ስለ ጣፋጭ የቼሪ እርባታ እድገት አዲስ ግንዛቤዎች

ጣፋጭ የቼሪ እርባታ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሞለኪውላር ማርከሮችን እና የጂኖም ቅደም ተከተሎችን በመጠቀም ቁልፍ ባህሪያትን በጠቋሚ የታገዘ ምርጫ (MAS) ለማሻሻል ከፍተኛ እድገት አድርጓል። ይሁን እንጂ ባህላዊ የመራቢያ ዘዴዎች በአነስተኛ ቅልጥፍና እና ከፍተኛ ወጪ ምክንያት ተግዳሮቶች አጋጥሟቸዋል. እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ ተመራማሪዎች አዲስ እና የተሻሻሉ ጣፋጭ የቼሪ ዝርያዎችን መራባትን ለማፋጠን ወደ ከፍተኛ ጥራት ያለው የጂኖም ሰፊ ማህበር ጥናቶች (GWAS) ተዘዋውረዋል.
"ከፍተኛ ጥራት ያለው ጂኖም-ሰፊ ማህበር ጥናት በፍራፍሬ ብስለት እና በጥራት ባህሪያት ላይ የቼክ ትልቅ የቼሪ ስብስብ (Prunus avium L.) ጥናት" በሚል ርዕስ በቅርቡ በወጣ ህትመት ተመራማሪዎች በ Illumina NovaSeq 6000 መድረክ ላይ የተጣመረ-ፍጻሜ ቅደም ተከተል ተቀጥረዋል. ይህ አቀራረብ ሰፊ የ 4.15-Tb ቅደም ተከተል አስገኝቷል, ይህም ሰፊ የጂኖም ሽፋን በመስጠት እና ከ 1.7 ሚሊዮን በላይ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ነጠላ ኑክሊዮታይድ ፖሊሞፈርፊሞች (SNPs) በቼሪ መጋጠሚያዎች ላይ ለመለየት ያስችላል.
የዋና አካል ትንተና (PCA) እና የቤኤዥያን መረጃ መስፈርት (BIC) በመጠቀም ጥልቅ ትንታኔ የተለየ የዘረመል ንዑስ ቡድኖች የሌሉት ተመሳሳይነት ያለው ህዝብ አሳይቷል። ነገር ግን፣ በተለያዩ ባህሪያት፣ በተለይም በጄኔቲክ ሀብቶች ስብስብ (ሲጂአር) ውስጥ ጉልህ የሆነ ተለዋዋጭነት ተስተውሏል። የቀለም ባህሪያት ልዩነት በሕዝቦች መካከል ጎልቶ የሚታይ ነበር፣ የCGR ተቀጥላዎች ሰፋ ያለ የቀለም ስፔክትረም ሲያሳዩ፣ እንደ የፍራፍሬ ክብደት ያሉ የመጠን ባህሪያት ደግሞ በመራቢያ ቁሶች (BM) መለዋወጫዎች ውስጥ ትልቅ ነበሩ።
የGWAS የ FarmCPU ሞዴልን በመጠቀም ከአስራ አንድ ባህሪያት ጋር የተያያዙ 59 SNPዎችን ለይቷል ይህም የመኸር ጊዜን፣ የፍራፍሬ ቀለም እና የስጋ ቀለምን ጨምሮ። ወሳኝ የሆነ ግኝት በMYB10 ክልል ውስጥ የስረዛን መለየት ሲሆን ይህም የፍራፍሬ ቀለምን ለመወሰን ሚና ይጫወታል. በተጨማሪም፣ በ SNP ማርከሮች እና በፍራፍሬ ጥንካሬ፣ መጠን እና ክብደት መካከል ያሉ ማኅበራት ተገኝተዋል፣ ይህም የእነዚህን ጠቃሚ ባህሪያት ጀነቲካዊ መሰረት ግንዛቤን ይሰጣል።
በተጨማሪም፣ ጉልህ የሆኑ SNPs የያዙ ሃፕሎታይፕ ብሎኮች ተለይተዋል፣ ይህም ከተወሰኑ ባህሪያት ጋር የተያያዙ የእጩ ጂኖችን ካርታ በማዘጋጀት ላይ ነው። ከተለዩት 141 እጩ ጂኖች ውስጥ፣ 104ቱ የታወቁ ተግባራት ነበሯቸው፣ ይህም የቼሪ ፌኖታይፕን በመወሰን ረገድ ሊኖራቸው የሚችለውን ሚና ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።
እነዚህ ግኝቶች ጣፋጭ ቼሪ ለዝርዝር የጄኔቲክ ካርታ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ እናም ለወደፊቱ የእርባታ ጥረቶች ጠንካራ መሰረት ይጥላሉ. የቁልፍ ፍኖተ-ባህሪያትን ጀነቲካዊ መመዘኛዎች በመረዳት ተመራማሪዎች የተሻሻሉ ባህሪያት ያላቸው አዳዲስ ጣፋጭ የቼሪ ዝርያዎችን ማፋጠን ይችላሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ በጣፋጭ የቼሪ እርባታ ውስጥ በጠቋሚ የታገዘ ምርጫ (MAS) ምንድን ነው?
መ: ማርከር የታገዘ ምርጫ (MAS) በጣፋጭ የቼሪ እፅዋት ላይ የሚስቡ ልዩ ባህሪያትን ለመለየት ሞለኪውላር ማርከሮችን በመጠቀም የመራቢያ ዘዴ ነው። የሚፈልጓቸውን ምልክቶች ያላቸውን ግለሰቦች በመምረጥ, አርቢዎች በሚፈለጉት ባህሪያት ልጆችን የመውለድ እድላቸውን ሊያሳድጉ ይችላሉ.
ጥ፡- ከፍተኛ ጥራት ያለው የጂኖም ሰፊ ማህበር ጥናት (GWAS) ጣፋጭ የቼሪ እርባታን እንዴት ይረዳል?
መ: ከፍተኛ ጥራት ያለው የጂኖም-ሰፊ ማህበር ጥናት (GWAS) ተመራማሪዎች ነጠላ ኑክሊዮታይድ ፖሊሞርፊምስ (SNPs) በመባል በሚታወቁ ልዩ የጄኔቲክ ማርከሮች መካከል ግንኙነቶችን እና በጣፋጭ ቼሪ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ባህሪያትን እንዲለዩ ያስችላቸዋል። አርቢዎች እነዚህን ማህበራት በመጠቆም ተፈላጊ ባህሪያት ያላቸውን ግለሰቦች በመምረጥ የተሻሻሉ ዝርያዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል።
ጥ፡ በጣፋጭ የቼሪ እርባታ ውስጥ ሃፕሎታይፕ ብሎኮች ምንድን ናቸው?
መ፡ ሃፕሎታይፕ ብሎኮች የ SNPs ቡድን በአንድ ህዝብ ውስጥ የሚወረሱባቸው የጂኖም ክፍሎች ናቸው። በጣፋጭ የቼሪ እርባታ ውስጥ, ሃፕሎታይፕ ብሎኮች ከተወሰኑ ባህሪያት ጋር የተያያዙ እጩ ጂኖችን የያዙ የጂኖም ክልሎችን ለመለየት ይረዳሉ. አርቢዎች እነዚህን ብሎኮች በማጥናት ስለ ተፈላጊ ባህሪያት ዘረመል ግንዛቤን ማግኘት እና የታለሙ የመራቢያ ጥረቶችን ማመቻቸት ይችላሉ።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ግኝቶች ጣፋጭ የቼሪ እርባታን እንዴት ሊጠቅሙ ይችላሉ?
መ፡ የዚህ ጥናት ግኝቶች በጣፋጭ ቼሪ ውስጥ ያሉ ቁልፍ ባህሪያትን በጄኔቲክ መወሰኛዎች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። እንደ የፍራፍሬ ብስለት፣ ጥራት፣ ቀለም፣ ጥንካሬ እና መጠን ያሉ ባህሪያትን ጀነቲካዊ መሰረት በመረዳት አርቢዎች ለመራባት ወላጆችን ሲመርጡ የበለጠ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህ እውቀት በመጨረሻ የገበያ ፍላጎቶችን እና የሸማቾችን ምርጫዎች የሚያሟሉ የተሻሻሉ ባህሪያት ያላቸው አዲስ የተሻሻሉ ጣፋጭ የቼሪ ዝርያዎችን ማፋጠን ይችላል።