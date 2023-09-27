የአየር ላይ ጥናቶች በታላቁ ባሪየር ሪፍ ላይ በዱጎንግ ቁጥሮች የረጅም ጊዜ ውድቀትን ያሳያሉ።

በጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ የአየር ላይ ጥናት በታላቁ ባሪየር ሪፍ ጉልህ ክፍል ላይ የዱጎንግ ቁጥሮች ግልጽ እና ተከታታይ መቀነስ አሳይቷል። ከ1980ዎቹ ጀምሮ በየአምስት ዓመቱ የሚካሄደው ይህ የረዥም ጊዜ የክትትል መርሃ ግብር የዚህ ተጋላጭ ዝርያዎችን የህዝብ ቁጥር አዝማሚያ በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
በኖቬምበር ላይ የተካሄደው የዳሰሳ ጥናት በ1200 ኪሎ ሜትር የባህር ዳርቻ ላይ ከሚስዮን ቢች ደቡብ እስከ ቡንዳበርግ ባለው ርቀት ላይ የቆሸሸ ህዝብ የረዥም ጊዜ መቀነስ አረጋግጧል። ተመራማሪዎች እ.ኤ.አ. ከ 2.3 ጀምሮ “የባህር ላም” በመባል የሚታወቀው ለዚህ እፅዋት አጥቢ የባህር አጥቢ እንስሳ ከ2005 በመቶ አካባቢ ዓመታዊ ኪሳራ እንደሚደርስ ይገምታሉ።
በተለይም ታላቁ ባሪየር ሪፍ በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች አንዱ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ የዱጎንግ ቁጥሮች መቀነስ አሳሳቢ ነው። በባሕር ሣር ሜዳዎች ውስጥ ያሉ የመኖ መሬቶቻቸው ከክልሉ የዓለም ቅርስ እሴቶች አንዱ ተደርገው ተዘርዝረዋል። በታላቁ ባሪየር ሪፍ ደቡባዊ ክፍል የዱጎንግ ህዝብ ቁጥር መቀነስ በተለይ አሳሳቢ ነው፣ ጥቂት ጥጃዎች ሲታዩ እና በግላድስቶን አካባቢ ሁለት እናት-ጥጃ ጥንዶች ብቻ ተገኝተዋል።
ጥናቱ ከ5.7 ጀምሮ በአመት 2005 በመቶ ይገመታል በሄርቪ ቤይ የዱጎንግ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል።ነገር ግን ይህ ግምት ባለፈው አመት በከባድ ጎርፍ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል፣ይህም በአካባቢው የባህር ሳር መጥፋት አስከትሏል። ቀደምት የመልሶ ማቋቋም ምልክቶች ስላሉ የባህሩ ሣር ማገገም ሊጀምር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል።
የውሀ ጥራት መቀነስ እና የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ በመኖሪያ ቤታቸው ላይ የሚደርሱ ቁልፍ ስጋቶችን ለመቅረፍ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ በተለይም በጥልቅ ውሃ ውስጥ የሚገኙትን የባህር ሳር ሜዳዎችን የመጠበቅ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። እነዚህን መኖሪያዎች መረዳት እና መንከባከብ የዱጎንግ ህዝብን የረዥም ጊዜ ህልውና ለማረጋገጥ ወሳኝ ናቸው።
የፌደራል መንግስት የአየር ላይ የዳሰሳ ጥናት ስራውን በመከታተል እና በመጠበቅ ረገድ ያለውን ጠቀሜታ በመገንዘብ እና መኖሪያውን ሲደግፍ ቆይቷል። በሄርቬይ ቤይ ለቀጣይ አመት በአካባቢው ያሉ ጉድጓዶች ማገገምን ለመቆጣጠር ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ተመድቧል።
በአጠቃላይ፣ የዳሰሳ ጥናቱ ውጤቶቹ የጉድጓድ ህዝብን እና የታላቁን ባሪየር ሪፍ ስስ ስነ-ምህዳር ለመጠበቅ ያለውን አጣዳፊ የጥበቃ ፍላጎት ለማስታወስ ያገለግላሉ።
ምንጮች:
- ጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ
- ኤኤፒ 2023