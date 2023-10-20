በነርቭ እና በሽታ የመከላከል ስርዓት መካከል ያለው ውስብስብ ዳንስ፡ ከኒውሮ-ኢሚውነን ዘንግ ግንዛቤዎች

ምንም እንኳን የተለያዩ አካላት ቢሆኑም, የነርቭ እና የበሽታ መከላከያ ስርአቶች ውስብስብ እርስ በርስ የተያያዙ ግንኙነቶች አላቸው. ይህ በሁለቱ ስርዓቶች መካከል ያለው ውስብስብ ዳንስ የነርቭ-ኢሚውነን ዘንግ በመባል የሚታወቀው በአእምሮ፣ በቆዳ እና በጨጓራና ትራክት ውስጥ የተለያዩ የፊዚዮሎጂ ሂደቶችን በማቀናጀት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ባሉ ሴሎች መካከል ያለው ግንኙነት እንደ አይዛክ ቺው፣ በሃርቫርድ ሜዲካል ትምህርት ቤት የበሽታ ባዮሎጂስት ሳይንቲስቶችን አስገርሟል።
የቺዩ ምርምር በቲ ህዋሶች፣ ማይክሮግሊያ እና ባክቴሪያ መካከል ያሉ ውስብስብ ግንኙነቶችን በኒውሮይድጄኔሬሽን፣ በባክቴሪያ የቆዳ ኢንፌክሽኖች እና እንደ ማጅራት ገትር፣ አንትራክስ እና ኮላይትስ ባሉ ማይክሮቢያል ኢንፌክሽኖች መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት በመለየት ላይ ያተኮረ ነው። የእሱ ግኝቶች በህመም እና በእብጠት ላይ በሚታዩ አዳዲስ ዘዴዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል, በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ የነርቭ ሴሎች, የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት እና ማይክሮቦች ሚና ያሳያሉ.
ህመም, የሰውነት መሰረታዊ አደጋን የመረዳት ችሎታ, ከሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ጋር በቅርበት የተያያዘ ነው. ህመምን ለማስታረቅ ሃላፊነት ያለባቸው ኖሲሴፕተር ነርቮች በሁለት አቅጣጫዊ መስቀለኛ መንገድ ከበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ጋር ይገናኛሉ። የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ነርቮችን በቀጥታ ሊነኩ የሚችሉ ንጥረ ነገሮችን ያመነጫሉ, ይህም ለህመም ስሜት የበለጠ ያደርጋቸዋል. በምላሹ, nociceptors በሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ሊገነዘቡት የሚችሉትን ኒውሮፔፕቲዶችን ያከማቻሉ, በባህሪያቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ.
የቺዩ የምርምር ቡድን እንደ ካልሲቶኒን ከጂን ጋር የተያያዘ peptide (CGRP) እና ከበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ጋር ባላቸው ግንኙነት በተለይም ማክሮፋጅስ፣ ኒውትሮፊል፣ ሞኖይተስ፣ ቲ ሴሎች እና ቢ ሴሎች ባሉ ኒውሮፔፕቲዶች ላይ ትኩረት አድርጓል። ቡድኑ በእነዚህ ኒውሮፔፕቲዶች እና የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ተቀባይ መካከል ያለው መስተጋብር በሳይቶኪን ምርት፣ በማክሮፋጅ ፖላራይዜሽን፣ በኒውትሮፊል ምልመላ እና በቲ ሴል ምላሾች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ቡድኑ ተገንዝቧል። እነዚህ ኒውሮፔፕቲዶች በመከላከያ ውስጥ ኃይለኛ የቁጥጥር ሚናዎችን ይጫወታሉ.
በማይክሮባይል ኢንፌክሽኖች አውድ ውስጥ፣ የቺዩ ቡድን የህመም ፋይበር በባክቴሪያ እንዴት እንደሚጠለፍ አስደናቂ ግንዛቤዎችን አግኝቷል። ለምሳሌ በStreptococcus pneumoniae እና Streptococcus agalactiae በሚመጣው ገትር በሽታ እነዚህ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ኒዩሞሊሲን በተባለው ቀዳዳ በሚፈጠር መርዛማ ንጥረ ነገር አማካኝነት ኖሲሴፕተር ነርቭ ሴሎችን ያንቀሳቅሳሉ። ይህ ማግበር የ CGRP ምርትን ያመጣል, ይህ ደግሞ የመከላከያ ሳይቶኪኖችን በማክሮፋጅ ማምረት ያስወግዳል, ይህም ባክቴሪያዎቹ እንዲድኑ እና አንጎልን በቀላሉ እንዲወርሩ ያስችላቸዋል.
ቺዩ እና ቡድኑ ባደረጉት ጥናት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓት እንደ ማጅራት ገትር (ማጅራት ገትር) ያሉ የባክቴሪያ ኢንፌክሽኖችን የመዋጋት አቅምን ለማሳደግ በእንስሳት ሞዴሎች ውስጥ ያለውን የነርቭ በሽታ የመከላከል አቅምን ማቀናበር ችለዋል። የተወሰኑ ሞለኪውላዊ ግንኙነቶችን በማነጣጠር እና በ vivo እና in vitro አቀራረቦችን በመጠቀም በነርቭ ሴሎች፣ የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት እና ማይክሮቦች መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ግንዛቤ አግኝተዋል።
ይህ ጥናት ለህክምና ስልቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው. እንደ CGRP ን በመከልከል የህመም ማስታገሻ መንገዶችን በማነጣጠር በኢንፌክሽኖች ላይ የመከላከያ ምላሾችን ማሳደግ ይቻል ይሆናል። የኒውሮ-immune ዘንግ መረዳቱ የተለያዩ በሽታዎችን እና ኢንፌክሽኖችን ለማከም ሙሉ አዲስ የእድሎችን መስክ ይከፍታል።
ምንጮች፡ ሳይንቲስቱ፣ ዊሊ ኦንላይን ላይብረሪ፣ ተፈጥሮ ክለሳዎች ኢሚውኖሎጂ፣ ብሔራዊ የጥርስ እና የክራኒዮፋሻል ምርምር ተቋም