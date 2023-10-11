በጥቁር ሆል ግጭቶች ውስጥ የስበት ሞገዶች መስተጋብርን መለየት

የሳይንስ ሊቃውንት በኢነርጂ ዲፓርትመንት የሳይንስ ቢሮ እና በሌሎች የፌደራል ኤጀንሲዎች የሚደገፉ ሳይንቲስቶች በጥቁር ጉድጓዶች ግጭት ምክንያት ስለሚፈጠሩ የስበት ሞገዶች ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት እየሰሩ ነው። በ1916 በአልበርት አንስታይን የተነበየው የስበት ሞገዶች እስከ 2015 ድረስ በሌዘር ኢንተርፌሮሜትር ግራቪቴሽን-ሞገድ ኦብዘርቫቶሪ (LIGO) በቀጥታ አልተገኙም።
ሁለት ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶች ሲጋጩ፣ ተጽኖው በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ሞገዶችን በጠፈር ጊዜ ይልካል። እነዚህ ሞገዶች የስበት ሞገዶች በመባል ይታወቃሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህን ግጭቶች በትክክል ለመምሰል እና ለማጥናት ሙሉውን ሂደት የሚያካትቱ ውስብስብ የኮምፒዩተር ምስሎችን ይጠቀማሉ, ከመጀመሪያው ሽክርክሪት አንስቶ እርስ በርስ ወደ ውህደት እና የተዛባ ጥቁር ጉድጓድ መፈጠር.
ቀደም ባሉት ጊዜያት ሞዴሎች የስበት ሞገዶችን ተፅእኖ ወይም መስተጋብር አያካትቱም. ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች እነዚህ ሞዴሎች ትክክለኛ እንዳልሆኑ ጠረጠሩ. የጥቁር ጉድጓዶች ግጭት ማዕበሎቹ እርስበርስ እንዲገናኙ ያደርጋል ብለው ያምኑ ነበር፣ በዚህም ምክንያት የተለያዩ ድግግሞሽ ያላቸው አዳዲስ ሞገዶች።
ከካልቴክ፣ ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከሚሲሲፒ ዩኒቨርስቲ፣ ከኮርኔል ዩኒቨርሲቲ እና ከማክስ ፕላንክ የስበት ፊዚክስ የተውጣጣ ቡድን የተመራማሪዎች ቡድን ከእነዚህ አስመስሎዎች የቁጥር ውጤቶች ላይ የበለጠ ዝርዝር ትንታኔ አድርጓል። የስበት ሞገዶች እርስ በርስ መስተጋብር እንደሚፈጥሩ የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል, ይህም ትናንሽ, የበለጠ የተመሰቃቀለ እና የማይታወቁ ሞገዶች በገለልተኛ ድግግሞሽ. እነዚህን መስተጋብሮች ወደ ሞዴሎቹ በማካተት ሳይንቲስቶች መረጃውን በትክክል መተርጎም እና የማስመሰያዎችን ትክክለኛነት ማሻሻል ይችላሉ።
እነዚህ ሞዴሎች ይበልጥ ትክክለኛ ሲሆኑ፣ ሳይንቲስቶች ከ LIGO የገሃዱ ዓለም ምልከታዎችን እንዲረዱ ሊረዷቸው ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በጥቁር ቀዳዳ ግጭት ውስጥ የስበት ሞገዶችን መስተጋብር በማጥናት፣ ተመራማሪዎች አጠቃላይ አንፃራዊነት፣ የአንስታይን የስበት ኃይል ፅንሰ-ሀሳብ የጥቁር ቀዳዳዎችን ባህሪ በትክክል ካብራራ የበለጠ መመርመር ይችላሉ።
ምንም እንኳን የስበት ሞገዶች ለእኛ በቀጥታ ባይገኙም, በሳይንቲስቶች የተፈጠሩ መረጃዎች እና ሞዴሎች ስለእነዚህ ያልተለመዱ ክስተቶች ያለንን እውቀት እያስፋፉ ይገኛሉ. እየተካሄደ ያለው ጥናት ስለ ጥቁር ጉድጓዶች እና የጠፈር ጊዜ መሰረታዊ መርሆችን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት በሮችን ይከፍታል።
ምንጭ:
የዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት፣ “የስበት ሞገዶችን መለየት” (2023፣ ኦክቶበር 11)