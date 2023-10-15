የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኮስሚክ መቃብር ውስጥ የሞተ ኮከብን ያጠኑ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከመሬት 37 የብርሃን ዓመታት ያህል ርቀት ባለው የክዋክብት ክላስተር ሜሲየር 4,500 ውስጥ በሚገኘው የፕላኔቶች ኔቡላ መሃል ላይ የሞተውን ኮከብ በማጥናት ጉልህ የሆነ ግኝት አግኝተዋል። በከዋክብት ፍርስራሽ፣ ጋዝ እና አቧራ የተከበበው ይህ ነጭ ድንክ ሳይንቲስቶች እንዴት እንደሞተ እና የራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ወደፊት ምን ሊመስል እንደሚችል እንዲያውቁ ያስችላቸዋል።
ፀሐይ ለኒውክሌር ውህደት ሒደቷ ነዳጁ ሲያልቅ፣ ወደ ቀይ ጋይንት ያብጣል፣ የውስጥ ፕላኔቶችን ይበላል እና በመጨረሻም ፕላኔታዊ ኔቡላ ይሆናል። ሳይንቲስቶች በሜሴየር 37 ውስጥ የሞተውን ኮከብ በማጥናት በተመሳሳይ ዕድሜ ላይ ያሉ ኮከቦች ግን የተለያዩ ሰዎች እንዴት እንደሚሻሻሉ እና እንደሚሞቱ በተሻለ መረዳት ይችላሉ። ይህ ዘለላ የከዋክብትን የዝግመተ ለውጥ ንድፈ ሐሳቦችን ለመፈተሽ እንደ ፍጹም የጠፈር ላብራቶሪ ሆኖ ያገለግላል።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ነጭ ድንክን ለማጥናት በካናሪ ደሴቶች በላ ፓልማ ደሴት ላይ የሚገኘውን ግራን ቴሌስኮፒዮ ካናሪያስ ተጠቅሟል። በአሁኑ ጊዜ 85% የሚሆነው የፀሀይ ክብደት እንዳላት ወስነዋል፣ይህም እሱን ለመፍጠር የሞተው ኮከብ ከፀሀይ 2.8 እጥፍ የሚበልጥ ክብደት እንዳለው ያሳያል። ነጩ ድንክ በምድሪቱ ላይ ሃይድሮጂን ስለሌለው ከዚህ ቀደም በአመጽ ክስተት ውስጥ እንዳለፈ ይጠቁማል።
የመጀመሪያ እና የመጨረሻ የጅምላ ግንኙነትን ማጥናት፣ በኮከብ ልደት ብዛት እና በሞት ብዛት መካከል ያለው ግንኙነት፣ የኮከብን የህይወት ዘመን እና የመጨረሻውን ምዕራፍ ለመረዳት ወሳኝ ነው። ከእነዚህ ጥናቶች የተሰበሰበው መረጃ አንድ ኮከብ ነጭ ድንክ፣ የኒውትሮን ኮከብ ወይም ምናልባትም ጥቁር ቀዳዳ እንደሚሆን ለማወቅ ይረዳል። እንዲሁም እየሞተ ያለ ኮከብ ሱፐርኖቫን እንደሚያነሳሳ፣ ቁስ ወደ ጽንፈ ዓለም እንዲሰራጭ እና ለቀጣዩ የከዋክብት ትውልድ መገንቢያ እንደሚሆን ለማወቅ ይረዳል።
የጋላክሲዎችን እና የመላው አጽናፈ ሰማይን ኬሚካላዊ ዝግመተ ለውጥ መረዳት በከዋክብት ቀሪዎችን እና አካባቢያቸውን በማጥናት በተገኘው እውቀት ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ ጥናት በአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ መጽሔት ላይ ታትሟል።
ምንጮች: አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ