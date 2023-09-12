የዝርያዎች የተትረፈረፈ ምስጢር ይፋ ሆነ፡ ከብዝሃ ሕይወት ምልከታዎች የተገኙ አዳዲስ ግንዛቤዎች

በቅርቡ በአለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን የተደረገ ጥናት በአለም ዙሪያ በብዛት የሚገኙ የዝርያ ዓይነቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከአንድ መቶ ለሚበልጡ ዓመታት ሳይንቲስቶች አንዳንድ ዝርያዎች የተለመዱ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ እምብዛም የማይገኙበትን ምክንያት ለመረዳት እየሞከሩ ነው. ኔቸር ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ይህ ጥናት ከግሎባል የብዝሃ ሕይወት መረጃ ፋሲሊቲ (ጂቢአይኤፍ) የተገኘውን መረጃ ተጠቅሞ ከ1 እስከ 1900 ከ2019 ቢሊዮን በላይ ዝርያዎችን አስተውሏል።
ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የዝርያ ቡድኖች መካከል የዝርያ ብዛት ያላቸው ቅጦች ይለያያሉ. እንደ ወፎች ላሉ በደንብ ክትትል የሚደረግባቸው ቡድኖች፣ አብዛኞቹ ዝርያዎች ብርቅ ሆነው የተገኙበት ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ ሳይሆኑ ወጥ የሆነ ንድፍ ታየ፣ እና ጥቂት ዝርያዎች ብቻ በጣም የተለመዱ ነበሩ። ይህ ስርዓተ-ጥለት፣ የአለምአቀፍ ዝርያ ብዛት ስርጭት (gSAD) በመባል የሚታወቀው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በFW Preston የቀረበው በ1948 ነው።
ይሁን እንጂ እንደ ነፍሳት ላሉ ሌሎች የዝርያ ቡድኖች በቂ መረጃ ባለመኖሩ የዝርያ ብዛት ያለው መጋረጃ በከፊል ሳይነሳ ቆይቷል። ጥናቱ የብዝሀ ህይወት ክትትል የዝርያዎችን ብዛት በመለየት እና በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚለወጡ ለመረዳት ያለውን ጠቀሜታ አመልክቷል።
በዓለም ዙሪያ ከሁለቱም ሙያዊ እና ዜጋ ሳይንቲስቶች መረጃን የሚያጠናቅቀው የ GBIF ዳታቤዝ አጠቃቀም ለዚህ ምርምር ጠቃሚ ግብዓት ሆኖ ተገኝቷል። ተመራማሪዎቹ ከ1900 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የተስተዋሉ ዝርያዎችን እንዲያወዳድሩ እና ብዙ መረጃዎች ሲገኙ የዝርያውን የተትረፈረፈ ዘይቤ እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል።
ጥናቱ ስለ ዝርያቸው የተትረፈረፈ ዘይቤ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሰጠ ቢሆንም፣ ለሁሉም ዓይነት ዝርያዎች gSADን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ መረጃ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥቷል። ለምሳሌ፣ ሁሉም ማለት ይቻላል የአእዋፍ ዝርያዎች ተለይተው ሲታወቁ፣ እንደ ነፍሳት እና ሴፋሎፖዶች ያሉ ሌሎች ቡድኖች አሁንም ተጨማሪ ምልከታ ያስፈልጋቸዋል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት የብዝሀ ህይወት ጥናትና ክትትል አስፈላጊነትን እንዲሁም እንደ GBIF ያሉ የመረጃ መጋራት መድረኮች በአለም አቀፍ ደረጃ የዝርያ የተትረፈረፈ አሰራርን ግንዛቤ በማሳደግ ረገድ ያላቸውን ሚና አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን ጆርናል