የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ከጨለማ ፎቶን ጋር የጨለማውን ጉዳይ በመረዳት ረገድ ትልቅ ለውጥ አመጣ

የአድላይድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ከዓለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን ጋር በመሆን የጨለማ ቁስን ምስጢር በማውጣት ረገድ ከፍተኛ መሻሻል ያሳዩ ሲሆን ይህም 84 በመቶውን የአጽናፈ ዓለሙን ይዘት ይይዛል። ትኩረታቸው በጨለማ ቁስ እና በመደበኛ ቁስ መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ የሚረዳው “ጨለማ ፎቶን” በሚባለው ቲዎሬቲካል ቅንጣት ላይ ነበር።
ጠቆር ቁስ፣ ብዙም የማይታወቅ የማይታወቅ ንጥረ ነገር፣ በስበት መስተጋብር በጥብቅ የተመሰረተ ነው። ይሁን እንጂ ትክክለኛው ተፈጥሮው በዓለም ዙሪያ የፊዚክስ ሊቃውንት ማምለጥ ቀጥሏል. በጨለማው ሴክተር እና በመደበኛ ቁስ አካል መካከል እንደ መግቢያ የሚያገለግል ግዙፍ ቅንጣት መኖሩን የሚያቀርበው የጨለማው የፎቶን መላምት ይህንን እንቆቅልሽ በመረዳት ላይ ትኩረት አግኝቷል።
በአድላይድ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሽማግሌ ፕሮፌሰር የሆኑት ፕሮፌሰር አንቶኒ ቶማስ፣ “የእኛ ስራ እንደሚያሳየው የጨለማው የፎቶን መላምት ከመደበኛ ሞዴል መላምት ይልቅ በ6.5 ሲግማ ትርጉም ነው፣ ይህም ለቅንጣት ግኝት ማስረጃ ይሆናል። ይህ ግኝት የጨለማ ቁስን ተፈጥሮ ለመረዳት አንድ እርምጃ ያቀርብልናል።
ጥቁር ቁስ ከመደበኛው ቁስ እጅግ የላቀ ነው፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካለው መጠን በአምስት እጥፍ ይበልጣል። የፊዚክስ ሊቃውንት ስለጨለማ ጉዳይ መጋለጥን እንደ አንድ ትልቅ ፈተና አድርገው ይመለከቱታል። ጨለማው ፎቶን ከተደበቀ ሴክተር ጋር የተቆራኘው መላምታዊ ቅንጣት ለጨለማ ቁስ አካል ኃይል ተሸካሚ ሆኖ የማገልገል አቅም አለው።
ስለጨለማ ቁስ ግንዛቤ ለማግኘት፣የሳይንቲስቶች ቡድን የጨለማ ፎቶን ከጥልቅ የመለጠጥ ሂደት ውስጥ በሙከራ ውጤቶች ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ ተንትኗል። ይህ ሂደት እጅግ በጣም ከፍተኛ ወደሆኑ ሃይሎች የተጣደፉ ቅንጣቶችን ግጭት ማጥናትን ያካትታል። ተመራማሪዎች የእነዚህን ግጭቶች ውጤቶች በመመርመር ስለ subatomic ዓለም አወቃቀር ጠቃሚ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።
ቡድኑ የጄፈርሰን ላብ አንግል ሞመንተም (JAM) parton ስርጭት ተግባር አለምአቀፍ የትንታኔ ማዕቀፍን ተጠቅሞ የጨለማ ፎቶን የመከሰት እድልን ግምት ውስጥ በማስገባት አሻሽሏል። የእነሱ ግኝቶች የጨለማው የፎቶን መላምት ከመደበኛው ሞዴል መላምት ይልቅ ይመረጣል, ለዚህ ቅንጣት መኖር ማስረጃዎችን ያቀርባል.
ይህ መሰረታዊ ምርምር የጨለማ ቁስን ውስብስብ ተፈጥሮ ለመፈተሽ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የጨለማ ቁስን መረዳት የአጽናፈ ሰማይን እንቆቅልሽ ለመፍታት ብቻ ሳይሆን የመሠረታዊ ፊዚክስ እውቀታችንን ለማሳደግ ወሳኝ ነው።
ምንጭ፡- የከፍተኛ ኢነርጂ ፊዚክስ ጆርናል