ጥቁር ፎቶን ለጨለማ ጉዳይ እጩ ተወዳዳሪ ሆኖ ተለይቷል።

በቅርብ ጊዜ በኤአርሲ የልህቀት ማዕከል የጨለማ ቁስ አካል ፊዚክስ እና የአድላይድ ዩንቨርስቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው ጥናት እንደሚያመለክተው የጨለማ ቁስ አካልን ባህሪ ለመረዳት የጠፋው የጨለማ ፎቶን ሊሆን ይችላል። ጥቁር ፎቶኖች በጨለማው ክፍል ቅንጣቶች እና በመደበኛ ቁስ አካላት መካከል እንደ ድልድይ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ መላምታዊ ቅንጣቶች ናቸው።
ጨለማ ቁስ አካል በተለመደው ቁስ አካል ላይ የስበት ኃይል ያለው ሚስጥራዊ ንጥረ ነገር ሲሆን ጋላክሲዎች ከተጠበቀው በላይ በፍጥነት እንዲሽከረከሩ እና ግዙፍ በሆኑ ነገሮች ዙሪያ ብርሃን እንዲታጠፍ ያደርጋል። ለጨለማ ቁስ በርካታ እጩዎች ቢኖሩም፣ መደበኛው የቅንጣት ፊዚክስ ሞዴል ሰፋ ያለ ማብራሪያ መስጠት አልቻለም።
የፊዚክስ ሊቅ ኒኮላስ ሀንት-ስሚዝ እና ቡድኑ ከቅንጣት ግጭት ሙከራዎች መረጃን መርምረዋል እና የጨለማ ፎቶኖች መኖር ከመደበኛው ሞዴል ጋር ሲነፃፀሩ ከተመለከቱት ውጤቶች ጋር በተሻለ ሁኔታ እንደሚዛመዱ አረጋግጠዋል። በ6.5 ሲግማ የመተማመን ደረጃ፣ የጨለማ ፎቶኖች ምልከታውን የማይገልጹት ዕድሎች በቢሊዮን አንድ አካባቢ እንደሚሆኑ ይገመታል።
ተመራማሪዎቹ ከፍተኛ የኃይል ግጭትን ተከትሎ ቅንጣቶች የሚበታተኑበት ጥልቀት ባለው የመለጠጥ ሂደት ላይ ያተኮሩ ናቸው። በተጨማሪም የ muon መግነጢሳዊ አኖማሊን ግምት ውስጥ ያስገባ ሲሆን ይህም የሙን ባህሪ በጠንካራ መግነጢሳዊ መስክ ከመደበኛ ሞዴል ትንበያዎች መዛባትን ይለካል።
የጨለማ ፎቶኖች የመከሰት እድልን በማስተዋወቅ በእጩነት ለእነርሱ ያለው ምርጫ ጨምሯል, እና የ muon ማግኔቲክ አኖማሊ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል. እነዚህ ግኝቶች ጥቁር ፎቶኖች ለቅንጣት ግኝት ማስረጃ ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን መላምት ይደግፋሉ።
ተጨማሪ ምርምር እና ማረጋገጫ የሚያስፈልገው ቢሆንም፣ ቡድኑ ያደረጋቸው ግኝቶች ሌሎች ተመራማሪዎች የጨለማ ፎቶን መኖር እና የጨለማ ቁስን ለመረዳት ያላቸውን አንድምታ እንዲያስሱ እንደሚያበረታታ ተስፋ አድርጓል።
ምንጭ፡- የከፍተኛ ኢነርጂ ፊዚክስ ጆርናል