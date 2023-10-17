ሚስጥራዊው የጨለማ ጉዳይ ከመደበኛ ጉዳይ ጋር በጨለማ ፎቶኖች በኩል ሊገናኝ ይችላል፣ አዲስ ትንታኔ ይጠቁማል።

በአለምአቀፍ የፊዚክስ ሊቃውንት ቡድን የተደረገ የቅርብ ጊዜ ትንታኔ ከፍተኛ ኃይል ካለው የመበታተን ሙከራዎች ለተወሰኑ መረጃዎች ሊሰጥ የሚችል ማብራሪያ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ ለእነዚህ ምልከታዎች ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተመራማሪዎቹ ሐሳብ አቅርበዋል ጨለማ ፎቶኖች፣ ከጨለማ ቁስ ጋር የተያያዙ መላምታዊ ቅንጣቶች። 85% የሚሆነውን የአጽናፈ ዓለሙን ክብደት የሚሸፍነው ጨለማ ቁስ ስሙን ያገኘው ከኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ጋር ስለማይገናኝ ነው።
ጥቁር ፎቶኖች የጨለማው ሴክተር አካል ናቸው፣ የጨለማ ቁስ ያለበት የአጽናፈ ሰማይ መላምታዊ ክፍል ነው። እነዚህ ቅንጣቶች ጨለማው ፎቶን በመባል በሚታወቀው የመለኪያ ቦሶን ቅልቅል አማካኝነት ከተራ ቁስ ጋር ደካማ በሆነ መልኩ ሊጣመሩ ይችላሉ። ይህ ጥምረት የጨለማ ቁስ ምንነት እና ከተቀረው ጽንፈ ዓለም ጋር ስላለው ግንኙነት ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ትንታኔው የተመራው በኒኮላስ ሀንት-ስሚዝ እና ባልደረቦቹ በአድላይድ ዩኒቨርሲቲ ፣ አውስትራሊያ እና በጆርናል ኦፍ ሃይ ኢነርጂ ፊዚክስ ላይ ታትሟል። በጥናታቸው ውስጥ ተመራማሪዎቹ በጄፈርሰን ላብ አንግል ሞመንተም ማዕቀፍ ውስጥ ከፍተኛ ኃይል ያለው ስርጭት መረጃን በተመለከተ ዓለም አቀፍ የኳንተም ክሮሞዳይናሚክስ ትንተና አከናውነዋል።
ውጤቶቹ እንደሚያመለክቱት ጥቁር ፎቶን ያካተተ ሞዴል ከተወዳዳሪው መደበኛ ሞዴል መላምት ይመረጣል። የዚህ ምርጫ ጠቀሜታ በ 6.5 መደበኛ ልዩነቶች ይለካል. ትንታኔው በጥልቅ የማይነጣጠሉ የመበተን ሙከራዎች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ከፕሮቶን ጋር መስተጋብር የሚፈጥር ከፍተኛ የሃይል ምርመራን ያካትታል ይህም በፕሮቶን ውስጥ የኳርክን ሞመንተም ስርጭትን ለመወሰን ያስችላል።
ጥናቱ በቲዎሬቲካል የፊዚክስ ሊቅ ቲም ሆብስ ከአርጎኔ ናሽናል ላብራቶሪ "አስነሳሽ" ተብሎ ቢታሰብም, ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነት እና የተሻለ እርግጠኛ አለመሆንን አጉልቶ ያሳያል. እንደ ኤሌክትሮን-ፖዚትሮን ያሉ ሌሎች ሙከራዎች ስለ ጨለማ ፎቶኖች መኖር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ይህ ትንታኔ ጥቁር ነገሮችን ለማጥናት እና ምስጢራዊ ተፈጥሮውን ለማብራት አዲስ እድሎችን ይከፍታል. የጨለማ ፎቶኖች ባህሪያትን እና መስተጋብርን የበለጠ በመመርመር ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው የጨለማ ቁስ ሚና የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ፡ ፊዚ.ኦርግ “ከጨለማው ወገን መልእክተኛ፡- ጨለማው ቁስ ከመደበኛው ጉዳይ ጋር በጨለማው ፎቶን በሚባለው መላምታዊ ቅንጣት ሊገናኝ ይችላል።
- የጆርናል ጽሑፍ፡ ጆርናል ኦፍ ሃይ ኢነርጂ ፊዚክስ “በጥልቅ የማይለጠፍ መበተን ውስጥ ያሉ ጨለማ ፎቶኖች፡ +6.5σ ከመደበኛ ሞዴል መዛባት።