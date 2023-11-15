የARRAKIHS ተልዕኮ፡ በጨለማ ጉዳይ ሚስጥሮች ላይ ብርሃን ማብራት

80 በመቶ የሚሆነውን የጽንፈ ዓለሙ ብዛት የያዘው ጨለማ ቁስ፣ ሳይንቲስቶች እውነተኛ ተፈጥሮውን እና ባህሪውን ለማወቅ ሲፈልጉ ማምለጣቸውን ቀጥሏል። የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) “የተፈቱ የጋላክሲዎች ቅሪቶች ትንተና ለሃሎ ዳሰሳ ቁልፍ መሣሪያ” የተሰኘ እጅግ አስደናቂ ተልእኮ እየጀመረ ነው። ይህ ጥረት የራሳችንን ሚልኪ ዌይ የሚመስሉ ጋላክሲዎችን በመመልከት የጨለማ ቁስን እንቆቅልሽ አሰራር ለመፍታት ያለመ ነው።
ጨለማው ነገር ከብርሃን ጋር ስለማይገናኝ ለእኛ እንዳይታይ ስለሚያደርገው በቀላሉ የማይታወቅ ነው። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች በሚታዩ ነገሮች ላይ በሚያመጣው ተጽእኖ መገኘቱን ደርሰውበታል. እንደ ሚልኪ ዌይ ያሉ ጋላክሲዎች በጋላክሲክ ሽክርክር ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ባላቸው የማይታዩ የጨለማ ቁስ አካላት “በጨለማ ቁስ ሃሎዎች” ተሸፍነዋል። በ “ዱን” ተከታታይ የበረሃ ፕላኔት ስም የተሰየመው የARRAKIHS ተልእኮ በተለይ በእነዚህ የጨለማ ቁስ ሃሎዎች ውስጥ በሚዞሩ ድንክ ጋላክሲዎች ላይ በማተኮር የጋላክሲዎችን ውጫዊ ዳርቻ ይቃኛል።
ARRAKIHS እያንዳንዳቸው ለ75 ሰአታት የ150 ጋላክሲዎች ምርመራን የሚያካትት የታለመ የጉዞ መስመር አለው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን የጋላክሲዎች ውጫዊ ጠርዝ እና የሳተላይት ድዋርፍ ጋላክሲዎችን በማጥናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመሰብሰብ እና ግኝታቸውን ከስሌት ሞዴሎች ጋር ለማነፃፀር ተስፋ ያደርጋሉ። ኢኤስኤ ARRAKIHSን እንደ “ፈጣን” ወይም ኤፍ ሚሽን ይመድባል፣ ይህም ከተመረጠ እና ወጪ ቆጣቢነት በኋላ በአንፃራዊነት ፈጣን ጅምርን ያሳያል። እ.ኤ.አ. በ 2029 ለመጀመር በወጣው የኢዜአ የመጀመሪያ ኤፍ ሚሽን ኮሜት ኢንተርሴፕተር ፈለግ ይከተላል።
በኮስሞስ ውስጥ ያለውን ቦታ ለማስጠበቅ፣ ARRAKIHS በሴፕቴምበር ላይ ወሳኝ የሆነ የተልዕኮ ዲዛይን ግምገማ አድርጓል፣ ከ ESA ከፍተኛ ደረጃ ፈቃድ አግኝቷል። የስነ ፈለክ ተመራማሪ ፓስካል ጃቦንካ፣ የARRAKIHS ሳይንስ ክፍልን በመምራት፣ እስካሁን ለተደረገው እድገት ደስታን እና ምስጋናን ገልጿል። ቀጣዩ ደረጃ ደረጃ A/B በመባል የሚታወቀው የጠፈር መንኮራኩር መሳሪያዎችን እና የሳይንስ ዓላማዎችን የበለጠ ዝርዝር ግምገማን ያካትታል።
በARRAKIHS ተልዕኮ፣ ኢኤስኤ የጨለማ ቁስን ለመረዳት ያላሰለሰ ፍለጋውን ቀጥሏል። ሳይንቲስቶች እ.ኤ.አ. በ 2030 ጅምርን በጉጉት ሲጠባበቁ ፣ ይህ ተልእኮ በድብቅ የጨለማ ቁስ አሠራር ላይ ጥልቅ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: ጨለማ ጉዳይ ምንድን ነው?
የጨለማ ቁስ አካል 80 በመቶውን በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚያካትት የማይታወቅ ንጥረ ነገር ነው። ምንም እንኳን ሕልውናው በስበት ውጤቶቹ ሊታወቅ ቢችልም ትክክለኛው ባህሪው አይታወቅም።
ጥ: ለምንድነው የጨለማ ቁስ ለማጥናት አስቸጋሪ የሆነው?
ጥቁር ቁስ ከብርሃን ጋር አይገናኝም, ለባህላዊ የአስተያየት ዘዴዎች የማይታይ ያደርገዋል. የሳይንስ ሊቃውንት መገኘቱን የሚገመቱት በሚታዩ ነገሮች ላይ ባለው የስበት ተጽእኖ ነው.
ጥ፡- የጨለማ ቁስ አካል ምንድን ነው?
የጨለማ ቁስ ሃሎዎች በጋላክሲዎች ዙሪያ የማይታዩ አካባቢዎች ሲሆኑ ጨለማ ቁስን ያካተቱ ናቸው። በጋላክሲዎች ሽክርክሪት እና መዋቅር ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ይኖራቸዋል.
ጥ፡ የARRAKIHS ተልዕኮ አላማ ምንድነው?
የARRAKIHS ተልዕኮ ጋላክሲዎችን በተለይም የውጪውን ጠርዞቻቸውን ለመመልከት እና በጨለማ ቁስ አካል ውስጥ የሚገኙትን ድንክ ጋላክሲዎችን ለማጥናት ያለመ ነው። ይህን በማድረግ የሳይንስ ሊቃውንት የጨለማ ቁስ ባህሪ እና ባህሪያት ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ጥ፡ የARRAKIHS ተልዕኮ ከቀደምት ተልእኮዎች የሚለየው እንዴት ነው?
ARRAKIHS ፈጣን ማስጀመር እና ወጪ ቆጣቢነትን በማስቀደም እንደ “ፈጣን” ወይም ኤፍ-ሚሽን ተመድቧል። ኢዜአ ወጭዎችን እየቀነሰ ሳይንሳዊ እድገትን ለማፋጠን ከተመረጠ በኋላ ወዲያውኑ ተልዕኮዎችን ለመጀመር ያለመ ነው። ARRAKIHS የኮሜት ኢንተርሴፕተርን ፈለግ ይከተላል፣የኢዜአ የቀድሞ የኤፍ-ሚሽን።