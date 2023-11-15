ወደ ጥልቁ ዘልቆ መግባት፡ የባርናርድ 150 ኔቡላ ምስጢር መግለጥ

እንኳን ወደ ዴይሊ ቴሌስኮፕ በደህና መጡ፣ የአጽናፈ ዓለሙን ድንቅ ነገሮች ለመግለፅ የጉዞ ምንጭዎ። ዛሬ፣ እንቆቅልሹን ባርናርድ 150 ኔቡላን በምንመረምርበት ጊዜ ወደ ጥልቁ ቦታ እንድትጓዙ እንጋብዛችኋለን። ከዚህ የሰማይ ውበት ጀርባ ባለው አስደናቂ ታሪክ ለመማረክ ተዘጋጁ።
በሴፊየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ 1,200 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው ባርናርድ 150 ጥቁር ኔቡላ ነው። ጥቅጥቅ ያሉ ሞለኪውላዊ ደመናዎችን ያቀፈው ኢንኪ ሽሮው በውስጡ የሚያልፈውን ብርሃን ይደብቃል፣ ይህም የሚስብ ምስጢር ይፈጥራል። ነገር ግን፣ የዚህ የጠፈር መነፅር አተረጓጎም ከተመልካች ወደ ተመልካች ይለያያል፣ ይህም አስደናቂ የሮርቻች ፈተናን ያስታውሳል።
የዚህን ኔቡላ ውስብስብ ዝርዝሮች ስንመረምር፣ የሚያቀርባቸውን የተለያዩ አመለካከቶች እናገኛለን። አንዳንድ ተመልካቾች ምስሉን በ90 ዲግሪ በተቃራኒ ሰዓት አቅጣጫ ማሽከርከር ከባህር ፈረስ ጋር ያለውን ተመሳሳይነት ያሳያል፣ይህም ወደ ተወዳጁ ሞኒከር ሲመራ ፈረስ ኔቡላ ነው። በሌላ በኩል፣ ተሰጥኦው የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ቶም ካርሪኮ የተለየ ትረካ ይሰጠናል። ለእሱ፣ የተጠላለፈው ጨለማ ኔቡላ ከሰው ጋር የተጣበቀ ገመድ ይመስላል።
ከአስደናቂው ትርጓሜዎች ባሻገር የካሪኮ አስትሮፖቶግራፊ ታሪክ ተረት አለ። ባለ 2 ኢንች (5 ሴ.ሜ) ሬድካት 51 ቴሌስኮፕ በመታጠቅ የባርናርድ 150ን ምንነት ለመያዝ ተልእኮውን ጀመረ። ካሪኮ በከፍተኛ ቁርጠኝነት እና ፍቅር በድምሩ 6.5 ሰአታት 78 የኒቡላ መጋለጦችን በመያዝ አሳልፏል። በጁላይ ወር ውስጥ የምስራቅ ኦሪገን ጥልቅ ጨለማ ሰማይ ተስማሚ ሁኔታ የምስሎቹን ግልፅነት እና ጥልቀት የበለጠ አሻሽሏል።
እራሳችንን በባርናርድ 150 ግርማ ውስጥ ስናጠምቅ፣ አጽናፈ ሰማይ የያዘውን ማለቂያ የሌለው ውበት እና ውስብስብነት እናስታውሳለን። ከአቅማችን በላይ በሆኑት እንቆቅልሾች ላይ ብርሃን በማብራት ለሳይንሳዊ አሰሳ እና አስትሮፖቶግራፊ አስፈሪነት ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል።
በኮስሞስ ጥልቅ ድንቆች ተነክተዋል? የእራስዎን የሰማይ ፎቶግራፎች እና ታሪኮች ከእኛ ጋር እንዲያካፍሉ እንጋብዝዎታለን። ማራኪ ምስሎችህን ለዕለታዊ ቴሌስኮፕ አስረክብ፣ እና አብረን የአጽናፈ ሰማይን ብሩህነት ወደ ቤት እናቅርብ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ኔቡላ ምንድን ነው?
ኔቡላ በህዋ ላይ ሰፊ የሆነ የጋዝ እና አቧራ ደመና ነው። ኔቡላዎች በተለያዩ ቅርጾች እና መጠኖች ይመጣሉ እና ብዙ ጊዜ ንቁ ኮከብ የሚፈጠሩባቸው ቦታዎች ናቸው።
ባርናርድ 150 ኔቡላ ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
ባርናርድ 150 ኔቡላ ከምድር በ1,200 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
አስትሮፖቶግራፊ ምንድን ነው?
አስትሮፖቶግራፊ ልዩ መሳሪያዎችን እና ቴክኒኮችን በመጠቀም የሰማይ አካላትን ምስሎችን ወይም ክስተቶችን የመቅረጽ ልምምድ ነው። የአጽናፈ ሰማይን ድንቅ ነገሮች በእይታ እንድንመረምር እና እንድንመዘግብ ያስችለናል።