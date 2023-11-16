እንኳን ወደ ዕለታዊ ቴሌስኮፕ በደህና መጡ፡ የአጽናፈ ዓለማችንን ሚስጥሮች ማሰስ

ብዙውን ጊዜ በጨለማ እና በሐሰት ሳይንስ የተሞላ በሚመስል ዓለም ውስጥ፣ ዕለታዊ ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለማችን አስደናቂ ነገሮች ላይ ብርሃን ለመስጠት እዚህ መጥቷል። ዕለታዊ ሆሮስኮፖችን ከሚያቀርቡት ሌሎች ህትመቶች በተለየ፣ በእውነተኛ ምስሎች እና በሳይንሳዊ አሰሳ ለማነሳሳት እንጥራለን። ዛሬ፣ በአቅራቢያችን ያለውን የሰማይ ጎረቤታችንን ጠለቅ ብለን እንመርምር።
በኬቲ የተቀረፀው ይህ አስደናቂ ፎቶግራፍ በጨረቃ ላይ ያለውን ሰፊ የማሬ ኢምብሪየም ላቫ ሜዳ ያሳያል። በታዋቂው ከፊል ክብ ቅርጽ፣ ይህ ባህሪ ከ 3.9 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የሰማይ አካል ከጨረቃ ጋር ሲጋጭ እንደተፈጠረ ይታመናል።
በዚህ ምስል ላይ ሌላው የሚማርክ አካል ከላይ አቅራቢያ የሚገኘው የፕላቶ ቋጥኝ ነው። ዲያሜትሩ 101 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ይህ ቋጥኝ በምስራቅ ጫፉ ላይ በተራራማው መሬት ላይ የተንቆጠቆጡ ረጅም ጥላዎችን ያሳያል። አንድ ሰው እነዚያን ጫፎች ስለማሳመር ያለውን ደስታ ከማሰላሰል በስተቀር ማላቀቅ አይችልም።
የኬቲ ፎቶ የተነሳው Celestron NexStar ባለ 8 ኢንች ቴሌስኮፕ በመጠቀም ነው። የከተማ ዳርቻው ብርሃን ብክለት ቢኖርም የጨረቃ አንጸባራቂ ብሩህነት ብዙ ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ግልጽ ምስል እንዲኖር ያስችላል። ኬቲ በመጀመሪያ የጁፒተር ምስሎችን ለመቅረጽ አስባ ነበር ነገር ግን በትኩረት ጉዳይ ምክንያት, በዚህ ማራኪ የጨረቃ ቦታ ላይ አረፈች.
በዴይሊ ቴሌስኮፕ፣ ሌሎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የራሳቸውን አስደናቂ ፎቶግራፎች እንዲያካፍሉ እናበረታታለን። ለማስገባት የሚፈልጉት ምስል ካለዎት፣ ደውለው ሰላም ለማለት አያመንቱ። አብረን የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች መመርመር እና ማግኘታችንን እንቀጥል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ በጨረቃ ላይ ያለው የማሬ ኢምብሪየም ላቫ ሜዳ እንዴት ተፈጠረ?
መ: የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ይህ ባህሪ ከ 3.9 ቢሊዮን አመታት በፊት የሰለስቲያል አካል ከጨረቃ ጋር በተጋጨ ጊዜ እንደተፈጠረ ያምናሉ.
ጥ፡ በፎቶው ላይ ያለው የፕላቶ እሳተ ጎመራ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: 101 ኪሎ ሜትር የሆነ ዲያሜትር ያለው የፕላቶ ጉድጓድ በምስሉ ላይ ጎልቶ ይታያል. በቅርበት የምትመለከቱ ከሆነ፣ በገደሉ ምሥራቃዊ ጠርዝ ላይ ባለው ተራራማ መሬት ላይ የተንቆጠቆጡትን ረጅም ጥላዎች ማየት ትችላለህ።
ጥ፡ ኬቲ ይህን ፎቶግራፍ ለማንሳት ምን ቴሌስኮፕ ተጠቀመች?
መ: ኬቲ ይህን አስደናቂ ምስል ለመቅረጽ የ Celestron NexStar ባለ 8 ኢንች ቴሌስኮፕ ተጠቀመች።
ጥ: - የከተማ ዳርቻዎች ብርሃን ብክለት ቢኖርም ኬቲ ግልጽ ምስሎችን እንዴት ማንሳት ቻለ?
መ: የጨረቃ ግዙፍ ብሩህነት የከተማ ዳርቻ ብርሃን ብክለት በሚኖርበት ጊዜም እንኳ ግልጽ ምስልን ለመፍጠር ያስችላል።
ጥ፡ የራሴን ፎቶግራፍ ለዕለታዊ ቴሌስኮፕ ማስገባት እችላለሁን?
መ: በፍፁም! ሌሎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስደሳች ፎቶግራፎቻቸውን እንዲያካፍሉን እንቀበላቸዋለን። ለመጀመር በቀላሉ ይድረሱ እና ሰላም ይበሉ።