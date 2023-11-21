Snifflesን ማስተዋወቅ፡ ለላይኛ የመተንፈሻ አካላት ህመሞች አብዮታዊ መፍትሄ

ኢንትሪቮ ™ በተባለው የዲጂታል ጤና ኩባንያ እና የOn/Go የወላጅ ኩባንያ ባደረገው ጥናት መሠረት፣ በዩኤስ ውስጥ በየዓመቱ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ጉንፋን ሪፖርት ተደርጓል በሚያስደነግጥ ሁኔታ 10% ታካሚዎች ብቻ ሕክምና ይፈልጋሉ ፣ ይህም ማለቂያ ወደሌለው ዑደት ይመራል ። በቤተሰብ፣ በዶክተሮች፣ በአሰሪዎች እና በመንግስት ላይ ከባድ ሸክም የሚፈጥር ጉንፋን እና ጉንፋን። ይህንን አሳሳቢ ችግር ለመቅረፍ፣ ኦን/ጎ ™ የሚባለው የጤና ቴክኖሎጂ መድረክ፣ ከጉንፋን፣ ጉንፋን እና ሌሎች የላይኛው የመተንፈሻ አካላት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ምልክቶችን ለማስታገስ የተነደፈውን Sniffles™ የተባለውን በቀጥታ ወደ ሸማቾች (D2C) የቤት ውስጥ እንክብካቤ መድሀኒት አዘጋጅቷል። . Sniffles በተመጣጣኝ ዋጋ የሚሰጥ እፎይታ ብቻ ሳይሆን የበሽታ እና የቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ ያለመ ነው።
Sniffles ለተጠቃሚዎች የተሻለ እንቅልፍ ለመተኛት፣ ትኩሳትን ለመቀነስ፣ መጨናነቅን ለማስታገስ፣ የጉሮሮ ማሳከክን ለማስታገስ፣ የደረቁ እና የተሰባበሩ ከንፈሮችን የሚፈውስ፣ ዘና ለማለት እና በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚያጠናክር አጠቃላይ መፍትሄ የሚሰጥ የኢ-ኮሜርስ እና የቴሌ ጤና አማራጭ ነው። በዚህ እጅግ አስደናቂ የቤት ውስጥ እንክብካቤ መድሀኒት ኪት ኦን/ጎ የላይኛው የመተንፈሻ አካላት በሽታዎችን ለመከላከል ቁርጠኝነትን ያሰፋዋል፣ ይህም በአሜሪካ በየዓመቱ ሪፖርት ለተደረገው ከአንድ ቢሊዮን በላይ ጉንፋን ተደራሽ የሆነ መፍትሄ ይሰጣል።
የስኒፍልስ ኪት በጥንቃቄ የተመረጡ ማሸጊያዎችን እና ቁሳቁሶችን ያካትታል፣ ምቹ በሆነ ዚፔር መያዣ ውስጥ ተቀምጧል። እነዚህ ለኮቪድ ምርመራ የወረቀት ሰሌዳ ካርቶኖች፣ ባለብዙ ምልክት ሳጥን እና ሎዘንጅ፣ ለሻይ ከረጢቶች ፎይል ቦርሳ፣ ኤችዲፒኢ ቲዩብ ለበሽታ መከላከያ ትሮች፣ LDPE ቲሹ ቦርሳ እና ለአፍንጫ መተንፈሻ እና ለከንፈር የሚቀባ ፖሊፕሮፒሊን ኮንቴይነሮች ያካትታሉ። ከፍተኛውን የጥራት ደረጃዎች ለማረጋገጥ On/Go እነዚህን ክፍሎች በማምረት ከታመኑ አጋሮች ጋር ይተባበራል።
የተጠቃሚውን ልምድ ለማሳደግ On/Go የመጀመሪያ ደረጃ የእርዳታ ቁሳቁሶችን መነሳሻን ከIntrivo's COVID-19 የሙከራ ማሸጊያ ጋር የሚያጣምር ማሸጊያዎችን ለመንደፍ ሰፊ ምርምር እና ሙከራ አድርጓል። ውጤቱም የብራንድ ብሩህ ተስፋን፣ ተስፋን እና ደስታን የሚያንፀባርቅ ለእይታ የሚስብ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ጥቅል ነው። በተጨማሪም፣ On/Go በብጁ ቀርጾ ልዩ የሆነ የአፍንጫ ቅርጽ ያለው “ኤል”ን በምርት ስም የሚያካትት ቅርጸ-ቁምፊን በማዘጋጀት ለላይኛ የመተንፈሻ አካላት ህመሞች እፎይታ ለመስጠት ያለውን ዓላማ ያጠናክራል።
Sniffles የታካሚዎችን ጥብቅነት እና የአጠቃቀም ቀላልነት ግምት ውስጥ በማስገባት ነው. ኪቱ ተጠቃሚዎችን ወደ ተሰጠ መተግበሪያ የሚመራ ዘመናዊ ጥልቅ-ሊንክ QR ኮድን ያካትታል፣ ይህም ቀጣይ ተሳትፎን ለማበረታታት ቅናሽ የቴሌ ጤና ተሞክሮ ይሰጣል። በስኒፍልስ፣ ታካሚዎች በአካል ለመገኘት ከCVS MinuteClinic ጋር በተገናኘ በተቀናጀ የቴሌ ጤና አገልግሎት የ24/7 ኤክስፐርት የሕክምና አገልግሎት ያገኛሉ። የፈተና እና የመድኃኒት ሂደቱን በማቃለል እና የባለሙያ መመሪያን በቀላሉ ማግኘት፣ Sniffles ግለሰቦች ከቤታቸው ምቾት ሆነው ጤንነታቸውን እንዲቆጣጠሩ ኃይል ይሰጣቸዋል።
ሰፊ ተገኝነትን ለማረጋገጥ Sniffles በተለያዩ ፈጣን መላኪያ ቸርቻሪዎች እንደ DoorDash፣ Amazon እና Walmart.com መግዛት ይችላሉ። በአማራጭ፣ ደንበኞች በቀጥታ በOn/Go መተግበሪያ ወይም በSniffles ድር ጣቢያ በኩል ሊያገኙት ይችላሉ። Sniffles የላይኛው የመተንፈሻ አካላት ህመሞችን በመዋጋት ረገድ ፈጣን፣ ቀልጣፋ እና ወጪ ቆጣቢ እፎይታን ለህመም ምልክታቸው አጠቃላይ መፍትሄ ለሚፈልጉ ግለሰቦች የሚሰጥ ትልቅ እርምጃን ይወክላል።
በየጥ
1. Sniffles የላይኛው የመተንፈሻ አካላት ምልክቶችን ለማስታገስ የሚረዳው እንዴት ነው?
Sniffles የተለያዩ አስፈላጊ መድሃኒቶችን፣ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ መሳሪያዎችን እና 24/7 የቴሌ ጤና ተደራሽነትን የሚያቀርብ የቤት ውስጥ እንክብካቤ መድሀኒት ስብስብ ነው። እንደ መጨናነቅ፣ ትኩሳት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ ደረቅ ከንፈር እና ሌሎችም ካሉ ምልክቶች እፎይታ ይሰጣል።
2. በ Sniffles በኩል ምርመራ መቀበል እችላለሁ?
አዎ፣ Sniffles ተጠቃሚዎች በOn/Go መተግበሪያ ውስጥ ምርመራን እንዲያጠናቅቁ በመፍቀድ አጠቃላይ መፍትሄ ይሰጣል። ይህ ግምገማ በOn/Go የሕክምና ቡድን ይገመገማል፣ አስፈላጊ ከሆነም የፀረ-ቫይረስ መድሃኒት ሊያዝዙ ይችላሉ።
3. Sniffles የት መግዛት እችላለሁ?
Sniffles እንደ DoorDash፣ Amazon እና Walmart.com ባሉ ፈጣን መላኪያ ቸርቻሪዎች በኩል ይገኛል። እንዲሁም በቀጥታ በOn/Go መተግበሪያ ወይም በSniffles ድህረ ገጽ በኩል ሊገዛ ይችላል።
4. የቴሌ ጤና ተደራሽነት ከSniffles ጋር እንዴት ይሰራል?
Sniffles ለኤክስፐርት የህክምና አገልግሎት የ24/7 የቴሌ ጤና አገልግሎቶችን በቀላሉ ማግኘት ይችላል። እነዚህ አገልግሎቶች ከCVS MinuteClinic ጋር የተዋሃዱ ናቸው፣ ይህም ተጠቃሚዎች ለተጨማሪ ድጋፍ በጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች በአካልም ሆነ በአካል እንዲያማክሩ ያስችላቸዋል።