በሃይል ቅልጥፍና ውስጥ አንድ ግኝት፡ የዩኤምዲ ሳይንቲስቶች የግንባታ ሙቀትን ለመዋጋት 'የማቀዝቀዣ ብርጭቆን' ገነቡ።

በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ 'የማቀዝቀዣ መስታወት' በመባል የሚታወቀውን ቴክኖሎጂ በማዳበር ሃይል ቆጣቢነትን በማሳደድ ረገድ ትልቅ እመርታ አድርጓል። ይህ የፈጠራ መፍትሔ በህንፃዎች ውስጥ ያለውን ከፍተኛ ሙቀት ያለውን አሳሳቢ ችግር ለመፍታት ይፈልጋል, ይህም የኃይል ፍጆታ መጨመር እና በአየር ማቀዝቀዣ ስርዓቶች ላይ መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል.
ከቤት ውስጥ ሙቀትን ከሚያጠምዱ የተለመዱ መስኮቶች በተቃራኒ 'የማቀዝቀዝ መስታወት' የተራቀቁ ናኖ ማቴሪያሎችን በመጠቀም የሙቀት ጨረሮችን ከህንፃዎች ወደ ውጫዊው ቦታ አቅጣጫ ለማዞር እና ለማስተላለፍ ይጠቀማል። ሙቀትን በብቃት በማስወጣት፣ ይህ ብልጥ መስኮት በHVAC ስርዓቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት ከመቀነሱም በተጨማሪ የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል እና በመቀጠልም የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ይቀንሳል።
የ'ማቀዝቀዝ መስታወት' ቴክኖሎጂ ተገብሮ የጨረር ማቀዝቀዣ መርሆዎችን ይጠቀማል፣ ይህ ሂደት ሙቀት ከአንድ ነገር ወደ ቀዝቃዛው የጠፈር ጥልቀት የሚለቀቅበት ሂደት ነው። በልዩ ኢንጂነሪንግ ናኖክሪስታሎች ቀጭን ፊልም አማካኝነት ይህ የመስታወት መስኮት እንደ መራጭ ራዲያተር ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን እንዲሰራጭ እና በተመሳሳይ ጊዜ የሙቀት ጨረሮችን ይፈጥራል። በውጤቱም, በህንፃዎች ውስጥ የሚፈጠረው ከመጠን በላይ ሙቀት ወደ ህዋ ውስጥ በብቃት ሊወጣ ይችላል, ይህም የቤት ውስጥ አከባቢን በእጅጉ ያቀዘቅዘዋል.
ይህ ግኝት በሃይል ቆጣቢነት ላይ ያለው ተጽእኖ በጣም ትልቅ ነው. “የማቀዝቀዝ መስታወት”ን በመተግበር ህንፃዎች የካርበን አሻራቸውን በእጅጉ ሊቀንሱ እና የኃይል ወጪዎችን መቀነስ ይችላሉ። ከዚህም በላይ ይህ ፈጠራ ሃይል-ተኮር የአየር ማቀዝቀዣ ዘዴዎችን ሳያስፈልግ ተገብሮ ማቀዝቀዝ ስለሚያስችል ለቀጣይ ዘላቂነት መንገድ ሊከፍት ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ 'የማቀዝቀዣ መስታወት' ቴክኖሎጂ እንዴት ይሰራል?
መ፡ 'የማቀዝቀዝ መስታወት' ሙቀትን ከህንጻዎች ወደ ውጨኛው ህዋ ለመምራት እና ለማስተላለፍ ናኖ ማቴሪያሎችን ይጠቀማል፣ ይህም ትርፍ ሙቀትን በብቃት በማስወጣት እና የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል።
ጥ፡ ተገብሮ የጨረር ማቀዝቀዣ ምንድን ነው?
መ፡ ተገብሮ የጨረር ማቀዝቀዝ ሙቀት ከአንድ ነገር ወደ ጠፈር የሚወጣበት ሂደት ነው። 'የማቀዝቀዝ መስታወት' እንደ መራጭ ራዲያተር ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃንን በማስተላለፍ የሙቀት ጨረሮችን በማመንጨት የቤት ውስጥ አከባቢን በብቃት ለማቀዝቀዝ ያስችላል።
ጥ፡- 'የማቀዝቀዣ ብርጭቆ' ቴክኖሎጂ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ: በህንፃዎች ውስጥ 'የማቀዝቀዝ ብርጭቆን' መተግበር የካርቦን መጠንን በእጅጉ ይቀንሳል ፣ የኃይል ወጪዎችን ይቀንሳል እና በኃይል-ተኮር የአየር ማቀዝቀዣ ዘዴዎች ላይ ሳይመሰረቱ ዘላቂ ቅዝቃዜን ያበረታታል።