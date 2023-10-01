የማወቅ ጉጉት ሮቨር በማርስ ላይ ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ ላይ ደረሰ

NASA's Curiosity rover ከዋና መዳረሻዎቹ አንዱ በሆነው በማርስ ላይ ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ በተሳካ ሁኔታ ደርሷል። ሸንተረር የተፈጠረው በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ጭቃና ቋጥኝ በያዘ ፍርስራሽ ነው፣ ይህም የፕላኔቷን ያለፈ ፈሳሽ ውሃ በፕላኔቷ ላይ በነበረበት ጊዜ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ነው። እንደ ሹል ጫፍ ቋጥኞች እና ገደላማ ቁልቁል ባሉ መሰናክሎች ምክንያት ከዚህ ቀደም ወደ ሸንተረሩ ለመድረስ የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። ሆኖም፣ ኦገስት 14፣ 2023፣ የማወቅ ጉጉት በመጨረሻ መድረሻው ላይ ደርሷል።
የኩሪየስቲ ፕሮጄክት ሳይንቲስት አሽዊን ቫሳቫዳ በስኬቱ የተሰማውን ደስታ ገልጿል፣ “በማወቅ ጉጉት ልንጎበኟቸው የማንችላቸውን ከከፍታ ቦታዎች ላይ ከከፍታ ቦታዎች የተጓጓዙ ድንጋዮችን ለማግኘት እና ለመንካት መቻል በጣም የሚያስደስት ነው። ” ሸንተረር የተፈጠረው በማርስ የመጨረሻዎቹ እርጥብ ወቅቶች በአንዱ ሲሆን በተራራው ተዳፋት ላይ የሚፈሰው ጭቃ የተለያየ መጠን ያላቸውን ቋጥኞች እና ድንጋዮች ተሸክሞ ነበር።
የማወቅ ጉጉት ወደ ሻርፕ ተራራ ሲወጣ፣ መልክዓ ምድሩ ይለወጣል፣ ይህም የጋሌ ክራተር ሀይቅ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ አሁን ያለበት ደረቅ ሁኔታ እየተሻሻለ የመጣውን ሁኔታ ያሳያል። ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ የማወቅ ጉጉት በጉዞው ወቅት ከሚያጋጥማቸው ታናሹ የጂኦሎጂካል ባህሪያት አንዱ ነው። በተጨማሪም ሳይንቲስቶች ሮቨር ሊደርሱበት የማይችሉትን ከፍ ካለ ቦታዎች ላይ ድንጋዮችን እንዲያጠኑ ስለሚያስችላቸው በጣም አስፈላጊ ነው.
በገሌ ክሬተር ውስጥ ስላለፈው የውሃ እንቅስቃሴ ጠቃሚ መረጃ በመስጠት የጥንታዊ የጭቃ ፍሰቶች ቅሪቶችን ስለያዘ ገደሉ ልዩ ትኩረት የሚስብ ነው። በዚህ ክልል ውስጥ የሚገኙት ዓለቶች ከሻርፕ ተራራ ላይ ከፍ ብለው በመነሳታቸው ከአካባቢው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ጋር ሲነፃፀሩ ጨለማ እና ቦታ የሌላቸው ይመስላሉ. ሳይንቲስቶች በማርስ እና በመሬት ላይ ያሉትን የጂኦሎጂካል ክስተቶች የበለጠ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ.
የማወቅ ጉጉት 11 ምስሎችን ወደ ፓኖራሚክ እይታ በመያዝ ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅን በማሰስ 136 ቀናት አሳልፏል። የሮቨሩ ጉዞ ወደ ተራራው መውጣቱ ስለ ማርስ ጥንታዊ የውሃ ታሪክ ፍንጭ አሳይቷል። እ.ኤ.አ. በ 2012 በጌል ክሬተር ውስጥ ካረፈ በኋላ ፣ ኩሪዮስቲ በማርስ ላይ ጥንታዊ ሀይቆች ፣ ሜጋፍሎድስ እና ናይትሮጅን መኖራቸውን ጨምሮ በርካታ ግኝቶችን አድርጓል።
ርዕስ፡ የማወቅ ጉጉት ሮቨር ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ ላይ ደረሰ፡ ወደ ማርስ የውሃ ውሀ ያለፈ ፍንጭ
ትርጓሜዎች
- የጋለ ጉድጓድ፡ ከ2014 ጀምሮ Curiosity rover የሻርፕ ተራራን ሲቃኝ በነበረበት በማርስ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ።
- ፍርስራሽ ፍሰቶች፡- የጂኦሎጂካል ቃል በውሃ የተሞሉ አለቶች እና ደለል ቁልቁል እንቅስቃሴን የሚያመለክት ነው።
- ሶል: በምድር ላይ ከአንድ ቀን ትንሽ ረዘም ያለ የማርሽ ቀን።
– ማስትካም፡ በ Curiosity rover ላይ ያለው የካሜራ ስርዓት የአካባቢውን ምስሎች ለመቅረጽ ይጠቅማል።
ምንጮች፡ NASA/ JPL-Caltech/ MSSS/ UC Berkeley