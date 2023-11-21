ሚስጥሮችን መግለጥ፡ የዩታ ዋሻዎችን ከተቆጣጣሪዎች እና ከዋሻዎች ጋር ማሰስ

የዩታ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ሳይንቲስቶች በቅርቡ ወደ ድብቅ የዩታ ዋሻ ጥልቀት አስደሳች ጉዞ ጀመሩ። ይህ በተመራማሪዎች እና በዩታ ዋሻ ማህበረሰብ አባላት መካከል የተደረገ የትብብር ጥረት በጣም ሩቅ ያልሆኑትን ሚስጢሮች ብርሃን ፈንጥቋል። ቡድኑ ዋሻዎች በዋጋ የማይተመን የምርምር መዛግብት ሆነው የሚያገለግሉበትን ምክንያት በማጥናት ወደ ቡሜራንግ ዋሻ ካደረጉት ጉዞ አስደናቂ ግኝቶችን ይፋ አድርጓል።
በኬዳን ኦብራይን የተመራ፣ አንትሮፖሎጂ ፒኤች.ዲ. በዩታ ዩኒቨርሲቲ እጩ፣ ተመራማሪዎቹ የአየር ንብረት የአልፕስ ስነ-ምህዳሮችን እንዴት እንደሚጎዳ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ያለመ ነው። ተለምዷዊ የማጥመጃ ዘዴዎች ስለ ወቅታዊው አጥቢ እንስሳት ማስተዋል ቢሰጡም፣ በቅርብ ጊዜ ስለነበረው አጥቢ እንስሳት ልዩነት ብዙም አይገልጹም። የአልፕስ ስነ-ምህዳሮች ራቅ ባሉ ቦታዎች እና ያልተነካ የአጥንት ቅሪቶች እጥረት ምክንያት በአብዛኛው ሳይመረመሩ ቆይተዋል.
ወደ ዩታ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ልዩ ሀሳብ ያደረሰው የአከባቢ ዋሻ እና የጥናት ተባባሪ ደራሲ ኤሪክ ሪቻርድን አስገባ። ሪቻርድ በዋሻ ጉዞው ወቅት የእንስሳት አጥንቶችን ሲያገኝ ቆይቶ ለሳይንሳዊ ምርመራ እድል አየ። የሙዚየሙ ጠባቂ ዶ/ር ራንዲ ኢርሚስ እና የፓሊዮኮሎጂስት ዶ/ር ታይለር እምነት በመርከብ ላይ ሆነው ቡድኑ በዩታ የከርሰ ምድር አካባቢዎች አስደናቂ ጉዞ አድርጓል።
ከዩኤስ የደን አገልግሎት የጥናት ፈቃድ በማግኘቱ ቡድኑ በድብ ወንዝ ክልል ውስጥ ወደ ቦሜራንግ ዋሻ ወረደ። እዚያም ወደ ሙዚየሙ ተመልሰው ለመተንተን ናሙናዎችን በጥንቃቄ ሰበሰቡ። አጥንቶችን በአጥንት የመለየት አድካሚ ስራ ተመራማሪዎቹ ግኝታቸውን ከክልላዊ ሙዚየም ቫውቸር ናሙናዎች ጋር እንዲያወዳድሩ አስችሏቸዋል።
ውጤቱም አስደናቂ ነበር። ራዲዮካርበን መጠናናት እንዳሳየው ከቦሜራንግ ዋሻ ቅሪተ አካላት ያለፉትን 3,000 አመታት ያስቆጠረ ሲሆን ይህም ካለፈው ሺህ አመት ከፍተኛ ትኩረት አግኝቷል። የዋሻው ቅሪተ አካላት በአካባቢው ያለውን የአጥቢ እንስሳት ልዩነት በትክክል እንደሚያሳዩ ከአሁኑ የአጥቢ እንስሳት ስብስቦች ጋር ማነፃፀር አረጋግጧል። ከዚህም በላይ ቡድኑ ቀደም ሲል የማይታወቁ እንደ ሜሪየም ሽሮው ያሉ ዝርያዎችን ጨምሮ አስደሳች ግኝቶችን አድርጓል።
ይህ ቀዳሚ ጥናት የዋሻ ቅሪተ አካላት ስብስቦች በአጥቢ አጥቢ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የረዥም ጊዜ ለውጦች በመረዳት ያላቸውን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያሳያል። እንደ ዋሻ ማህበረሰብ ካሉ ቀናተኛ የዜጎች ሳይንቲስቶች ጋር በመተባበር ተመራማሪዎች በፕላኔታችን ጥልቀት ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች ከፍተው ስለቅርብ ጊዜ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ: - በሳይንቲስቶች እና በዋሻዎች መካከል ያለው ትብብር እንዴት ሊፈጠር ቻለ?
መልስ፡ ትብብሩ የጀመረው ኤሪክ ሪቻርድስ የሚባል የሀገር ውስጥ ዋሻ በዋሻ ጉዞው ያገኙትን የእንስሳት አጥንቶችን በማቅረብ ወደ ዩታ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም በደረሰ ጊዜ ነው።
ጥ፡ የጥናቱ ቁልፍ ግኝቶች ምን ምን ነበሩ?
መ፡ ጥናቱ የአፅም ቅሪቶችን ከዋሻ መሰብሰብ ያለውን ጥቅም አጥቢ ማህበረሰብን ለመረዳት የሚያስችል መሆኑን አሳይቷል። ቀደም ሲል የማይታወቁ ዝርያዎች መኖራቸውን ጨምሮ ስለ ቀድሞው አጥቢ እንስሳት ልዩነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
ጥ፡ ለምንድነው የአልፕስ ሥነ ምህዳር ለማጥናት አስቸጋሪ የሆነው?
መ: የአልፓይን ስነ-ምህዳሮች ራቅ ባሉ ቦታዎች እና ያልተነካ የአጥንት ቅሪቶች አቅርቦት ውስን በመሆኑ ለማጥናት ፈታኝ ናቸው። ባህላዊ የማጥመጃ ዘዴዎች በአብዛኛው የሚያተኩሩት አሁን ባለው አጥቢ እንስሳት ላይ ነው እና ስለ ታሪካዊ ልዩነት ብዙም አይገልጹም።
ጥ: ቅሪተ አካላትን ለመተንተን ምን ዓይነት ዘዴዎች ጥቅም ላይ ውለዋል?
መ፡ ራዲዮካርበን መጠናናት የተቀጠረው ከቦሜራንግ ዋሻ ቅሪተ አካላትን ዕድሜ ለመወሰን ነው። ቡድኑ ግኝቶቻቸውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ እነዚህን ግኝቶች ከነባር የሙዚየም መዛግብት እና የአጥቢ እንስሳት ስብስቦች ጋር አነጻጽሮታል።
ጥ፡ ከዋሻ ቅሪተ አካላት የተገኙ ግኝቶች ለሳይንሳዊ እውቀት እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ?
መ፡ የዋሻ ቅሪተ አካላት በአጥቢ እንስሳት ማህበረሰቦች ውስጥ ስላለው የረጅም ጊዜ ለውጦች ግንዛቤን የሚሰጡ እንደ ጠቃሚ ማህደሮች ሆነው ያገለግላሉ። እነዚህ ቅሪተ አካላት ያለፈውን ጊዜ ፍንጭ ይሰጣሉ እና ተመራማሪዎች የስነ-ምህዳር ሁኔታዎችን እንደገና እንዲገነቡ እና እንስሳት በጊዜ ሂደት እንዴት እንደተሻሻሉ እንዲረዱ ያግዛሉ።