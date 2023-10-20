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ራስን ወደ ማቆየት የጠፈር ተልእኮዎች እርምጃዎችን መውሰድ፡ ምግብን በጠፈር ውስጥ ማደግ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 20, 2023
ራስን ወደ ማቆየት የጠፈር ተልእኮዎች እርምጃዎችን መውሰድ፡ ምግብን በጠፈር ውስጥ ማደግ

ናሳ በቋሚነት ወደ ጨረቃ እና ማርስ የሚስዮን ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል፣ ነገር ግን የሚያጋጥሟቸው አንዱ ፈተና የበረራ አባላትን በህዋ ላይ በሚቆዩበት ረጅም ጊዜ ምግብ እንዴት ማቆየት እንደሚችሉ ነው። በአሁኑ ጊዜ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያሉ ጠፈርተኞች አዘውትረው እንደገና አቅርቦት በሚያስፈልጋቸው የታሸገ ምግብ ላይ ይተማመናሉ እና ጥሩ አመጋገብ ላይሰጡ ይችላሉ። ይህንን ችግር ለመፍታት ተመራማሪዎች በሚስዮን ጊዜ ምግብን የማብቀል እድልን እየመረመሩ ነው.

በዚህ ምርምር ውስጥ የመጀመሪያው እርምጃ ለመፈተሽ ትክክለኛዎቹን ተክሎች መለየት ነው. እ.ኤ.አ. በ2015 ናሳ በማያሚ ከሚገኘው የፌርቻይልድ እፅዋት ጋርደን ጋር በመተባበር “ከመሬት ባሻገር ማደግ” የተባለ ፕሮጀክት አነሳ። ይህ ፕሮግራም በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሳይንስ ክፍሎች ከጠፈር ጣቢያው ሁኔታ ጋር በሚመሳሰል መኖሪያ ውስጥ የተለያዩ ዘሮችን ይበቅላሉ። በነዚህ ክፍሎች ውስጥ የሚበቅሉት ዘሮች ለበለጠ ምርመራ ወደ ናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ወደሚገኝ ክፍል ይተላለፋሉ። በዚህ ማይክሮግራቪቲ አካባቢ ውስጥ በደንብ ማደጉን ከቀጠሉ ለተጨማሪ ግምገማ ወደ ጠፈር ጣቢያ ይላካሉ.

ከዕፅዋት ምርጫ በተጨማሪ ናሳ የማይክሮግራቪቲ አትክልቶችን የሚያስተናግዱ ተቋማትን ሲሞክር ቆይቷል። ከእንደዚህ አይነት ፋሲሊቲዎች አንዱ የአትክልት ማምረቻ ስርዓት ነው, እንዲሁም ቬጂ በመባልም ይታወቃል. እስከ ስድስት ተክሎችን ለመያዝ የሚችል ቀላል እና ዝቅተኛ ኃይል ያለው ክፍል ነው. ዘሮቹ የሚበቅሉት በምድር ላይ የአትክልት ቦታን ከመንከባከብ ጋር በሚመሳሰል መልኩ የሰራተኞቹ አባላት በሚጠጉባቸው ትናንሽ የጨርቅ "ትራስ" እና በእጅ ውሃ ነው. እነዚህ በጠፈር ላይ ያሉ የአትክልት ስፍራዎች ተመራማሪዎች እፅዋቶች በማይክሮ ግራቪቲ ሁኔታ ውስጥ እንዴት እንደሚያድጉ እና እንደሚላመዱ እና ጤናቸውን እና ምርታማነታቸውን ለማረጋገጥ ምን እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው እንዲገነዘቡ ይረዷቸዋል።

ናሳ በህዋ ላይ ምግብ የማብቀል ቴክኖሎጂን እና ቴክኒኮችን በማዳበር በመደበኛ የማጓጓዣ ተልእኮዎች ላይ ያለውን ጥገኝነት ለመቀነስ እና ለጠፈር ተጓዦች ለረጅም ጊዜ ትኩስ እና የተመጣጠነ ምግብ ለማቅረብ ያለመ ነው። ይህ ጥናት ለጨረቃ እና ለማርስ የወደፊት ተልእኮዎችን የሚጠቅም ብቻ ሳይሆን እዚህ ምድር ላይ ዘላቂ ግብርና ላይም አንድምታ አለው።

ምንጮች፡- PHYS

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