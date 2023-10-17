በCU Boulder ላይ ያለው የምርምር እና ፈጠራ ተጽእኖ እና የወደፊት

ከኮሎራዶ ቦልደር ዩኒቨርሲቲ ፈጠራዎች ለንግድ ስራ በዩኤስ እና በኮሎራዶ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል። በአሜሪካ ኢኮኖሚ ላይ የ8 ቢሊዮን ዶላር ተፅዕኖ እና በ5.2 ቢሊዮን ዶላር የኮሎራዶ ኢኮኖሚ ላይ ተፅዕኖ በማሳደር ዩኒቨርሲቲው በምርምር እና በፈጠራ ስራ ስኬታማነቱን ለማስቀጠል ቁርጠኛ ነው።
CU Boulder ለ 684 አጠቃላይ የ2023 ሚሊዮን ዶላር የምርምር ፈንድ አለው፣ ከ $486 ሚሊዮን ውስጥ የተገኘው እንደ ናሳ፣ ናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን እና ብሔራዊ የጤና ተቋማት ካሉ የፌደራል ኤጀንሲዎች ነው። ዩኒቨርሲቲው በምርምር የገንዘብ ድጋፍ ለአስር አመታት የዘለቀ እድገት አሳይቷል፣ በየአመቱ ያለማቋረጥ ይጨምራል።
የCU ስርዓት ለፈጠራ እና ለስራ ፈጣሪነት እውቅና አግኝቷል። ቁ. 14 በሀገር ውስጥ ለቅርብ ጊዜ የፈጠራ ባለቤትነት እና ቁ. 5 ለጀማሪ ፈጠራ። በ2021 የበጀት ዓመት ብቻ፣ CU የ25 ጅምሮች ሪከርድ አስመዝግቧል። የ CU Boulder ቴክኖሎጂዎችን ከንግድ ንግዶች ጋር አጋር ለማድረግ የ87 ፍቃድ እና አማራጭ ስምምነቶችን በመፈፀም ቬንቸር ፓርትነርስ ለዚህ ስኬት ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ዩኒቨርሲቲው ከ 60 በላይ የስራ ፈጠራ ኮርሶችን ይሰጣል እና ከ 900 በላይ ጅማሬዎች በአዲስ ቬንቸር ቻሌንጅ ውስጥ የተሳተፉ።
የስኬታማ የንግድ ሥራ አንዱ ምሳሌ በ CU ቡልደር ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች በሎንግሞንት የተመሰረተ ኩባንያ ፕሮሜቲየስ ቁሳቁስ ነው። Prometheus Materials ከሲሚንቶ ይልቅ ዜሮ-ካርቦን አማራጭ ሆኖ ማይክሮ አልጌን በመጠቀም ዘላቂ የግንባታ ቁሳቁሶችን ይፈጥራል. እንደነዚህ ያሉት ስኬቶች በግቢው ውስጥ የፈጠራ ባህልን ለመገንባት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ እና የተለያዩ ጥቅሞችን ያስገኛሉ።
CU Boulder በሌሎች የምርምር ዘርፎችም የላቀ ነው። የህዝብ ዩኒቨርሲቲ የናሳ የገንዘብ ድጋፍ ተቀባይ ነው እና በጂኦሳይንስ እና ምሁራዊ የምርምር ጥቅሶች ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ አለው። ዩንቨርስቲው በኪነጥበብ እና በሰብአዊነት ዘርፍ መሪ የመሆን አላማ አለው፣ በልዩ የእርዳታ ፕሮግራም እና በምርምር የላቀ ትኩረት።
ወደ ፊት በመጓዝ፣ CU Boulder አዳዲስ ሽርክናዎችን እና ለኢንተር ዲሲፕሊን ትብብር እድሎችን በንቃት ይፈልጋል። ዩኒቨርሲቲው የብሔራዊ ደህንነት ምርምሩን በብሔራዊ ደህንነት ተነሳሽነት ማዕከል በኩል ለማስፋት እና ዋና ፋሲሊቲዎቹን እና የላቀ የኮምፒዩቲንግ አቅሙን ለማሳደግ ያለመ ነው። በተጨማሪም፣ CU Boulder በአየር ንብረት ቴክኖሎጂ፣ በማህበራዊ ፍትህ እና በሃይል ሽግግር ላይ በማተኮር በዘላቂነት ምርምር መሪ ለመሆን ቁርጠኛ ነው።
በCU Boulder የተደረጉ ጥናቶች እና ፈጠራዎች ለኢኮኖሚው አስተዋፅዖ ከማድረግ ባለፈ የተቋሙን መልካም ስም እና የተማሪ ስኬትን ከፍ አድርገዋል። ዩኒቨርሲቲው ትርጉም ባለው እና ጠቃሚ ምርምር በማድረግ አወንታዊ ተፅእኖን ለመቀጠል ቆርጧል።
ምንጮች:
- [ምንጭ ርዕስ] (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)
- [ምንጭ ርዕስ] (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)