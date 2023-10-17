አዲስ ምርምር የበሽታ መከላከል ስርዓት ፕሮቲኖችን ብርሃን ፈንጥቋል

በቅርቡ በብሪጅ ኢንስቲትዩት በዩኤስሲ ሚሼልሰን ኮንቬርጀንት ባዮሳይንስ ሴንተር ከህንድ፣አውስትራሊያ እና ስዊዘርላንድ ከተውጣጡ አለም አቀፍ ቡድኖች ጋር በመተባበር ያካሄደው ጥናት ሰውነታችን ጎጂ ወራሪዎችን ለመከላከል የሚያደርገውን ውስብስብ ውዝዋዜ ያሳያል። ጥናቱ ያተኮረው በሰውነታችን በሽታ የመከላከል ስርዓት ላይ በተለይም እንደ ኮቪድ-19፣ ሩማቶይድ አርትራይተስ፣ ኒውሮዳጄኔሬቲቭ በሽታዎች እና ካንሰር ባሉ በሽታዎች ላይ ወሳኝ ሚና በሚጫወቱ የተወሰኑ የበሽታ መከላከያ ስርአቶች ፕሮቲኖች ላይ ነው።
የበሽታ ተከላካይ ምላሻችን እምብርት ማሟያ ካስኬድ ነው፣ ሊሆኑ የሚችሉ ስጋቶች ሲገኙ የሚፈጠሩ ተከታታይ ክስተቶች። ይህ ሂደት C3a እና C5a በመባል የሚታወቁትን የፕሮቲን መልእክተኞችን ያመነጫል፣ እነዚህም በሴሎች ላይ የተወሰኑ ተቀባይ ተቀባይዎችን የሚያንቀሳቅሱ፣ ውስጣዊ ምልክቶችን ያስጀምራሉ። ሆኖም የእነዚህ ተቀባዮች ትክክለኛ ዘዴዎች በተለይም C5aR1 ለረጅም ጊዜ ምስጢር ሆነው ቆይተዋል።
ተመራማሪዎቹ የክሪዮ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ (cryo-EM) የላቀ ቴክኒኮችን በመጠቀም የእነዚህን ተቀባዮች ዝርዝር ምስሎች በድርጊት ለመያዝ ችለዋል። እነዚህ ምስሎች በተቀባዩ እና ሞለኪውሎች መካከል ያለውን መስተጋብር፣ እንዲሁም የቅርጽ ለውጦችን እና ሲነቃ በሴል ውስጥ የሚተላለፉ ምልክቶችን ያሳያሉ።
የጥናቱ መሪ ደራሲ እና በዩኤስሲ ዶርንሲፍ የደብዳቤ፣ ጥበባት እና ሳይንሶች ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ኮርኔሊየስ ጋቲ እንደተናገሩት የዚህ ጥናት ግኝቶች በሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስጥ ስላለው ወሳኝ ተቀባይ ቤተሰብ ውስጥ ጉልህ እና አጠቃላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ጥናቱ እነዚህን ተቀባዮች ለተለያዩ በሽታዎች ህክምና የሚያነጣጥሩ መድኃኒቶችን ለማምረት የሚያስችሉ መንገዶችን ይከፍታል።
በሴል ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ምርምር የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስብስብነት ለመገንዘብ አስተዋፅዖ ያበረክታል እናም ለወደፊቱ የሰውነታችንን የተፈጥሮ መከላከያ ሃይል ለመጠቀም ለሚፈልጉ ጥናቶች መሰረት ይጥላል።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ፡ “ከብሪጅ ኢንስቲትዩት የተደረገ አዲስ ምርምር የበሽታ መከላከል ስርዓት ፕሮቲኖችን ግንዛቤ ይሰጣል” (USC News)
- የጥናት ደራሲዎች፡ ቆርኔሌዎስ ጋቲ፣ ራቪ ያዳቭ፣ ህትት ካንት፣ ማኒሽ ያዳቭ፣ ጃጋናት ማሃራና፣ ሽርሻ ሳሃ፣ ፓሪሽሚታ ሳርማ፣ ቻሃት ሶኒ፣ ቪናይ ሲንግ፣ ሳያንታን ሳሃ፣ ማኒሳንካር ጋንጉሊ፣ ሳማንዊታ ማሃፓትራ፣ ሱዳ ሚሻራ፣ ራማኑጅ ባነርጄ፣ አሩን ሹክላ ሊ፣ ትሬንት ውድሩፍ፣ መሐመድ ቻሚ