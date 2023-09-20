የአዞዎች ቅድመ አያቶች ቀስ ብለው አረጁ

በCurrent Biology ላይ የታተመ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ክሮኮዲሎሞርፍስ በመባል የሚታወቁት የጥንት የአዞ ቅድመ አያቶች ከሌሎች እንደ ዳይኖሰርስ ካሉ ትላልቅ ተሳቢ እንስሳት ጋር ሲነፃፀሩ በዝግታ ያድጋሉ። ተመራማሪዎቹ በደቡብ አፍሪካ ከሚገኙት 200 ሚሊዮን ዓመታት በላይ ያስቆጠሩት አዞዎች የአጥንትን ውስጣዊ መዋቅር በመመርመር የእድገታቸው መጠን ከዘመናዊ ዘሮቻቸው ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ደርሰውበታል። ይህ በህይወት ባሉ አዞዎች ላይ የሚታየው አዝጋሚ እድገት የተረጋጋ ፣ ከፊል የውሃ አኗኗር ውጤት ነው የሚለውን ነባሩን እምነት ይፈታተናል።
ጥናቱ ከ210 ሚሊዮን አመታት በፊት የኖረውን አዲስ የተገኘ ግዙፍ የአዞ ቅድመ አያት ቅሪተ አካላትንም መርምሯል። እነዚህ ቅሪተ አካላት የተገኙት በደቡብ አፍሪካ በምትገኘው Qhemegha መንደር ነው። ተመራማሪዎቹ የእነዚህን ጥንታዊ አጥንቶች እንደ አመታዊ እድገት እና የአጥንት ሕብረ ሕዋስ ባህሪያት በማጥናት አዲሶቹ ዝርያዎች በጊዜው ከነበሩት ሌሎች ትላልቅ ተሳቢ እንስሳት ቀርፋፋ መሆናቸውን ወሰኑ። በተጨማሪም ይህ አዝጋሚ የእድገት ስትራቴጂ በአዞዎች የዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ እንደቀጠለ እና በቅርብ ጊዜ ያሉ ዝርያዎች እድገታቸውን የበለጠ እያሽቆለቆሉ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
የሚገርመው ነገር ተመራማሪዎቹ የዘገየ የእድገት ስልት በትሪሲክ ክፍለ ጊዜ መጨረሻ ላይ በጅምላ የመጥፋት ክስተት በአዞዎች ህልውና ላይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ይላሉ። ዳይኖሰርስ በፍጥነት በማደግ ከመጥፋት ተርፈዋል ተብሎ ቢታሰብም፣ ቀስ በቀስ በማደግ ላይ ያሉት አዞዎች ከክስተቱ በኋላ በሕይወት መትረፍ ችለዋል። ይህ በእድገት ስልቶች ውስጥ ያለው ከፍተኛ ልዩነት በመጨረሻ የቅርብ ዘመዶቻቸው የሆኑትን አዞዎችን እና አእዋፍን ልዩነት አስከትሏል.
እነዚህ ግኝቶች ስለ አዞዎች የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ግንዛቤን ይሰጣሉ እና የእድገታቸውን መጠን የፈጠሩትን ምክንያቶች ላይ ብርሃን ያበራሉ። በዚህ መስክ ተጨማሪ ምርምር የተለያዩ ዝርያዎች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚላመዱ እና እንደሚሻሻሉ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ።
ምንጭ:
- "በአሁኑ ባዮሎጂ ላይ የዘገየ እድገት አመጣጥ በአዞ ግንድ መስመር" ላይ ታትሟል።
- ዊትስ ዩኒቨርሲቲ
(አንቀጽ ጥቅስ፡- “የአዞዎች ቅድመ አያቶች ቀስ በቀስ ያረጁ” ከ https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html የተወሰደ)