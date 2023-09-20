በአንድ ጊዜ አንድ አቶም የተፈጠሩ አዳዲስ የሱፐርኮንዳክተሮች ዓይነቶች

የዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አተሞችን አንድ በአንድ በማዘጋጀት በሱፐር-ኮንዳክቲቭነት መስክ ትልቅ እመርታ አሳይተዋል። ይህ ግኝት የቁሳቁሶችን ልማት አብዮት የመፍጠር እና የኳንተም ኮምፒዩቲንግ ቴክኖሎጂዎችን ለማራመድ አቅም አለው።
በተለምዶ፣ የአተሞች ተፈጥሯዊ ቶፖሎጂ አዳዲስ አካላዊ ተፅእኖዎችን ለመፍጠር ፈታኝ አድርጎታል። ይሁን እንጂ የዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች አተሞችን በተናጥል በማዘጋጀት ሱፐርኮንዳክተሮችን በተሳካ ሁኔታ ቀርፀዋል, በዚህም ምክንያት አዳዲስ የቁስ አካላት እንዲፈጠሩ አድርጓል.
የኤሌክትሮኒክስ የወደፊት ዕጣ የሚወሰነው ልዩ በሆኑ ቁሳቁሶች ግኝት ላይ ነው, እና ይህ ግኝት ለፈጠራ ተስፋ ሰጪ እምቅ ችሎታዎችን ይሰጣል. ተመራማሪዎቹ በተፈጥሮ የተገኙ ቁሳቁሶችን ውሱንነት በማሸነፍ ለወደፊት የኤሌክትሮኒክስ እና የኮምፒዩተር ቴክኖሎጂዎች አዲስ የቁስ ሁኔታ መንገድ ከፍተዋል።
ለወደፊት ኮምፒውተሮች እድገት የአዳዲስ እቃዎች ግኝት ወሳኝ ነው. ይህ ግኝት ለኮምፒዩተሮች ዲዛይን እና ተግባራዊነት ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። ከክላሲካል ኤሌክትሮኒክስ እስከ ኒውሮሞርፊክ ኮምፒውቲንግ እና ኳንተም ኮምፒዩተሮች፣ አዲስ አካላዊ ተፅእኖዎችን መፈለግ ለእነዚህ እድገቶች የሚገፋፋ ኃይል ነው።
የዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በኔቸር ፊዚክስ ባሳተሙት ጥናታቸው በጀርመን ከሚገኘው ማክስ ፕላንክ የማይክሮ structure ፊዚክስ ተቋም የፊዚክስ ሊቃውንት ጋር በመተባበር የሱፐርኮንዳክተሪቲ አዲስ አቀራረብን አቅርበዋል። የሚፈለጉትን እቃዎች አቶም በአተም ፈጥረዋል።
ሱፐርኮንዳክተሮች በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ዜሮ የኤሌክትሪክ መከላከያ ምክንያት በተለይ ትኩረት የሚስቡ ናቸው. ከመግነጢሳዊ መስኮች ጋር ለሚኖራቸው ልዩ መስተጋብር በብዙ ኳንተም ኮምፒተሮች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይሁን እንጂ በቁሳቁሶች ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ ጥቂት ግዛቶች ብቻ ታይተዋል. በዚህ ግኝት ተመራማሪዎቹ ሁለት አዳዲስ የሱፐር-ኮንዳክቲቭ ዓይነቶችን መፍጠር ችለዋል.
ይህ ግኝት የፊዚክስ ሊቃውንትን የንድፈ ሃሳባዊ ትንበያ የሚያረጋግጥ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ የቁስ ሁኔታዎችን እና አፕሊኬሽኖቻቸውን ወደፊት በኳንተም ኮምፒዩተሮች ላይ ለመፈተሽ ዕድሎችን ይከፍታል።
ማጣቀሻ፡- "ባለ ሁለት ገጽታ የሺባ ላቲስ እንደ ክሪስታልላይን ቶፖሎጂካል ሱፐርኮንዳክሽን መድረክ ሊሆን ይችላል" በማርቲና ኦ.ሶልዲኒ፣ ፌሊክስ ኩስተር፣ ግሌን ዋግነር፣ ሶውቪክ ዳስ፣ አማል አልዳራውሼህ፣ ሮኒ ቶማሌ፣ ሳሚር ሉኒስ፣ ስቱዋርት ስፒር ፓርኪን፣ ፓኦሎ ሴሲት እና ቲተስ ተፈጥሮ ፊዚክስ፣ ጁላይ 10፣ 2023
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ፊዚክስ፡ ፊዚክስን የሚሸፍን በአቻ የተገመገመ ሳይንሳዊ መጽሔት፣ በተፈጥሮ ምርምር የታተመ። ጽሑፎችን፣ ደብዳቤዎችን፣ ግምገማዎችን፣ የምርምር ድምቀቶችን፣ ዜናዎችን እና እይታዎችን፣ አስተያየቶችን፣ የመጽሐፍ ግምገማዎችን እና ደብዳቤዎችን ያካትታል።