የናሳ ዶውን ተልዕኮ በሴሬስ ላይ ውስብስብ ኦርጋኒክን ገለጠ

የናሳ ዶውን ተልዕኮ በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ትልቁ ነገር በሆነው በሴሬስ ላይ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። ውስብስብ የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በዚህ ድንክ ፕላኔት ላይ ተገኝተዋል, ስለ አመጣጣቸው እና ይህ ለሴሬስ መኖሪያነት ምን ማለት እንደሆነ ጥያቄዎችን ያስነሳል.
የእነዚህ ውስብስብ ኦርጋኒክ አመጣጥ አሁንም የክርክር ርዕስ ነው. አንዳንዶች በኮሜት ወይም በሌላ ኦርጋኒክ የበለጸገ ተፅዕኖ ፈጣሪ ወደ ሴሬስ እንደተላኩ የሚያምኑ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በደረቁ ፕላኔት ላይ ጨዋማ ውሃ ባለበት ሁኔታ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ። መነሻቸው ምንም ይሁን ምን፣ እነዚህ ሞለኪውሎች የሴሬስ ወለል ላይ ጠባሳ በፈጠሩት በርካታ ተፅዕኖዎች ተጎድተዋል።
በጂኦሎጂካል ሶሳይቲ ኦፍ አሜሪካ የጂኤስኤ ኮኔክሽን 2023 ስብሰባ ላይ የቀረበው አዲስ ጥናት እነዚህ ተፅዕኖዎች የሴሬስ ኦርጋኒክ አካላትን እንዴት እንደጎዱ እና ይህ ምንጫቸውን ለመወሰን እና የድዋውን ፕላኔት መኖሪያነት ለመገምገም ምን ማለት እንደሆነ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
ከጆንስ ሆፕኪንስ አፕላይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ በተባለው የፕላኔቶች ሳይንቲስት ቴሪክ ዳሊ የሚመራው ጥናት እንደሚያሳየው ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ የተስፋፉ እና ከሴሬስ መሰል ሁኔታዎች ጋር ተጽኖ የሚቋቋሙ ይመስላሉ። ይህ የሚያመለክተው በሴሬስ ላይ የኦርጋኒክ ንጥረነገሮች መኖራቸው በጣም የተለመደ ሊሆን ይችላል እና ከድዋው ፕላኔት የጥቃት ታሪክ የተረፉ ናቸው።
በሴሬስ ኦርጋኒክ ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ የበለጠ ለመረዳት፣የተመራማሪው ቡድን በናሳ አሜስ ቨርቲካል ሽጉጥ ክልል ላይ ተከታታይ ሙከራዎችን አድርጓል። እነዚህ ሙከራዎች በDawn የጠፈር መንኮራኩር ከተሰበሰበው መረጃ ጋር ቀጥተኛ ንጽጽር ለማድረግ በመፍቀድ የሴሬስ የተለመዱትን የተፅዕኖ ሁኔታዎችን ደግመዋል።
በተጨማሪም ቡድኑ ከ Dawn ካሜራ እና ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር መረጃን በማጣመር አዲስ የመረጃ ትንተና ዘዴን ተጠቅሟል። ይህም ኦርጋኒክን በጥልቀት እንዲያጠኑ እና ስለ አመጣጣቸው ግንዛቤ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል።
በአጠቃላይ ይህ ምርምር ውስብስብ ኦርጋኒክ በሴሬስ ላይ መኖራቸውን እና ተጽእኖዎችን ለመቋቋም ያላቸውን ጥንካሬ ለመገንዘብ አስተዋፅኦ ያበረክታል. የዚህች ድንክ ፕላኔት ተጨማሪ ፍለጋ ለወደፊት ታቅዷል፣ ስለ መኖሪያነቷ እና ከምድር በላይ ስላለው ህይወት ተጨማሪ ፍንጮችን ለማግኘት ተስፋ በማድረግ።
ምንጮች:
- ናሳ (ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር)፡ https://www.nasa.gov/