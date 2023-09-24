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MIT ባዮሎጂስቶች በኑክሊዮስ ውስጥ ባዮሞለኪውላር ኮንደንስትን የሚፈጥር ፕሮቲን አግኝተዋል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 24, 2023
MIT ባዮሎጂስቶች በኑክሊዮስ ውስጥ ባዮሞለኪውላር ኮንደንስትን የሚፈጥር ፕሮቲን አግኝተዋል

የ MIT ባዮሎጂስቶች በሴሎች ኒውክሊየስ ውስጥ ፋይብሪላር ሴንተር (FC) በመባል የሚታወቀው ባዮሞለኪውላር ኮንደንስት ለመፍጠር አስፈላጊ የሆነውን TCOF1 የተባለ ፕሮቲን ለይተው አውቀዋል። ኒውክሊዮሉስ ራይቦዞምን ለማምረት ሃላፊነት ያለው የሴል አካል ነው. ከ 300 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በኒውክሊየስ አደረጃጀት ውስጥ የተከሰተውን የዝግመተ ለውጥ ለውጥ ስለሚወክል የFC ምስረታ ጠቃሚ ነው።

የተለያዩ ባዮኬሚካላዊ ምላሾችን በማካተት የሪቦዞምስ ስብስብን ለማቀላጠፍ በኒውክሊየስ ውስጥ ያሉ የኮንደንስተሮች ዝግመተ ለውጥ ሊከሰት እንደሚችል የምርምር ቡድኑ መላምቱን ገልጿል። የFC ምስረታ እና ተግባርን መረዳት በሴሎች ውስጥ ስላሉ ሌሎች ኮንደንስተሮች ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

ቀደም ሲል ቡድኑ በዝቅተኛ ውስብስብ ክልሎች (ኤል.ሲ.አር.) ​​የበለፀገ የፕሮቲን ክልልን ለይቷል ፣ ይህም በኮንደንስ መፈጠር ውስጥ የተሳተፈ ይመስላል። LCRs ብዙ ጊዜ የሚደጋገሙ የአሚኖ አሲዶች ቅደም ተከተሎች ናቸው። ተመራማሪዎቹ TCOF1፣ በግሉታሜት የበለፀጉ ኤልሲአርዎች ያለው ኒውክሊዮላር ፕሮቲን፣ የባዮሞለኩላር ስብሰባዎችን በማጣራት ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ደርሰውበታል።

TCOF1 በሴሎች ውስጥ ሲገለጽ፣ በተለምዶ በFC ውስጥ የሚገኙ ፕሮቲኖችን ጨምሮ ኮንደንስተሮች ይፈጠራሉ። ይህ ግኝት ተመራማሪዎች የ FC ተግባርን በቀላሉ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል እና በሴሎች ውስጥ የሌሎች ኮንደንስተሮች አፈጣጠር እና ሚናዎች ለመመርመር መሰረት ይሰጣል.

በ MIT ባዮሎጂስቶች የተካሄደው ይህ ጥናት በኒውክሊየስ ውስጥ የባዮሞለኪውላር ኮንደንስተሮች መፈጠር እና በሴሉላር ሂደቶች ውስጥ ስላላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ጥናቱ በሴል ሪፖርቶች መጽሔት ላይ ታትሟል.

ምንጮች:

- MIT: የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም በካምብሪጅ ፣ ማሳቹሴትስ ውስጥ ታዋቂ የግል የምርምር ዩኒቨርሲቲ ነው።

– የሕዋስ ሪፖርቶች፡- በሴል ፕሬስ የታተመ በአቻ የተገመገመ ሳይንሳዊ መጽሔት፣ የኤልሴቪየር አሻራ፣ በሕይወት ሳይንሶች ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች አዳዲስ ባዮሎጂያዊ ግንዛቤዎችን የሚዘግብ።

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