ጥናት በኮቪድ-19 እና በእውቀት ምልክቶች መካከል ሊኖር የሚችል ሞለኪውላር ትስስርን ይለያል

በፒኤንኤኤስ ኔክሰስ ላይ የታተመ ጥናት በኮቪድ-19 እና በተያዙ ሰዎች እንደ “የአንጎል ጭጋግ” ባሉ የግንዛቤ ምልክቶች መካከል ሊኖር የሚችል ሞለኪውላዊ ትስስር አሳይቷል።
የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን በሽታው ባለባቸው ታካሚዎች ላይ የአልዛይመርን በሽታ ሊያባብሰው እንደሚችል ተስተውሏል። በተጨማሪም በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ካልተያዙት ጋር ሲነፃፀሩ በአልዛይመር በሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል።
በ Cristina Di Primio እና ባልደረቦቿ መሪነት ተመራማሪዎቹ የ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን በአልዛይመር በሽታ-ነክ ባዮኬሚካላዊ ለውጦች ላይ ያለውን ተጽእኖ መርምረዋል. የሰውን የኒውሮብላስቶማ ሕዋስ ባህል እና አይጥ በመጠቀም ሙከራዎችን አድርገዋል።
የጥናቱ ግኝቶች SARS-CoV-2 ቫይረስ የነርቭ ሴሎችን ወይም አይጥ አእምሮን ሲጎዳ ታው ከሚባል ማይክሮቱቡል ጋር የተገናኘ ፕሮቲን ጋር ይገናኛል። የአልዛይመር በሽታ ባለባቸው ግለሰቦች ላይ ታው በነርቭ ሴሎች ውስጥ በመተጣጠፍ እና በመገጣጠም ይታወቃል። ቫይረሱ በአልዛይመር ሕመምተኞች ላይ ካለው የፕሮቲን ባህሪ ጋር በሚመሳሰሉ ልዩ ማያያዣ ቦታዎች ላይ የታው ሃይፐርፎስፎሪላይዜሽን ያስከትላል።
የ Tau hyperphosphorylation አጠቃላይ የመፍጠር እድልን ይጨምራል። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ በተበከሉ ሴሎች ውስጥ የማይሟሟ ታው በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ተመልክተዋል ይህም በፕሮቲን ላይ የሚከሰቱ ለውጦችን ያሳያል።
እነዚህ ለውጦች የቫይረሱ ቀጥተኛ ውጤት ወይም የቫይረስ መባዛትን ለመከላከል የሴሉላር መከላከያ ምላሽ አካል መሆን አለመሆኑ ግልጽ አይደለም. የእነዚህን ግኝቶች አንድምታ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው.
በኮቪድ-19 እና በግንዛቤ ምልክቶች መካከል ያለው ይህ እምቅ ሞለኪውላዊ ግንኙነት በቫይረሱ እና በነርቭ ጤና መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል። በኮቪድ-19 በሽተኞች ላይ የግንዛቤ እክሎችን ለመከላከል ወይም ለማከም ስልቶችን ለመመርመር ለወደፊት ምርምር መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጮች:
ክሪስቲና ዲ ፕሪሚዮ እና ሌሎች ፣ ከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ሲንድሮም ኮሮናቫይረስ 2 ኢንፌክሽን ወደ ታው የፓቶሎጂ ፊርማ በነርቭ ሴሎች ፣ PNAS Nexus (2023) ይመራል።