የ"Najmonauts" መነሳት፡ የአረብ አሳሾች በጠፈር ውስጥ ምልክት ሲያደርጉ

በአለም አቀፉ የጠፈር ውድድር የአረቡ አለም እውቅና እያገኙ ሲሆን እንደ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሱልጣን አል ነያዲ እና የሳዑዲ አረቢያው ራያና ባርናዊ የጠፈር ተመራማሪዎች ታሪክ ሰርተዋል። በሩሲያ ኮስሞናውቶች እና በቻይና ታይኮኖውቶች በመነሳሳት እነዚህን የአረብ ጠፈር ተመራማሪዎች “najmonauts” በማለት ለመለየት መነሳሳት እያደገ ነው።
"najmonaut" የሚለው ቃል የጠፈርው የጠፈር ኤክስፐርት ሊዛ ላ ቦንቴ እና የኤምሬትስ ሳይንቲስት ዶ/ር መጅድ አልሳሪ ናቸው። እሱም "najm" የሚለውን የአረብኛ ቃል ማለትም ኮከብ እና የግሪክ ቃል "naut" ማለት መርከበኛን ያጣምራል. እ.ኤ.አ. በ2020 ላ ቦንቴ እና አልሳሪ የአረብ የጠፈር ተልእኮዎችን ለማስተዋወቅ እና ከክልሉ ላሉ የጠፈር ተመራማሪዎች የተለየ ማንነት ለመስጠት የሚያገለግል ድር ጣቢያ ከፍተዋል።
"najmonaut" የሚለው ቃል በየትኛውም የጠፈር ድርጅት በይፋ ተቀባይነት ባያገኝም በመገናኛ ብዙኃን ዘንድ ተወዳጅነትን እያገኘ መጥቷል። የእንግሊዙ ዘ ጋርዲያን ጋዜጣ ከዶክተር አል ነያዲ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ይህን ቃል ተጠቅሞ እውቅና እያደገ መሆኑን ያሳያል።
ጠፈርተኞች በተለምዶ ወደ ጠፈር የሚበሩ ተብለው ይጠራሉ። "አስትሮ" የሚለው ቃል ኮከብ ማለት ነው, እና በ 18 ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ "aeronaut" ለሚለው ቃል አነሳሽነት እንዳለው ይታመናል. የኤምሬትስ እና የሳዑዲ የጠፈር ተመራማሪዎች በየራሳቸው የጠፈር ኤጀንሲ የጠፈር ተመራማሪዎች ይባላሉ። በተመሳሳይ፣ ዩኤስ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ እና ጃፓን “ጠፈርተኛ” የሚለውን ቃል ለጠፈር ተጓዦች ይጠቀማሉ።
ሩሲያ የጠፈር ተመራማሪዎቿን ኮስሞናውት ስትል ቻይና ግን ታኮኖውት ትላቸዋለች። በቻይንኛ “taikong” የሚለው ቅድመ ቅጥያ ቦታ ማለት ነው። ህንድ በህዋ ምርምር ላይ ጠንካራ ተጫዋች ሆና እየመጣች ሲሆን በመጪዎቹ አመታትም የመጀመሪያዎቹን ጠፈርተኞቿን ምናልባትም ቪዮማናዊት በመባል የሚታወቁትን ለመላክ አቅዳለች።
እንደ አል ነያዲ እና ባርናዊ ያሉ የአረብ አሳሾች ስኬቶች የአረቡ አለም በህዋ አሰሳ ላይ ያለውን ታዋቂነት ያጎላል። ብዙ የአረብ ሀገራት ዜጎቻቸውን ወደ ህዋ ለመላክ ባቀዱ ቁጥር "najmonauts" የሚለው ቃል በህዋ ላይ የአረብ ጀብደኞችን የባህል እና የቴክኖሎጂ አስተዋጾ በመገንዘብ በሰፊው ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል።
ትርጓሜዎች
- “Najmonaut”፡ የአረብ ጠፈር አሳሾችን ለመለየት የተፈጠረ ቃል። የአረብኛ ቃል "ናጅም" (ኮከብ) እና የግሪክ ቃል "naut" (መርከበኛ) ያጣምራል.
- “ጠፈር ተጓዥ”፡ ወደ ጠፈር የሚጓዙትን ለመግለጽ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ቃል። “አስትሮ” ከሚለው ቅድመ ቅጥያ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙ ኮከብ ማለት ነው።
- “ኮስሞናውት”፡ ጠፈርተኞችን ለማመልከት በሩሲያ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ ቃል።
– “Taikonaut”፡ በቻይና ውስጥ ጠፈርተኞችን ለማመልከት ጥቅም ላይ የሚውል ቃል። “taikong” ከሚለው ቅድመ ቅጥያ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙ ቦታ ማለት ነው።
– “Vyomanaut”፡ በህንድ ውስጥ የጠፈር ተመራማሪዎችን ለማመልከት ጥቅም ላይ እንደዋለ ተዘግቧል፣ ምንም እንኳን የህዝብ አጠቃቀሙ ግልጽ ባይሆንም።
ምንጮች:
– ዘ ጋርዲያን (ከዶክተር አል ነያዲ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ)
- ተጨማሪ ምርምር እና መረጃ