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ሳይንስ

የታዝማኒያ ነብሮች በሳይንሳዊ ግኝት ሊነሱ ይችላሉ።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 28, 2023
የታዝማኒያ ነብሮች በሳይንሳዊ ግኝት ሊነሱ ይችላሉ።

በቅርቡ የተደረገ ሳይንሳዊ ግኝት ታይላሲን በመባል የሚታወቀው የታዝማኒያ ነብር እና ሌሎች ለረጅም ጊዜ የጠፉ ዝርያዎች አንድ ቀን ከሞት ሊነሱ እንደሚችሉ ተስፋ አድርጓል። የሳይንስ ሊቃውንት በስቶክሆልም በሚገኘው ሙዚየም ውስጥ ከተጠበቀው የታዝማኒያ ነብር ናሙና የአር ኤን ኤ ሞለኪውሎችን በተሳካ ሁኔታ መልሰው አግኝተዋል። አር ኤን ኤ ሞለኪውሎች ከጠፉ ዝርያዎች ሲገለሉ እና ሲገለሉ ይህ የመጀመሪያው ነው።

የታዝማኒያ ነብር፣ ትልቅ ሥጋ በል እንስሳ፣ ከ80 ዓመታት በፊት ጠፋ። በታዝማኒያ ደሴት የተገኘ ሲሆን በጨለማ ግርፋት፣ በውሻ በሚመስል ጭንቅላት እና በጠንካራ መንጋጋ ይታወቅ ነበር። አውሮፓውያን በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ የእንስሳትን እንስሳት እንዳይገድሉ ለማድረግ ዝርያዎቹን ማደን ጀመሩ, ይህም በመጨረሻ እንዲጠፉ አድርጓል.

በቅርብ የተደረገው ጥናት የታዝማኒያ ነብርን የጄኔቲክ ሜካፕ በመረዳት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ዝርያዎቹን መልሶ ለማምጣት መንገድ ሊከፍት ይችላል. በጥናቱ ውስጥ ሪቦኑክሊክ አሲድ (አር ኤን ኤ) ወሳኝ ሚና ተጫውቷል. አር ኤን ኤ ከዲኤንኤ ጋር ተመሳሳይ ነው እና በሁሉም ህይወት ያላቸው ሴሎች ውስጥ ይገኛል. የጄኔቲክ መረጃን ከጂኖም ወደ ቀሪው ሕዋስ ይይዛል, ሴሉላር ተግባርን ይመራል.

ተመራማሪዎቹ ከታዝማኒያ ነብር ናሙና ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አር ኤን ኤ አውጥተው ስለጠፉት ዝርያዎች ባዮሎጂ የበለጠ ለማወቅ በማጥናት ላይ ናቸው። ይህ አዲስ የተገኘው እውቀት የታዝማኒያ ነብርን እና ምናልባትም ሌሎች የጠፉ ዝርያዎችን ለማነቃቃት ወደፊት ለሚደረጉ ጥረቶች አስተዋፅዖ ያደርጋል።

የመጥፋት ፅንሰ-ሀሳብ በሳይንስ ልቦለድ ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም። በቅርብ ዓመታት ውስጥ እንደ ሱፍ ማሞዝ ያሉ የጠፉ ዝርያዎችን በጂን አርትዖት ለመመለስ ሙከራዎች ተደርገዋል። ለምሳሌ ኮሎሳል ላቦራቶሪዎች እና ባዮሳይንስ የዝሆንን ዲ ኤን ኤ በማሞዝ ባህሪ እንዴት እንደገና ማደራጀት እንደሚቻል እየመረመረ ነው። ዶዶን እና የታዝማኒያ ነብርን እንደገና ለማስነሳት እቅድ አላቸው።

በቻይና የሚገኘው የኮፐንሃገን እና የሻንቱ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎችም የገና ደሴት አይጥ አነስተኛ አጥቢ እንስሳትን ከሞት ለማስነሳት ማቀዱን አረጋግጠዋል።

እነዚህ ሳይንሳዊ እድገቶች የጠፉ ዝርያዎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ተስፋን የሚሰጡ እና ለወደፊቱ ስነ-ምህዳሮችን እና ብዝሃ ህይወትን የመቅረጽ አቅም አላቸው።

ምንጮች፡ የጂኖም ምርምር፣ የአውስትራሊያ ሙዚየም

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