ኔፕቱን ማሰስ፡ ወደ ውጨኛው ፕላኔት ለሚደረገው ተልዕኮ አዲስ ፕሮፖዛል

የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ፕላኔት ላይ የምትገኘው ኔፕቱን ለረጅም ጊዜ ሲደነቁ ኖረዋል፣ነገር ግን ካለው ርቀት የተነሳ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ኔፕቱን እንዲዞር ወይም እንዲያርፍ መላክ ትልቅ ፈተና ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ፣ የተመራማሪዎች ቡድን ለኔፕቱን ትልቅ ጨረቃ የሆነውን የትሪቶንን ቀጭን ድባብ መጠቀምን የሚያካትት ለወደፊት ተልዕኮ ለኔፕቱን አዲስ ሀሳብ አቅርቧል።
ተመራማሪዎቹ በ2022 የናሳ ሎው-ምድር ምህዋር የበረራ ሙከራ በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁን በቅርብ ባወጡት ጽሁፍ አጉልተው ገልጸውታል።እነሱም ሎፍትአይዲ የሚመስል ኤሮሼል የተባለ መሳሪያ በመጠቀም የጠፈር መንኮራኩር እየቀረበ ሲመጣ እንዲቀንስ ሀሳብ አቅርበዋል። ትሪቶን ምንም እንኳን የትሪቶን ከባቢ አየር ከ 1/70,000 ያነሰ የምድር ከባቢ አየር ግፊት ቢኖረውም ተመራማሪዎቹ የጠፈር መንኮራኩሮቹ በኔፕቱን ዙሪያ ወደ ተያዘ ምህዋር እንዲገቡ የሚያስችል በቂ የሆነ የፍጥነት መጠን እንደሚሰጥ ተመራማሪዎቹ ደርሰውበታል።
ይህን ለማግኘት፣ ምህዋር ከትሪቶን ወለል በላይ እስከ 6 ማይል (10 ኪሎ ሜትር) ዝቅ ብሎ መውረድ አለበት። ከሌሎች የተልዕኮ ሃሳቦች በተለየ የትሪቶን የተራራ ሰንሰለቶች አለመኖራቸው የአደጋ ስጋትን ይቀንሳል። ተመራማሪዎቹ የኤሮሼል ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወደ ኔፕቱን የሚደረጉ ተልእኮዎች በ15 ዓመታት ውስጥ ሊጠናቀቁ እንደሚችሉ ይገምታሉ ይህም አሁን ካለው የተልዕኮ ጽንሰ-ሀሳቦች በእጅጉ ያነሰ ነው።
በተጨማሪም፣ ይህ የታቀደው ተልእኮ በሶላር ሲስተም ውስጥ ካሉት በጣም ልዩ ነገሮች መካከል አንዱ የሆነውን ትሪቶንን ለማጥናት እድል ይሰጣል። የተያዘው የኩይፐር ቀበቶ ነገር ነው ተብሎ ስለሚታመን ትሪቶንን በቅርብ ርቀት መመልከት ከገጹ ላይ ጥቂት ኪሎ ሜትሮችን መመልከት ጠቃሚ ሳይንሳዊ ግንዛቤዎችን ያስገኛል።
ወደ ኔፕቱን የመመለሻ ተልእኮ ከግዙፉ ርቀት የተነሳ ብዙ ፈተናዎችን ቢያቀርብም፣ ይህ የፈጠራ ሀሳብ ግን ተስፋ ሰጪ መፍትሄ ይሰጣል። ሳይንቲስቶች የትሪቶንን ከባቢ አየር በመጠቀም እንቆቅልሹን ፕላኔት ላይ ለመድረስ እና በመዞር ላይ ያሉትን አንዳንድ መሰናክሎች ማሸነፍ ይችላሉ። ይህንን ሃሳብ ወደ እውነት ለመቀየር ተጨማሪ ምርምር እና የቴክኖሎጂ እድገቶች አስፈላጊ ይሆናሉ።
ትርጓሜዎች
1. LOFTID - ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር የበረራ ሙከራ የሚተነፍሰው ዲሴሌተር፣ የናሳ ፕሮግራም በከባቢ አየር በሚወርድበት ጊዜ የጠፈር መንኮራኩሮችን ለመከላከል የሚያስችል ሊተነፍ የሚችል ጋሻ ለማዘጋጀት የተነደፈ ነው።
2. ኤሮሼል - የጠፈር መንኮራኩር ፍጥነትን ለመቀነስ እና ከከፍተኛ ሙቀት ለመከላከል በከባቢ አየር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል መከላከያ ሼል ወይም ጋሻ።
3. Kuiper Belt - ከኔፕቱን ባሻገር ያለው የስርዓተ-ፀሀይ ክልል፣ በርካታ ትናንሽ የበረዶ አካላትን የያዘ እና የቀደምት ስርአተ ፀሐይ ቅሪት ነው።
ምንጭ፡ የመነሻ መጣጥፉ የተወሰነ ዩአርኤል አይሰጥም።