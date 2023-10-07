ሳይንቲስቶች በፎሲላይዝድ ኤሊ ሼል ውስጥ ሊኖር የሚችል ጥንታዊ ዲኤንኤ አግኝተዋል

ከ Miocene Epoch የተገኘውን ቅሪተ አካል የባህር ኤሊ ዛጎል የሚያጠና የቅሪተ አካል ተመራማሪዎች ቡድን ጥንታዊ ዲ ኤን ኤ ሊይዝ የሚችል የአጥንት ሴሎች መኖራቸውን አስደሳች ግኝት አድርጓል። ይህ ግኝት በጆርናል ኦፍ ቨርቴብራት ፓሊዮንቶሎጂ ውስጥ የታተመ ነው, ምክንያቱም ጥንታዊ ዲ ኤን ኤ ቀደም ሲል በሁለት የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ውስጥ ብቻ ተለይቷል.
ተመራማሪዎቹ በፓናማ ውስጥ የሚገኘውን የባህር ኤሊ ቅርፊት በመመርመር ኦስቲዮትስ በመባል የሚታወቁትን የአጥንት ሴሎች ለይተው አውቀዋል። በእነዚህ ቅሪተ አካላት ውስጥ ያለውን ዲኤንኤ ለመሰየም DAPI የሚባል የማቅለም ዘዴ ተጠቅመዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በኦስቲዮይቶች ውስጥ ያሉ አንዳንድ ኒውክሊየስ መሰል ክልሎች ለቆሸሸው ምላሽ ሰጡ ይህም የጥንት ዲ ኤን ኤ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል።
ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ ይህ የጥንት ዲኤንኤ ትክክለኛ ማረጋገጫ እንዳልሆነ ያስጠነቅቃሉ. እንደ መበላሸት ወይም ማዕድን መሙላት ያሉ ሌሎች ነገሮች ለቆሸሸው ምላሽ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ዲ ኤን ኤ በከፍተኛ ፍጥነት ስለሚቀንስ እንደዚህ ባሉ ረጅም ጊዜዎች ውስጥ መቆየቱ ፈታኝ ነው። ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ጥንታዊ የሆነው ዲ ኤን ኤ በፐርማፍሮስት ውስጥ ከሚገኙት ሚሊዮን አመት የማሞስ ጥርሶች የመጣ ነው።
ምንም እንኳን ይህ እምቅ ገደብ ቢኖርም ፣ በኤሊ ዛጎል ውስጥ ሊኖር የሚችል ጥንታዊ ዲ ኤን ኤ መገኘቱ አሁንም ጠቃሚ ነው። በቅሪተ አካላት ውስጥ የሞለኪውላር ደረጃ መረጃን ስለመጠበቅ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች የደም ሥሮችን ፣ ፕሮቲኖችን እና ሌሎች የተጠበቁ አወቃቀሮችን በመተንተን ስለ ጥንታዊ ፍጥረታት የእድገት ደረጃዎች እና ባዮሎጂያዊ ባህሪያት ዝርዝሮችን አሳይተዋል ።
የባህር ኤሊ ቅሪተ አካል የሌፒዶቼሊስ ዝርያ ነው፣ እሱም እንደ የወይራ ራይሊ እና የኬምፕ ሪሊ የባህር ኤሊዎች ባሉ ዘመናዊ ዝርያዎች ይወከላል። ተመራማሪዎቹ ያገኟቸው ጥንታዊ የኤሊ ዝርያዎች አዲስ ዝርያ ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ, ነገር ግን ይህንን ለማረጋገጥ ተጨማሪ የአጥንት ማስረጃዎች ያስፈልጋሉ.
ጥንታዊው ዲ ኤን ኤ በቅሪተ አካላት ውስጥ መኖሩ አስደሳች ተስፋ ሆኖ ሳለ፣ ሕልውናውን በትክክል ለማረጋገጥ እና እሱን ለመከተል ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ጥናቱ በሳይንስ ውስጥ ያሉ የይገባኛል ጥያቄዎች በጠንካራ ማስረጃዎች መደገፍ እንዳለባቸው እና የሳይንሳዊ ምርመራ ሂደቱ እንደቀጠለ ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጭ:
- የስሚዝሶኒያን መልቀቅ፡ https://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-find-potential-evidence-ancient-dna-fossilized-sea-turtle-shell-180977970/
- ጆርናል ኦፍ ቨርተብራት ፓሊዮንቶሎጂ፡ [ያለ ዩአርኤል ዋቢ አስገባ]
- Gizmodo አንቀጽ: https://gizmodo.com/ancient-dna-in-fossilized-sea-turtle-shell-is-probably-1847852613