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የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ መግቢያ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 5, 2023
የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ መግቢያ

የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በመጪው ቅዳሜ ጥቅምት 14 ቀን የሚካሄደው የስነ ፈለክ ክስተት ነው። በዚህ ክስተት ወቅት ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ በምድር እና በፀሐይ መካከል ትሰለፋለች። በዚህም ምክንያት ፀሐይ ሙሉ በሙሉ ከመዘጋቷ ይልቅ የብርሃን ቀለበት በጨረቃ ዙሪያ ይታያል.

ከዓመታዊ ግርዶሾች በተቃራኒ ሌሎች የግርዶሽ ዓይነቶችም አሉ። ከፊል ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ፀሐይን በከፊል ስትደብቅ እና ትንሽ የፀሐይ ብርሃን በሚታይበት ጊዜ ነው። በሌላ በኩል አጠቃላይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል በትክክል ስትሰለፍ ወደ ምድር በምትቀርብበት ጊዜ ሲሆን ይህም ሙሉ ጨለማ እና የሙቀት መጠኑ ይቀንሳል።

ይህንን ልዩ ዝግጅት ለማስታወስ፣ የግራንድ ካውንቲ ቤተ መፃህፍት ማክሰኞ፣ ኦክቶበር 10 ለህፃናት የSTEAM ታሪክ ጊዜ እያዘጋጀ ነው። የግርዶሽ መነጽሮች ለሁሉም ወደ ቤት እንዲወስዱ ይደረጋል። በተጨማሪም፣ ነፃ ግርዶሽ መነጽሮችን ከሞዓብ እና ካስትል ቫሊ ቤተመፃህፍት የማሰራጫ ጠረጴዛዎች ማግኘት ይቻላል።

በግርዶሽ ወቅት እንስሳት ብዙውን ጊዜ ልዩ ባህሪን ያሳያሉ። ለምሳሌ፣ አንዳንድ ወፎች ምሽት ላይ እንደሆነ እና እስከ ሰፈሩ ድረስ ምቹ ሆነው ሊያሳዩ ይችላሉ። ሆኖም፣ ፀሐይ እንደገና ስትወጣ ትንሽ ሞኝነት ሊሰማቸው ይችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የኛ ወዳጃችን ኮስሞ ዘ ላይብረሪ ካት በግርዶሹ ወቅት መረጋጋትን ለመጠበቅ አቅዷል።

ይህ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ለሥነ ፈለክ ጥናት ወይም ለሥነ ከዋክብት ጥናት ፍላጎት ካሳየ ቤተ መጻሕፍቱ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመውጣት ሰፋ ያለ መጽሐፍትን ያቀርባል።

ሁልጊዜ ቀና ብለው መመልከትዎን ያስታውሱ!

ምንጮች:
- ግራንድ ካውንቲ ቤተ መጻሕፍት

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