እጅግ በጣም ጥንታዊው እና በጣም ሩቅ የሆነው ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ተገኝቷል ፣ የአጽናፈ ዓለሙን የመረዳት ገደቦችን በመግፋት

እጅግ አስደናቂ በሆነ ግኝት የማኳሪ ዩኒቨርሲቲ እና የስዊንበርን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች እስካሁን የተገኘውን እጅግ ጥንታዊ እና በጣም ሩቅ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) ለይተው አውቀዋል። ሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ FRBs ኢንተርጋላቲክ ቁስን ለማጥናት እና ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን እውቀት እንደሚያሰፋ ያሳያል።
FRB 20220610A ተብሎ የተሰየመው የሬዲዮ ፍንዳታ በሰኔ 10 ቀን 2022 በASKAP የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ተይዟል። ፍንዳታው የተፈጠረው በሰከንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ አስደናቂ የኃይል መጠን ከተለቀቀው አጠቃላይ የፀሐይ ልቀቶች ጋር እኩል በሆነ የጠፈር ክስተት ነው። ከ 30 ዓመት በላይ.
ተመራማሪዎቹ የASKAPን የተለያዩ ምግቦች በመጠቀም የሬዲዮ ፍንዳታ ያለበትን ቦታ በትክክል ማወቅ ችለዋል። ከዚያም በቺሊ የሚገኘውን ESO በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) ተጠቅመው የመረጃ ምንጭ ጋላክሲን ለመፈለግ፣ ይህም ቀደም ሲል ከተገኙት FRB ሁሉ በላይ የቆየ እና የራቀ ሆኖ ተገኝቷል።
ፍንዳታው የተፈጠረው ከተዋሃዱ ጋላክሲዎች ስብስብ በመሆኑ ይህ ግኝት በFRBs አመጣጥ ላይ ያሉትን ንድፈ ሐሳቦች ይደግፋል። በተጨማሪም የ FRB ዎችን ማየት እና ማግኘት የቻልነው ካለፉት ስምንት ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ ብቻ ስለሆነ አሁን ያለውን የቴሌስኮፕ ቴክኖሎጂ ውስንነት ያሳያል።
ጥናቱ የማክኳርት ግንኙነቱን አረጋግጧል፣ መጀመሪያ ላይ በአውስትራሊያ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዣን ፒየር 'ጄ-ፒ' ማክኳርት የቀረበው፣ ይህም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የበለጠ ርቀት ላይ በሄደ ቁጥር በጋላክሲዎች መካከል የበለጠ የተበታተነ ጋዝ እንደሚገለጥ ይጠቁማል። ይህ ግንኙነት ከግማሽ በላይ ከሚታወቀው ዩኒቨርስ ባሻገር ለ FRBs እውነት ነው።
እስካሁን፣ ወደ 50 የሚጠጉ FRBዎች በትክክል ተቀምጠዋል፣ ግማሾቹ ASKAPን በመጠቀም ተለይተዋል። ተመራማሪዎቹ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ እነዚህን የጠፈር ክስተቶች፣ ራቅ ባሉ ቦታዎች የሚገኙትን ጨምሮ የማግኘት እድል እንዳለ ያምናሉ።
የFRBs ትክክለኛ መንስኤ ባይታወቅም፣ ይህ ጥናት አፅንዖት የሚሰጠው እነዚህ ፍንዳታዎች በኮስሞስ ውስጥ የተለመዱ ክስተቶች ናቸው። በጋላክሲዎች መካከል ቁስን ለመለየት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ አወቃቀር ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ።
ASKAP በአሁኑ ጊዜ FRBዎችን ለመለየት እና ለማግኘት እንደ መሪ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ነው። በአሁኑ ጊዜ በምዕራብ አውስትራሊያ እና ደቡብ አፍሪካ እየተገነቡ ያሉት የወደፊቱ ዓለም አቀፍ የኤስኬኤ ቴሌስኮፖች ከ ASKAP አቅም በላይ እንደሚሆኑ ይጠበቃል፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የበለጠ ጥንታዊ እና ሩቅ የሆኑ FRBዎችን እንዲለዩ ያስችላቸዋል።
በጥቅሉ፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ገደብ ይገፋል እና ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የኮስሞስ እንቆቅልሾችን ለመፍታት ያለውን ጠቀሜታ በድጋሚ ያረጋግጣል።
ምንጮች፡ ሳይንስ፣ ማኳሪ ዩኒቨርሲቲ፣ ኢሶ/ኤም ኮርንሜሰር