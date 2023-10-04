በከባቢ አየር ውስጥ የእሳተ ገሞራ አመድ ቅንብር እና ሚና ላይ አዲስ ግንዛቤዎች

የእሳተ ገሞራ አመድ የእርስዎ የተለመደ አቧራ አይደለም. በሲሊቲክ መስታወት ውስጥ ከተያዙ ማዕድናት የተፈጠረ ሲሆን በአየር ንብረት, በመሰረተ ልማት እና በሰው ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል. ይህንን ውስብስብ ነገር እና በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ሚና የበለጠ ለመረዳት የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከተለያዩ ፈንጂዎች የሚመጡ የእሳተ ገሞራ አመድ ናሙናዎችን ለይተው አውቀዋል።
ጥናቱ "በጥሩ የእሳተ ገሞራ አመድ" በሚል ርዕስ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ወቅት ወደ ከባቢ አየር ውስጥ የሚገባውን የእሳተ ገሞራ አመድ ስብጥር እና ባህሪያትን ይዳስሳል። ተመራማሪዎቹ ከ40 ፍንዳታዎች ናሙናዎችን ሰበሰቡ እና መጠናቸውን፣ ቴክቶኒክ ዳራ እና ኬሚስትሪን ተንትነዋል። ከ 45 ማይክሮን ያነሰ የአመድ እህል ላይ በማተኮር የእነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች በከባቢ አየር ንፋስ ሊጓጓዙ ስለሚችሉ የእነርሱን ሰፊ ተጽእኖ ለመረዳት አስበው ነበር.
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የእሳተ ገሞራ አመድ ስብጥር በእህል መጠን፣ በቴክቶኒክ አቀማመጥ እና በኬሚስትሪ ላይ በመመርኮዝ በእጅጉ ይለያያል። የእህል መጠኑ እየቀለለ ሲሄድ አመድ ከፍተኛ መጠን ያለው ክሪስታላይን ሲሊካ እና ጨዎችን ይይዛል፣ የመስታወት እና የብረት ኦክሳይድ ክፍሎች ግን ይቀንሳሉ። ተመራማሪዎቹ በናሙናዎቹ ውስጥ ያሉትን ማዕድናት እና መስታወት መጠን ለመለየት እና ለመለካት እንደ ኤክስ ሬይ ዲፍራክሽን እና የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒን የመቃኘት ቴክኒኮችን ተጠቅመዋል።
ጥናቱ በማዕድን ይዘት ውስጥ በተለያዩ ፍንዳታዎች መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት አጉልቶ ያሳያል። ለምሳሌ በፊሊፒንስ የሚገኘው የፒናቱቦ ተራራ ፍንዳታ ብዙ ፌልድስፓር እና አምፊቦል ያፈራ ሲሆን በቅርቡ በስፔን ላፓልማ የታጆጋይት ፍንዳታዎች በፌልድስፓር፣ ክሊኖፒሮክሲን እና ኦሊቪን ተለይተው ይታወቃሉ። ተመራማሪዎቹ በሰዎች ጤና እና በውቅያኖስ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ በጥሩ እህል አመድ ውስጥ ያለው የጨው መጠን መጨመሩን ተመልክተዋል።
የእሳተ ገሞራ አመድ ስብጥር እና ጥንካሬን መረዳት የከባቢ አየር ሳይንቲስቶች መጓጓዣውን እና በምድር ስርዓት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው. ይህ ጥናት የእሳተ ገሞራ አመድ ማዕድን እና የመስታወት ስብጥርን እና ጥንካሬን በተሻለ ሁኔታ ለመገደብ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው የእሳተ ገሞራ አመድ በአየር ንብረት፣ ባዮጂኦኬሚስትሪ እና በሰው ጤና ላይ የሚያደርሰውን ተፅዕኖ የበለጠ ለመረዳት እንደሚያግዝ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- "በጥሩ የእሳተ ገሞራ አመድ ውስጥ ያሉ ደረጃዎች" - ሳይንሳዊ ሪፖርቶች
- ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ