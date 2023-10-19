ወጣት-የእሾህ አክሊል ስታርፊሽ የሙቀት ሞገድን ይቋቋማል፣ ለኮራል ሪፎች ትልቅ ስጋት ይፈጥራል።

በቅርብ ጊዜ በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የባህር ባዮሎጂስቶች የተደረገ ጥናት ለወጣቶች ዘውድ-ኦፍ-እሾህ ስታርፊሽ ወደ ሙቀት ሞገዶች የመቋቋም ችሎታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የኮራል ሪፍ ጉዳት ሊባባስ ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። አክሊል-ኦፍ-እሾህ ስታርፊሽ የታላቁ ባሪየር ሪፍ ተወላጆች ናቸው እና በጣም ጉልህ ከሆኑት የኮራል አዳኞች አንዱ እንደሆኑ ይታወቃሉ። የሚያደርሱት ጉዳት ከኮራል ሞት አንፃር ከአውሎ ነፋሶች እና ከነጭ ክስተቶች ቀጥሎ ሁለተኛ ነው።
በፕሮፌሰር ማሪያ ባይርን የተመራው እና ግሎባል ቻንስ ባዮሎጂ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት ለወጣቶች ዘውድ የሆነው የእሾህ ስታርፊሽ ለኮራል ገዳይ የሆነውን ከፍተኛ የሙቀት መጠን መቋቋም እንደሚችል አረጋግጧል። ይህ የመቋቋም አቅም ከሙቀት ሞገድ እንዲተርፉ እና የህይወት ዑደታቸውን እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል እንደ ሥጋ በል አዳኞች አዲስ የሚያድጉ ኮራልን ይመገባሉ።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የአዋቂዎች የእሾህ ዘውድ ስታርፊሽ ቁጥር በአየር ንብረት ለውጥ በሚመራው የውቅያኖስ ሙቀት ምክንያት እየቀነሰ ቢመጣም ፣ እፅዋትን የሚበቅሉ ወጣት ስታርፊሾች ኮራል የሚበሉ አዳኞች እስኪሆኑ ድረስ በትዕግስት መጠበቅ ይችላሉ። ይህ የአዳኞችን ህዝብ እንደገና እንዲያንሰራራ እና በኮራል ሪፎች ላይ ተጨማሪ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል.
የውሃ ሙቀት ከ1-3 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲጨምር የአየር ንብረት ለውጥ የኮራል ነጣ እና ሞትን እያስከተለ ነው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የወጣት አክሊል-ኦፍ-እሾህ ስታርፊሽ የኮራል ክሊኒንግ የሚያስከትለውን የሙቀት መጠን በሦስት እጥፍ መቋቋም ይችላል. ይህ ችሎታ፣ በኮራል ክሊኒንግ እና በሟችነት ለሚመነጩ ፍርስራሾች መኖሪያ ከሚመርጡት ምርጫ ጋር ተዳምሮ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀስ በቀስ እንዲጨምር ያደርጋል።
ተመራማሪዎቹ በሞቃታማ ሁኔታዎች ውስጥ ለወጣቶች አክሊል-ኦፍ-እሾህ ስታርፊሽ ህልውና አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ምክንያቶችንም ለይተው አውቀዋል። መጠናቸው አነስተኛ መጠን ያላቸውን የፊዚዮሎጂ ፍላጎቶች ይቀንሳል, እና ኮራላይን አልጌን ጨምሮ በተለያዩ የምግብ ምንጮች ላይ የመመገብ ችሎታቸው የመቋቋም አቅማቸውን ያጎለብታል.
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ማት ክሌመንትስ እንደተናገሩት ግኝቶቹ የነጣው ኮራል ሞት ለእሾህ ዘውድ የስታርፊሽ ወረርሽኞች ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል። የተፈጥሮ አዳኞችን መጥፋት እና በውሃ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች መከማቸት የአየር ንብረት ለውጥ በኮራል ሪፎች ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት በማባባስ ረገድ ሚና ይጫወታሉ።
የእነዚህ ግኝቶች በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች እና በኮራል ሪፎች ጥበቃ ላይ ያለውን አንድምታ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ማጣቀሻ:
“የወጣቶች የመቆያ መድረክ የእሾህ ዘውድ የባህር ከዋክብት በሙቀት ማዕበል ውስጥ ኮራሎችን የሚያነጣጥሩ እና የሚገድሉ ናቸው” በማሪያ በርኔ፣ http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912