የኮራል ቅኝ ግዛት መጠን እና ቅርፅ የባህር ውስጥ ውስብስብነት እና ጤናን ይወስኑ

በቅርቡ በሂሎ ከሚገኘው የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪ ሶፊያ ፌሬራ ከባህር ውስጥ ሳይንቲስቶች ጋር በመተባበር ያካሄደው ጥናት የኮራል ቅኝ ግዛት መጠን እና ቅርፅ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳርን ውስብስብነት እና ጤና ለመወሰን ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ኔቸር በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በጉዋም ውስጥ ያሉ ኮራል ሪፎች በመኖሪያ አካባቢ ውስብስብነት ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ በመተንበይ ላይ ያተኮረ ነበር።
ኮራሎች የተለያዩ መኖሪያዎችን እና የባህር ዝርያዎችን መሸሸጊያዎችን የሚነድፉ የተፈጥሮ አርክቴክቶች ናቸው። የፌሬራ ቡድን በጉዋም ዙሪያ 3 የኮራል ሪፍ ቦታዎችን ለመቅረጽ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ የውሃ ውስጥ ካሜራዎችን እና 208D የፎቶግራምሜትሪ ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። መጠናቸውን እና የእድገታቸውን ቅርፅ በመያዝ ከ12,000 በላይ ኮራሎችን በግለሰብ ደረጃ ገምግመዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው እያንዳንዱ የኮራል ቅኝ ግዛት ኩርባ እና አንግል በርካታ የባህር ዝርያዎችን ለማቆየት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ተመራማሪዎቹ የኮራል ቅኝ ግዛት መጠን እና ሞርፎሎጂ በጉዋም ሪፍ ውስጥ ያለውን የመኖሪያ አካባቢ ውስብስብነት ትንቢቶች ናቸው እና በኮራል ሪፍ ክትትል ፕሮግራሞች ውስጥ መካተት አለባቸው ሲሉ ደምድመዋል።
የኮራል ሪፎች ከአካባቢያዊ እና ከአለምአቀፍ አስጨናቂዎች የሚመጡ ስጋቶች እየጨመሩ ነው። የእነዚህን ሥነ-ምህዳሮች ውስጣዊ አሠራር መረዳት ለእነርሱ ጥበቃ ወሳኝ ነው። ፌሬራ ውጤታቸው ተስፋ እንደሚሰጥ እና ተለዋዋጭ ሪፍ መኖሪያዎች በአየር ንብረት ለውጥ ስር ባሉ ከሪፍ ጋር በተያያዙ ፍጥረታት ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ላይ ለወደፊቱ ምርምር ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ተስፋ ያደርጋል።
ይህ ጥናት በኮራል ቅኝ ገዥ ባህሪያት እና በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ውስብስብነት መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋል። ተመራማሪዎች የኮራል ቅኝ ግዛቶች አካባቢያቸውን እንዴት እንደሚቀርጹ ግንዛቤን በማግኘት እነዚህን አስፈላጊ ሥነ-ምህዳሮች ለመጠበቅ የበለጠ ውጤታማ የጥበቃ ስልቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ።
ምንጮች:
- ሶፊያ ቢ. ፌሬራ እና ሌሎች በጉዋም ውስጥ ባሉ ኮራል ሪፎች ላይ በባህሪ ላይ የተመሰረተ አቀራረብን በመጠቀም የመኖሪያ ውስብስብነት ትንበያ ፣ ሳይንሳዊ ሪፖርቶች (2023)።
DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1
- የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ በሂሎ (ምንጭ ጽሑፍ)