ከሩሲያ የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ክፍል ፈሳሽ መፍሰስ

ከሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ክፍል ፈሳሽ ሾልኮ ወጥቷል ነገር ግን ሰራተኞቹ በአፋጣኝ አደጋ ላይ አይደሉም ሲል የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስ ገልጿል። እ.ኤ.አ. በ 2012 ወደ ጣቢያው ከተላከው የናኡካ ሞጁል ውጫዊ ራዲያተር ዑደት እየፈሰሰ ነው ። ሮስስኮሞስ ለሚዞረው ላብራቶሪ ምንም ስጋት እንደሌለው ያረጋግጣል ።
ይህ ክስተት ሁለት ሩሲያውያን ኮስሞናቶች እና አንድ አሜሪካዊ የጠፈር ተመራማሪዎች በአይኤስኤስ አንድ አመት ካሳለፉ በኋላ ወደ ምድር የተመለሱበትን የቅርብ ተልዕኮ ተከትሎ ነው። በመጀመሪያ ለስድስት ወራት ታቅዶ የነበረው፣ ከዚህ ቀደም በፈሰሰው ፍንጣቂ ምክንያት ተልእኳቸው ተራዝሟል። ወደ አይኤስኤስ ለመጓዝ የተጠቀሙበት የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ተጎድቷል፣ ምናልባትም በትንሽ ሜትሮይት ተጽዕኖ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለማካካስ, ሞስኮ የታቀደውን ተልዕኮ ለመጨረስ ያለ ሰራተኛ ሌላ ሮኬት አስወነጨፈ.
መፍሰሱ በጠፈር ተልእኮዎች ውስጥ የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች እና ፈጣን እና ውጤታማ ጥገናዎችን አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል። አይኤስኤስ በዩናይትድ ስቴትስ እና በሩሲያ መካከል የትብብር መድረክ ሆኖ ቆይቷል። ሁለቱም አገሮች አይኤስኤስን ለሳይንሳዊ ምርምር እና የቴክኖሎጂ እድገቶች ሲጠቀሙ ቆይተዋል።
የጠፈር ኤጀንሲዎች መሰናክሎችን ለመወጣት በጋራ ሲሰሩ፣ እንደዚህ አይነት ክስተቶች የአይኤስኤስን ቀጣይነት ያለው ክትትል እና ጥገና አስፈላጊነት ያጠናክራሉ። የአውሮፕላኑ ደህንነት እና ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው, እና ሮስስኮሞስ ፍንጣቂውን ለመፍታት እና የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያን የረጅም ጊዜ መረጋጋት ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነው.
ትርጓሜዎች
– ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- ከተለያዩ አገሮች ለመጡ የጠፈር ተጓዦች እንደ የጠፈር ላብራቶሪ እና የመኖሪያ ቦታ ሆኖ የሚያገለግል ሰው ሰራሽ ሳተላይት መኖር ይችላል።
- Roscosmos: በሀገሪቱ ውስጥ ለጠፈር እንቅስቃሴዎች ኃላፊነት ያለው የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ.
ምንጮች:
– ምንጭ፡ ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።