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ፈሳሽ ከሩሲያ የአይኤስኤስ ክፍል ፣ Crew Safe

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 9, 2023
ፈሳሽ ከሩሲያ የአይኤስኤስ ክፍል ፣ Crew Safe

ከሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ክፍል ፈሳሽ ማቀዝቀዣ ሾልኮ ወጣ፣ ነገር ግን የአውሮፕላኑ አባላት አደጋ ላይ አይደሉም ሲል የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ገልጿል። እ.ኤ.አ. በ 2012 ወደ ጣቢያው በተላከው የናኡካ ሞጁል ውጫዊ ራዲያተር ወረዳ ውስጥ ነው ። ሮስስኮስሞስ በመዞሪያው ላብራቶሪ ላይ ምንም አይነት ፈጣን ስጋት እንደሌለ ህዝቡን አረጋገጠ።

ባለፈው ወር ሁለት የሩሲያ ኮስሞናውቶች እና አንድ አሜሪካዊ የጠፈር ተመራማሪ በአይኤስኤስ ላይ አንድ አመት ካሳለፉ በኋላ ወደ ምድር ተመልሰዋል። በመጀመሪያ፣ ተልዕኮው ለስድስት ወራት ብቻ እንዲቆይ ታቅዶ ነበር። ነገር ግን፣ በሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ መፍሰስ ተከስቷል፣ ምናልባትም በትንሽ ሜትሮይት ተጽዕኖ ምክንያት። በውጤቱም, ሶዩዝን ለመተካት እና የቀረውን ተልዕኮ ለመፈፀም አዲስ ሮኬት ያለ ቡድን ተላከ.

በአንድ አመት ቆይታቸው የሩሲያ እና የአሜሪካ የበረራ ሰራተኞች በየሀገሮቻቸው መካከል ያለው ውጥረት እየጨመረ በመምጣቱ አብረው ሠርተዋል። በዩክሬን ያለው ግጭት በዋሽንግተን እና በሞስኮ መካከል ያለውን ግንኙነት በማሻከር በአይኤስኤስ ላይ ያለው ትብብር የትብብር ዋነኛ ምሳሌ እንዲሆን አድርጎታል።

የኩላንት መፍሰስ ያልተጠበቀ ክስተት ነው፣ነገር ግን ሮስኮስሞስ የአውሮፕላኑ ደህንነት አደጋ ላይ እንዳልሆነ ለህዝቡ አረጋግጧል። የፍሳሹን መንስኤ ለማወቅ እና ወደፊትም ተመሳሳይ አደጋዎችን ለመከላከል ምርመራዎች ይካሄዳሉ።

ምንጮች:
- Phys.org

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