የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የሩስያ ክፍል በዓመት ውስጥ የሶስተኛውን ቀዝቃዛ ልቅሶን አጋጥሞታል።

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሩስያ ክፍል ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሶስተኛውን የኩላንት መፍሰስ አጋጥሞታል, ይህም የሩሲያ የጠፈር መርሃ ግብር አስተማማኝነት ላይ ጥርጣሬን ፈጥሯል. ክስተቱ የተከሰተው በናሳ በተዘጋጀው የምሕዋር ላብራቶሪ የቀጥታ ምግብ ላይ የቀዘቀዙ ማቀዝቀዣዎች ከዩኤስ ሚሲዮን ቁጥጥር እና የጠፈር ተጓዦች የሬዲዮ ግንኙነት ጋር ሲታዩ ነው። የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ በሰጠው መግለጫ አረጋግጦ ሰራተኞቹ እና ጣቢያው በአፋጣኝ አደጋ ውስጥ እንዳልሆኑ አረጋግጧል።
የኩላንት መፍሰስ የመነጨው ከናኡካ ሞጁል ውጫዊ የራዲያተር ዑደት ሲሆን ሁለገብ ላብራቶሪ ሞዱል አሻሽል (ኤምኤልኤም) በመባልም ይታወቃል፣ እሱም ለአይኤስኤስ በ2012 ከደረሰው። ናሳ መርከቦቹ ሁኔታውን እንዲመረምሩ ጠይቋል እና የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ በኋላ እንደዘገበው ፍሰቱ የመጣው ከናኡካ የመጠባበቂያ ራዲያተር ነው።
ናሳ ሰራተኞቹ በፍፁም አደጋ ላይ እንዳልነበሩ እና በናኡ ላይ ያለው ዋና ራዲያተር በመደበኛነት እየሰራ መሆኑን አረጋግጧል። ለጥንቃቄ ሲባል ሰራተኞቹ ሊከሰቱ የሚችሉትን ብክለት ለመከላከል በዩኤስ ክፍል መስኮቶች ላይ ያሉትን መከለያዎች እንዲዘጉ ታዝዘዋል. ይህ በአይ ኤስ አይኤስ ውስጥ በሩሲያ በኩል ከአንድ አመት በታች ሶስተኛውን የኩላንት መፍሰስን ያሳያል።
ቀደም ሲል የኩላንት መፍሰስ ክስተቶች በታህሳስ 2022 እና በፌብሩዋሪ አጋማሽ ላይ የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር እና የሩሲያ ፕሮግረስ MS-21 የጭነት መርከብን ያካትታል። ብዙ ፍንጣቂዎች በሜትሮይትስ ምክንያት የመከሰታቸው ዕድል ስለሌለ ተደጋጋሚ ፍንጣቂዎቹ ስለምክንያታቸው ጥያቄዎችን አስነስተዋል። የጠፈር ተንታኝ ጆናታን ማክዱዌል ስልታዊ ጉዳይ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል፣ ይህም ንዑስ ተቋራጭን ሊያካትት ይችላል።
የሩስያ የጠፈር ስርዓቶች አስተማማኝነት በነሐሴ ወር ያልተሳካለት የጨረቃ ምርመራ ተጠናክሯል. የሩሲያ የጠፈር ሴክተር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የገንዘብ እጥረት፣ ውድቀቶች እና የሙስና ቅሌቶች ጋር ሲታገል ቆይቷል። እነዚህ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ አይኤስኤስ በውጥረት እና በማዕቀቡ መካከል በሩሲያ እና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል ቀጣይነት ያለው ትብብር ምልክት ሆኖ ቆይቷል።
ምንጭ-ኤጀንሲ ፈረንሳይ-ፕሬስ