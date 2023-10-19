ሁሉም አራት RS-25 ሞተሮች በናሳ አርጤምስ 2 ኮር ደረጃ ላይ ተጭነዋል

የጠፈር ተጓዦችን ወደ ጨረቃ ለመላክ ያለመው የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም አራቱም RS-25 ሞተሮችን በኮር ደረጃ-2 ላይ በመትከል ለአርጤምስ 2 ተልዕኮ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሞተሮቹ በተሳካ ሁኔታ በፕሮፐልሽን እና አቪዮኒክስ ሲስተም ላይ ተለጥፈዋል, ይህም በፕሮግራሙ ውስጥ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው. በ 212 ጫማ ላይ የቆመው ዋናው መድረክ ሁለት ትላልቅ ፈሳሽ ተንከባካቢ ታንኮች እና አራቱ RS-25 ሞተሮች አሉት።
የመጫን ሂደቱ የተጀመረው በሴፕቴምበር መጀመሪያ ላይ ሲሆን የመጨረሻው ሞተር የተገጠመው በሴፕቴምበር 20 ላይ ነው. ናሳ እንዳስታወቀው አራቱንም ሞተሮችን ወደ መድረክ መጠበቅ እና ማላበስ ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ሂደት ነው, ይህም የተለያዩ አካላትን ማሰር እና ትክክለኛውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ምርመራዎችን እና ፍተሻዎችን ማድረግን ያካትታል. አፈጻጸም.
በCore Stage-2 ላይ መሻሻል የታየ ቢሆንም፣በሚቹድ መሰብሰቢያ ፋሲሊቲ ላይ ያለው የብየዳ ጉዳይ ለአርጤምስ 3 ተልዕኮ ወሳኝ በሆነው Core Stage-3 ላይ ያለውን ስራ ለጊዜው አዝጋሚ አድርጓል። ይሁን እንጂ ናሳ ውሳኔ እንደሚገኝ ተስፍ አለው። Core Stage-2 በዚህ አመት መጨረሻ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ኮር ደረጃ-3 በ2024 መጨረሻ ወይም በ2025 መጀመሪያ ላይ ለመጠናቀቅ ታቅዷል።
ከኤንጂን ተከላዎች በተጨማሪ የታደሱት RS-25 ሞተሮች የመጀመርያ የምስክር ወረቀት ፈተና ወስደዋል። ሞተሮቹ ለ 550 ሰከንድ ተፈትነዋል, ከሚፈለገው ጊዜ በ 50 ሰከንድ አልፏል. ይህ ሙከራ እ.ኤ.አ. እስከ 12 ድረስ ከታቀዱት 2024 ሙከራዎች የመጀመሪያው ነው፣ እና ዓላማው የአዳዲስ ሞተር አካላትን ውጤታማነት ለመገምገም ነው።
ምንም እንኳን መሻሻል ቢታይም የናሳ አርጤምስ ፕሮግራም ለዘለቄታው እና ለከፍተኛ ወጪው ትችት ገጥሞታል። በፕሮግራሙ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ሙሉ በሙሉ ወጪ የሚጠይቀው የኤስኤስኤስ ጨረቃ ሮኬት በዋና ኢንስፔክተር ሊገዛው እንደማይችል ተቆጥሯል። ነገር ግን ናሳ ለፕሮግራሙ ቁርጠኛ ሆኖ ቀጥሏል እና የገንዘብ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ነው።
ምንጮች:
ምንጭ 1፡ ናሳ
- ምንጭ 2: NASASpace በረራ