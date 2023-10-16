ዓለም አቀፋዊ ተለዋዋጭ-ጥራት በከባቢ አየር ፊዚኮ-ኬሚካዊ ጥምረት የማስመሰል ማዕቀፍ መገንባት

ከቻይና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ (USTC) የተውጣጣ የምርምር ቡድን በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን አሸዋ እና አቧራ ለማጥናት አለምአቀፍ ተለዋዋጭ የጥራት ሞዴሊንግ ማዕቀፍ አዘጋጅቷል። በፕሮፌሰር ዣኦ ቹን የሚመራው ቡድኑ በአቧራ አየር ላይ ጥናት በማድረግ ግኝቶቹን በጆርናል ኦፍ አድቫንስ ኢን ሞዲሊንግ ኧርዘር ሲስተምስ ላይ አሳትሟል።
የከባቢ አየር ብናኝ ኤሮሶል በምድር የአየር ንብረት ሥርዓት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ነገር ግን እነሱን በትክክል መቅረጽ በአግድም ጥራት ውስንነት የተነሳ ፈታኝ ነው። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች የድንበር ጉዳዮችን ሊያስተዋውቁ እና በክልል የከባቢ አየር ብናኝ እና መጠነ ሰፊ ስርጭት መካከል ያለውን መስተጋብር የሚገድቡ ለክልላዊ ከፍተኛ ጥራት ማስመሰያዎች የመቀነስ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል። እነዚህን ውሱንነቶች ለማሸነፍ፣ የምርምር ቡድኑ ከክልላዊ የማጣራት ችሎታዎች ጋር ዓለም አቀፍ ተለዋዋጭ-ጥራት ያለው የከባቢ አየር ሞዴል ተጠቅሟል።
ቡድኑ በአለምአቀፍ ተለዋዋጭ-ፍርግርግ የከባቢ አየር ሞዴል MPAS የሃይል ከርነል መሰረት ለተከፋፈሉ የተጣራ ኤሮሶሎች እና የአስተያየት ውጤታቸው የሞዴሊንግ ማዕቀፍ ገንብቷል። ሞዴሉ ከአስተያየቶች እና ቀደምት ጥናቶች ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ትክክለኛ የሆነ የአቧራ እና የአሸዋ ስርጭትን ያቀርባል. በእርግጥ ይህ ጥናት በአለምአቀፍ ማዕቀፍ ውስጥ የመጀመሪያውን የአቧራ አስመስሎ መስራት በተስተካከለ ሚዛን (4 ኪ.ሜ.) አግኝቷል።
የማስመሰል ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በኮንቬንቲቭ መፍትሄ የተሰጣቸው ሚዛን ማስመሰሎች የእርጥበት ቆሻሻን የአቧራ ቅልጥፍናን እንደሚያሳድጉ እና የዝናብ ሂደትን በመፍታት የአቧራ ብዛትን ይቀንሳል። ይህ ግኝት ሳይንቲስቶች በክልላዊ እና አለምአቀፍ የአየር ሁኔታ እና የአየር ንብረት ስርዓቶች ላይ ከኤሮሶል ተጽእኖዎች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች እንዲገልጹ ያስችላቸዋል.
የወደፊት ስራ አካላዊ እና ኬሚካላዊ መለኪያዎችን በማዳበር፣ AI ላይ የተመሰረተ የሞዴል አፈጻጸምን በማመቻቸት እና በአየር ወለድ ተፅእኖዎች ዘዴዎች ላይ በጥልቀት በመመርመር ላይ ያተኩራል። ይህ ጥናት የከባቢ አየር ብናኝ ባህሪን እና በምድር የአየር ንብረት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት እና ለመተንበይ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ምንጭ፡ ጆርናል ኦቭ አድቫንስ ኢን ሞዲሊንግ የምድር ሲስተምስ (2023)። DOI: 10.1029/2023MS003636
ምንጭ፡ የቻይና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ