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Santiaguito እሳተ ገሞራ ጋዝ እና አመድ መልቀቅ ቀጥሏል።

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 3, 2023
Santiaguito እሳተ ገሞራ ጋዝ እና አመድ መልቀቅ ቀጥሏል።

የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የእሳተ ገሞራ፣ የሜትሮሎጂ እና የሃይድሮሎጂ ብሔራዊ ተቋም (INSIVUMEH) በሳንቲያጊቶ እሳተ ገሞራ ላይ የማያቋርጥ ፍንዳታ እና መጠነኛ ፍንዳታዎችን ዘግቧል። እነዚህ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዎች ከእሳተ ገሞራው ጉልላት በላይ 500 ሜትር የሚደርስ የጋዝ አምድ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል. በተጨማሪም በየጊዜው የሚፈጠሩ ፍንዳታዎች የበረዶ መንሸራተት እና የጋዝ እና አመድ አምድ ከባህር ጠለል በላይ እስከ 3,300 ሜትር ከፍታ ያለው እና ወደ ምዕራብ ተበታትኗል።

የእሳተ ገሞራው እንቅስቃሴ በ Santiaguito እሳተ ገሞራ አካባቢ ጥሩ አመድ ቅንጣቶች እና ጭጋጋማ አካባቢ እንዲኖር አድርጓል። እነዚህ ሁኔታዎች በአቅራቢያ ባሉ ማህበረሰቦች ጤና እና ደህንነት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።

ከዚህም በላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚከሰቱ የረጅም ጊዜ የፒሮክላስቲክ ፍሰቶች የመከሰት እድል አለ. ለዚህ አደጋ ምላሽ የCONRED (የአደጋ ቅነሳ ብሔራዊ ማስተባበሪያ) ሥራ አስፈጻሚ ሴክሬታሪያት በእሳተ ገሞራው አቅራቢያ የሚኖሩ ነዋሪዎች ወደ ባለ ሥልጣናት ቀርበው ለአካባቢው ምላሽ ዕቅድ እንዲያውቁ ይመክራል።

ነዋሪዎች ስለ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴው እንዲያውቁ እና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ወሳኝ ነው። የፉዬጎ እና የፓካያ እሳተ ገሞራዎችን እንቅስቃሴ በተመለከተ ወቅታዊ ዝመናዎችን እና መረጃዎችን በኢንSIVUMEH በሚታተመው ዕለታዊ vulcanological bulletin ማግኘት ይቻላል።

ከእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎችን ለመቀነስ ነቅተው ይጠብቁ እና በባለሥልጣናት የሚሰጡትን መመሪያዎች ይከተሉ።

ትርጓሜዎች
– ደጋሲንግ፡- እንደ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ ጋዞች ከእሳተ ገሞራ ማግማ መውጣቱ።
- ፒሮክላስቲክ ፍሰት፡- በፍጥነት የሚንቀሳቀስ ሙቅ ጋዝ፣ አመድ እና የእሳተ ገሞራ ፍርስራሽ በሚፈነዳበት ጊዜ በእሳተ ገሞራ ቁልቁል የሚወርድ።

ምንጮች:
- በብሔራዊ የመሬት መንቀጥቀጥ ፣ የእሳተ ገሞራ ፣ የሜትሮሎጂ እና ሃይድሮሎጂ ተቋም (INSIVUMEH) የተሰጠ ዕለታዊ የእሳተ ገሞራ ቡለቲን
- የCONRED (የአደጋ ቅነሳ ብሔራዊ ማስተባበሪያ) ሥራ አስፈፃሚ

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