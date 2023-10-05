ወጥነት ያለው ሜታቦሊዝም በጨው ውሃ ውስጥ ለንጹህ ውሃ ነፍሳት ውድ ሊሆን ይችላል።

በቅርቡ በሰሜን ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት አንዳንድ ንፁህ ውሃ ነፍሳት ጨዋማ በሆነ ውሃ ውስጥ ለምን እንደሚታገሉ ብርሃን ፍንጭ ይሰጣል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ለጨው መጠን መጨመር የሜታቦሊክ ምላሾች አለመኖር የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል. ጨዋማነት የሚያመለክተው ከሶዲየም ባለፈ በውሃ አካባቢ ውስጥ የሚገኘውን የጨው ክምችት ነው።
የንፁህ ውሃ መኖሪያዎች በተለያዩ ምክንያቶች እንደ የመንገድ ጨው፣ የግብርና ፍሳሽ፣ የድንጋይ ከሰል እና የተፈጥሮ ጋዝ ማውጣት፣ ድርቅ እና የባህር ከፍታ መጨመር ጨዋማ እየሆኑ መጥተዋል። እነዚህ የጨዋማነት ለውጦች የስነ-ምህዳር ጤና ጠቋሚ ሆነው የሚያገለግሉትን ንጹህ ውሃ ነፍሳትን ጨምሮ በህዋሳት ልዩነት ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ።
የውሃ ውስጥ እንስሳት ነፍሳትን እና ክራስታስያንን ጨምሮ በሰውነታቸው ውስጥ የውሃ እና ጨዎችን ሚዛን መጠበቅ አለባቸው ፣ ይህ ሂደት osmoregulation ይባላል። በሐሳብ ደረጃ፣ እነዚህ እንስሳት የሚበቅሉት የውጭ ጨዋማነት መጠን ከውስጥ ደረጃቸው ጋር በሚመሳሰልበት አካባቢ ሲሆን ይህም ለአስሞሬጉላሽን የሚያስፈልገውን ኃይል ይቀንሳል።
ይሁን እንጂ ጥናቱ እንደሚያሳየው ከፍ ያለ የጨው መጠን ብዙውን ጊዜ በንፁህ ውሃ ነፍሳት ውስጥ የ ion መጠን መጨመር ጋር ተያይዞ የእድገት መዘግየት ወይም ሞት ያስከትላል. ተመራማሪዎቹ የንፁህ ውሃ ነፍሳት ጨዋማ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ኦስሞሬጉላትን ለማድረግ ብዙ ሃይል ስለሚሰጡ ለማደግ ወይም ለመብቀል ይታገላሉ ብለው መላምታቸውን ገምተዋል።
ይህንን መላምት ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ በተለያዩ ጨዋማ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙትን ክሪስታስያን፣ ነፍሳት እና ቀንድ አውጣዎችን ሜታቦሊዝምን ለካ። የክሩስታሴያን እና ቀንድ አውጣዎች የሜታቦሊዝም ፍጥነት በዲሉሌት አካባቢዎች ሲጨምር፣ የነፍሳት ሜታቦሊዝም ጨዋማነት ምንም ይሁን ምን ቋሚ እንደሆነ ደርሰውበታል።
በተጨማሪም ፣ እነዚህ እንስሳት ካልሲየም ionዎችን ለማጓጓዝ ጠንክረው ስለሚሠሩ ካልሲየም በዝቅተኛ የጨው መጠን ውስጥ ነፍሳት ባልሆኑ ሰዎች ውስጥ ሜታቦሊዝም እንዲጨምር ቁልፍ ነጂ መሆኑን ቡድኑ አረጋግጧል። በሌላ በኩል ነፍሳት በጨዋማ አካባቢዎች ውስጥ ከፍተኛ የካልሲየም ion መጓጓዣ ፍጥነት ነበራቸው, ምንም እንኳን የሜታቦሊክ ፍጥነታቸው ባይጨምርም. ይህ የሚያመለክተው ነፍሳት የካልሲየም ፍላጐት ዝቅተኛ መሆኑን እና አለበለዚያ ለዕድገት እና ለልማት የሚያገለግሉ ሀብቶችን በመጠቀም ጨዋማ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ከመጠን በላይ ion መውሰድን ይቃወማሉ።
ጥናቱ የንፁህ ውሃ ነፍሳት ከውስጥ ጨዋማነታቸው ጋር ቅርበት ባላቸው አካባቢዎች ይለመልማሉ የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል። ይልቁንም ዝቅተኛ የካልሲየም ፍላጐት ነፍሳቶች በብዛት በሚቆጣጠሩባቸው አካባቢዎች ውስጥ እንዲበለጽጉ ያስችላቸዋል። በተቃራኒው ዝቅተኛ ካልሲየም ለ crustaceans እና snails አስጨናቂ ይመስላል.
ተጨማሪ ጥናቶች እነዚህ የፊዚዮሎጂ ልዩነቶች ከሥነ-ፍጥረታት የዘር ግንድ ወይም ካልሲየም በ exoskeletons እና ሼል ውስጥ መጠቀማቸውን ይመረምራል።
በማጠቃለያው ጥናቱ ጨዋማ ውሃ ውስጥ ለንፁህ ውሃ ነፍሳት ወጥ የሆነ ሜታቦሊዝም ሊያመጣ የሚችለውን ወጪ አጉልቶ ያሳያል። ግኝቶቹ በጨዋማነት ላይ የሚደረጉ ለውጦች በውሃ ውስጥ ያሉ ስነ-ምህዳሮችን እንዴት እንደሚነኩ የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣሉ እና የጥበቃ ጥረቶችን ለማሳወቅ ይረዳሉ።
ምንጭ፡ ሰሜን ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ
ምንጭ፡- Jamie K. Cochran et al፣ Respirometry በዘር ላይ የተመሰረቱ ዋና ዋና ልዩነቶችን ያሳያል osmoregulation aquatic invertebrate, ጆርናል ኦቭ የሙከራ ባዮሎጂ (2023)። DOI፡ 10.1242/jeb.246376 [ምንም URL አልተሰጠም]