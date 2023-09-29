የእርስ በርስ ጦርነት በንቃተ-ህሊና ጥናት ውስጥ ፈነዳ፡ የሐሰት ሳይንስ ክሶች

ከ100 የሚበልጡ ታዋቂ ተመራማሪዎች የተቀናጀ የመረጃ ንድፈ ሃሳብን (IIT) የውሸት ሳይንስ ብለው ስላወገዙ በንቃተ ህሊና ጥናት መስክ አከራካሪ ጦርነት ተፈጥሯል። በሌላ በኩል በርካታ የዘርፉ ሰዎች ደብዳቤው ተመጣጣኝ ያልሆነ እና በቂ ምክንያት የሌለው ሲሉ ተችተዋል። ሁለቱም ቡድኖች የንቃተ ህሊና ሳይንስ የረጅም ጊዜ ታማኝነት እና መልካም ስም ያሳስባቸዋል።
IIT፣ በኒውሮሳይንቲስት ጁሊዮ ቶኖኒ የቀረበ፣ አንድ ሥርዓት ሲያውቅ ወይም እንደሌለበት ለመወሰን በሒሳብ ትክክለኛ ሁኔታዎችን ለማቅረብ ያለመ ታላቅ ንድፈ ሐሳብ ነው። በንድፈ ሃሳቡ እምብርት ላይ በግሪኩ ፊደል φ የተገለፀው የመረጃ ውህደት መለኪያ ነው። በ IIT መሠረት አንድ ሥርዓት ንቃተ ህሊና የሚሆነው በአጠቃላይ በስርዓቱ ውስጥ ያለው የ φ ደረጃ ከማንኛውም ክፍሎቹ ሲበልጥ ነው።
ጽንሰ-ሐሳቡ እንደሚያመለክተው ንቃተ ህሊና በአጠቃላይ ከሚታመነው የበለጠ የተስፋፋ ሊሆን ይችላል ፣ ይህም ንቃተ ህሊና ወደ ግዑዙ አጽናፈ ሰማይ ወደ ሚገባበት “ፓንሳይቺዝም” ዓይነት እየተቃረበ ነው። ሆኖም፣ በIIT እና በቅርቡ በፈላስፋው በርትራንድ ራስል አነሳሽነት በተነሳው የፓንሳይቺዝም እድገት መካከል ጉልህ ልዩነቶች አሉ።
የ IIT ተቺዎች የንድፈ ሃሳቡ አንዳንድ ገጽታዎች የተፈተኑ ቢሆንም፣ ንድፈ ሃሳቡ በአጠቃላይ የሙከራ ድጋፍ እንደሌለው፣ በተለይም ከድፍረት እና ከማይታወቅ አንድምታ አንፃር ይከራከራሉ። በምላሹ, ተቃዋሚዎች ይህ የሙከራ ድጋፍ እጦት ለሁሉም ወቅታዊ የንቃተ-ህሊና ጽንሰ-ሀሳቦች እውነት ነው እና በኒውሮግራፊ ቴክኒኮች ውስጥ ውስንነት ውጤት ነው ብለው ይከራከራሉ።
በቅርብ ጊዜ በ IIT እና በአለምአቀፍ የስራ ቦታ ንድፈ ሃሳብ መካከል የተደረገው "የተቃዋሚ ትብብር" የንቃተ ህሊና ተቀናቃኝ ጽንሰ-ሀሳብ የበለጠ ውዝግቡን አቀጣጥሏል. ትብብሩ ሙከራዎችን አንድ ላይ መንደፍ እና ለእያንዳንዱ ንድፈ ሃሳብ የትኛውን ውጤት እንደሚጠቅም አስቀድሞ መስማማትን ያካትታል። የዚህ ትብብር የመጀመሪያ ውጤቶች ተደባልቀው ነበር፣ አንዳንዶቹ IITን የሚደግፉ እና ሌሎች ደግሞ የአለምአቀፍ የስራ ቦታ ንድፈ ሃሳብን ይደግፋሉ።
ለግጭቱ አስተዋፅዖ ሊያደርግ ከሚችለው የ IIT አንዱ ገጽታ ከሳይንሳዊ ሙከራዎች በተጨማሪ በፍልስፍና ነጸብራቅ ላይ መደገፉ ነው። ንድፈ ሃሳቡ የሚጀምረው ደጋፊዎቹ የንቃተ ህሊና ልምድን ወደ ውስጥ በመመልከት ሊታወቁ ይችላሉ በሚሉት አምስት አክሲሞች ነው። እነዚህ አክሲዮሞች ለሥጋዊ ሥርዓት ንቃተ ህሊና እንዲኖራቸው የሚያስፈልጉትን ባህሪያት የሚገልጹ ወደ አምስት ፖስቶች ተተርጉመዋል።
አለመግባባቱ የንቃተ ህሊና ሳይንሳዊ ጥናትን ከፍልስፍና ገጽታዎች የመለየት ፍላጎትን ሊያንፀባርቅ ይችላል ፣ ይህም የንቃተ ህሊና ሳይንስ በገንዘብ ሰጪዎች እና በተመራማሪው ማህበረሰብ እንደ ከባድ ሳይንሳዊ ጥረት መያዙን ያረጋግጣል።
በንቃተ-ህሊና ጥናት ውስጥ አንድ ልዩ ፈተና በአደባባይ የማይታይ ክስተትን ያካትታል። ንቃተ-ህሊና የሚታወቀው በግላዊ ተጨባጭ ተሞክሮ ነው፣ ይህም የተወሰኑ ንድፈ ሐሳቦችን በሙከራ ማረጋገጥ ወይም ውድቅ ለማድረግ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ሳይንስ ስለ የማይታዩ ክስተቶች ንድፈ ሃሳብ ሊሰጥ ቢችልም፣ ንቃተ ህሊና ግን በቀጥታ በሌሎች ሊገነዘበው ስለማይችል የተለየ ነው።
ምንም እንኳን በ IIT ደጋፊዎች እና ተቺዎች መካከል ያለው ጦርነት በጣም ጠንካራ ቢሆንም በንቃተ-ህሊና ምርምር መስክ ውስጥ ያሉትን ውስብስብ እና ቀጣይ ክርክሮች ያሳያል። ተመራማሪዎች የንቃተ ህሊና ተፈጥሮን ማሰስ ሲቀጥሉ፣ በመሰረታዊ ግላዊ የሆነ ክስተት በማጥናት ውስጥ ያሉትን ችግሮች እያወቁ ጥብቅ ሳይንሳዊ አቀራረብን መጠበቅ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]