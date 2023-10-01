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ሳይንስ

የእርስ በርስ ጦርነት በንቃተ-ህሊና ጥናት-የሐሰት ሳይንስ ክሶች

ByMampho Brescia

ጥቅምት 1, 2023
የእርስ በርስ ጦርነት በንቃተ-ህሊና ጥናት-የሐሰት ሳይንስ ክሶች

ማጠቃለያ፡ ከ100 በላይ የንቃተ ህሊና ተመራማሪዎች የተቀናጀ የመረጃ ንድፈ ሃሳብ (IIT) ንቃተ ህሊና የውሸት ሳይንስ ነው ሲሉ ከሰዋል። ተቺዎቹ ይህ ከሐሰተኛ ሳይንስ ንድፈ ሐሳብ ጋር ያለው ግንኙነት በአጠቃላይ የንቃተ ህሊና ሳይንስን ተዓማኒነት ይጎዳል ብለው ይከራከራሉ። ነገር ግን፣ ያልተደገፉ የውሸት ሳይንስ ክሶች አጠቃላይ የንቃተ ህሊና ሳይንስ መስክ እንደ ሀሳዊ ሳይንስ እንዲቆጠር እንደሚያደርግ የሚያምኑ ሌሎች አሉ። ጽንሰ-ሐሳቡ ራሱ, IIT, በኒውሮሳይንቲስት ጁሊዮ ቶኖኒ የቀረበው አጠቃላይ የንቃተ-ህሊና ጽንሰ-ሀሳብ ነው. እንደ አንጎል ያለ ስርዓት መቼ እንደሆነ ለማወቅ ትክክለኛ የሂሳብ ሁኔታዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። ንድፈ ሃሳቡ የተመሰረተው በ ϕ ተብሎ በተሰየመው የመረጃ ውህደት የሂሳብ መለኪያ ነው። የደብዳቤው ፈራሚዎች የንድፈ ሃሳቡን ደፋር እንድምታዎች የሙከራ ድጋፍን ይጠይቃሉ። በ IIT እና በአለምአቀፍ የስራ ቦታ ንድፈ ሃሳብ መካከል ያለው የጠላት ትብብር ወደ IIT ​​ትንሽ በማዘንበል የተቀላቀሉ የሙከራ ውጤቶችን አስገኝቷል። ይሁን እንጂ IIT በሳይንሳዊ ሙከራዎች ላይ ብቻ የተመሰረተ ሳይሆን ፍልስፍናዊ ነጸብራቅንም እንደሚያካትት ልብ ሊባል ይገባል. ንድፈ ሀሳቡ የሚጀምረው ከግንዛቤ ልምድ በተገኙ አምስት አክሲሞች ነው እና ለአካላዊ ስርአት ንቃተ ህሊናን ለማካተት የሚያስፈልጉ ባህሪያትን ወደ ፖስትታል ይተረጉሟቸዋል። የ IIT ተቺዎች ሳይንስን ከፍልስፍና ለመለየት እና የንቃተ ህሊና ሳይንስን እንደ ህጋዊ ሳይንሳዊ መስክ ለመመስረት ባላቸው ፍላጎት ሊነሳሳ ይችላል። ይሁን እንጂ ንቃተ ህሊና እራሱ በይፋ የሚታይ ክስተት አይደለም, እና ጥናቱ ከባህላዊ ሳይንሳዊ ዘዴዎች አልፏል.

ምንጮች:
- ፊሊፕ ጎፍ "በሕሊና ምርምር ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት: የውሸት ሳይንስ ክሶች." ውይይቱ፣ ኦክቶበር 13፣ 2021

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