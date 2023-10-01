የተቀናጀ የመረጃ ጽንሰ-ሐሳብ የንቃተ ህሊና የውሸት ሳይንስ ነው?

ከ100 የሚበልጡ የንቃተ ህሊና ተመራማሪዎች የተቀናጀ የመረጃ ንድፈ ሃሳብ (IIT) የውሸት ሳይንስ ብለው በመተቸታቸው በንቃተ ህሊና ጥናት መስክ የእርስ በርስ ጦርነት ተቀስቅሷል። በኒውሮሳይንቲስት ጁሊዮ ቶኖኒ የቀረበው ንድፈ ሃሳብ ስርዓቱ ንቃተ ህሊና ያለው መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለመወሰን በሒሳብ ትክክለኛ ሁኔታዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። ንቃተ ህሊና የሚነሳው በአጠቃላይ ሲስተም ውስጥ ከክፍሎቹ ይልቅ የተቀናጀ መረጃ (phi) ሲኖር እንደሆነ ይጠቁማል።
የደብዳቤ ፈራሚዎቹ የንቃተ ህሊና ሳይንስን እንደ የውሸት ሳይንስ ፅንሰ-ሀሳብ ከሚያዩት ጋር ማያያዝ የዘርፉ ተዓማኒነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። በሌላ በኩል፣ ተቃዋሚዎች የሐሰት ሳይንስ መሠረተ ቢስ ውንጀላ መላውን የንቃተ ህሊና ሳይንስ ሊያጣጥል እንደሚችል ይከራከራሉ። የ IIT ገፅታዎች የተሞከሩ ቢሆንም፣ ንድፈ ሃሳቡ በአጠቃላይ ለድፍረት እና ለግጭት-የሚታወቅ አንድምታዎች የሙከራ ድጋፍ የለውም።
አንደኛው የክርክር ቦታ IIT የሚጠቁመው ሰፊው የንቃተ ህሊና ስፋት ነው፣ ከ "ፓንሳይቺዝም" ጋር ድንበር፣ ንቃተ ህሊና በአካላዊው ዩኒቨርስ ውስጥ ዘልቆ ይገባል የሚለው እምነት። ተቺዎች የንድፈ ሃሳቡ ሳይንሳዊ ያልሆኑ አክሲሞች እና የፍልስፍና ነጸብራቆች ለተፈጠረው የውሸት ሳይንስ ተፈጥሮ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ ብለው ይከራከራሉ። ሳይንስን ከንቃተ ህሊና ፍልስፍና የመለየት አስፈላጊነትን ያጎላሉ።
ንቃተ ህሊና በሳይንሳዊ ጥያቄ ላይ ብቻ የተገደበ እንዳልሆነ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። በአደባባይ ከሚታዩ ክስተቶች በተለየ፣ ንቃተ ህሊና በግሉ ልምድ ያለው እና በቀጥታ ሊታይ ወይም ሊደገም አይችልም። ስለዚህ የማንኛውም የንቃተ ህሊና ንድፈ ሃሳብ ትክክለኛነት በሙከራ ማረጋገጥ ፈታኝ ነው። ነገር ግን፣ ወደ ራሳችን ንቃተ-ህሊና ያለን ቀጥተኛ መዳረሻ ስለ ተፈጥሮው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
IIT በሳይንሳዊ እና ፍልስፍናዊ ገጽታዎች ውስጥ የራሱ ጉድለቶች ቢኖሩትም ፣ ሳይንስ እና ፍልስፍናን በንቃተ-ህሊና ጥናት ውስጥ ማዋሃድ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘቡ የሚያስመሰግን ነው። በእነዚህ የትምህርት ዘርፎች መካከል ያለው ሽርክና በንቃተ ህሊና የማይታወቅ ተፈጥሮ ላይ የበለጠ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።
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