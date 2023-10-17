Voiijerን በማስተዋወቅ ላይ፡ ለተፈጥሮ አድናቂዎች የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ

ቮኢጀር በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ከተፈጥሮ ጋር ለማገናኘት ያለመ አብዮታዊ ማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ነው። ልምድ ባለው አሳሽ ሚካኤል ባርት፣የፈጠራ ቴክኖሎጅስት ሚሼል ኤክሴል እና የአለምአቀፍ የግብይት ስራ አስፈፃሚ ግሬግ ማኮኔል በጋራ የተመሰረተው ቮይጀር ተጠቃሚዎች በተጠቃሚ የመነጨ ይዘት እና ተረት ተረት በመጠቀም የተፈጥሮን አለም ድንቆች እንዲያስሱ ያስችላቸዋል።
ዛሬ ፈጣን በሆነው ዓለም የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር ያለው ግንኙነት እየቀነሰ መጥቷል። ይህ የአካባቢ መስተጋብር እና እንክብካቤ ማጣት በፕላኔቷ ደህንነት ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው። ቮኢጀር አሰሳን ለሁሉም ተደራሽ በማድረግ ይህንን አዝማሚያ ለመቀልበስ ይፈልጋል።
መድረኩ ቀደም ሲል እንደ ተራራማው ኬንቶን ኩል፣ ማርስ አስትሮባዮሎጂስት ዶ/ር አንጄሊካ አንግልስ እና ፎቶግራፍ አንሺ ማርክ ፊሸር ካሉ የይዘት ፈጣሪዎች ጋር ቀልብ አግኝቷል። እነዚህ ጀብደኞች ተጠቃሚዎችን አብረዋቸው በመውሰድ የቅርብ ጊዜ ግኝቶቻቸውን እና ጀብዱዎችን ይጋራሉ።
ቮኢጀር የዳሰሳውን ሙሉ ታሪክ በማካፈል ከተለምዷዊ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች አልፏል። ቅጽበታዊ ገጽ እይታን ወይም ቆንጆ ምስልን ከማቅረብ ይልቅ፣ ቮኢጀር ተጠቃሚዎች የተፈጥሮውን ዓለም ድርጊት፣ ትምህርት እና ውበት እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። አፕሊኬሽኑ የተፈጥሮ ድንቆችን በቅጽበት እና ጥልቅ መዳረሻን ይሰጣል።
የቮይጄር ቁልፍ ባህሪያት አንዱ በጉዟቸው ላይ ከከፍተኛ አሳሾች ጋር የመጓዝ ችሎታ ነው። ተጠቃሚዎች እንደ ዶ/ር ሜግ ሎውማን፣ የደን ታንኳዎች ኤክስፐርት እና ዊልሰን ቼንግ፣ ወደ ዋልታ ክልሎች የሚገቡትን ታዋቂ አሳሾች መከተል ይችላሉ። እነዚህ ጉዞዎች ስለ ተፈጥሮአዊው ዓለም አስደናቂ ጥያቄዎች የእውነተኛ ጊዜ ዝመናዎችን እና ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ቮኢጀር የተፈጥሮ አድናቂዎችን ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰብ ያሳያል። ተጠቃሚዎች በተፈጥሮ ላይ ያተኮረ ይዘትን በዓለም ዙሪያ ባሉ አድናቂዎች የሚጋራውን በየጊዜው የሚለዋወጡትን ማሰስ ይችላሉ። ይህ ተጠቃሚዎች ከተፈጥሮ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ እና ውበቱን በተለያዩ መንገዶች እንዲያደንቁ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም Voiijer ተጠቃሚዎች የራሳቸውን ጀብዱዎች በፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች፣ የተፃፉ ማስታወሻዎች፣ የድምጽ ቅጂዎች እና እንዲያውም በ3D ስካን እንዲካፈሉ ያስችላቸዋል። የመሳሪያ ስርዓቱ “Teaser” ባህሪ የተጠቃሚዎችን ነባር ማህበራዊ አውታረ መረቦች ጀብዱዎቻቸውን እንዲለማመዱ በመጋበዝ በሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ መገለጫዎች ላይ ልጥፎችን በቀላሉ ለማጋራት ቀላል ያደርገዋል።
ቮይጄር ከተፈጥሮ አለም ጋር ጥልቅ ግንኙነትን የሚያጎለብት ብቻ ሳይሆን ስለ አካባቢው ያለውን እውቀት በሰፊው የሚያጎላ መድረክ ነው። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰዎችን አመለካከቶች በማሰባሰብ፣ ቮይጄር ዓላማው ግኝቶችን ለማነሳሳት እና ስለ ፕላኔታችን የተሻለ ግንዛቤን ለማስተዋወቅ ነው።
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– [PRNewswire](www.prnewswire.com)