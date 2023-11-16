አዲስ ጥናት እምነቶችን ይፈታተናል፡ በቡድን መካከል ግጭት የእንስሳትን ዘር መዳን ያሻሽላል

በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት የቡድን ግጭት በእንስሳት ዘሮች ላይ ስላለው ተጽእኖ አስደናቂ ግንዛቤዎችን አምጥቷል። ከረጅም ጊዜ እምነት በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው በቡድኖች መካከል ያለው ግጭት መጨመር የእንስሳትን ዘር ህልውና እንደሚያሳድግ፣ በቡድን መካከል ግጭቶችን በዝግመተ ለውጥ ላይ አዲስ እይታ ይሰጣል[^1^]።
ጥናቱ ያተኮረው የዱር ፍልፈል በሚባሉ የዱር እንስሳት፣ በአፍሪካ ተወላጅ የሆኑ ትናንሽ ሥጋ በል እንስሳት በትብብር እርባታ እና በግዛት ባህሪያቸው ነው። በአስር አመታት ጊዜ ውስጥ ተመራማሪዎች የህይወት ታሪክ መረጃን ሰብስበው ስለእነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት በደቡብ አፍሪካ በተፈጥሮ መኖሪያቸው[^1^] ላይ ዝርዝር የባህሪ ምልከታዎችን አድርገዋል።
በጥናቱ ከተካተቱት ቁልፍ ግኝቶች መካከል አንዱ የቡድኑ አባላት ከተፎካካሪ ቡድኖች የሚሰነዘሩ ዛቻዎችን ሲገነዘቡ ከፍተኛ ጥበቃ እና ንቃት የሚያደርጉበት የሰራዊት ባህሪ መጨመር ነው። ይህ ባህሪ ስለሌሎች ቡድኖች መረጃ ለመሰብሰብ ያለመ ሲሆን የቡድን አጋሮችን አዳኝ አደጋዎችን ለመለየት እና ለማስጠንቀቅ እንዲሁም ተጋላጭ የሆኑ ዘሮችን [^1^] ደህንነትን ማረጋገጥ ይችላል።
የጥናት መሪው ደራሲ ዶ/ር ኤሚ ሞሪስ-ድሬክ እንደ ንቃት መጨመር ያሉ የእነዚህ የባህሪ ለውጦች ውጤታቸው ጥቅሞች በተዘዋዋሪ ለዘሮች ህልውና አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ይህ ትክክለኛ ግጭቶችን ብቻ ሳይሆን የቡድን ግጭቶችን ሰፊ መዘዝ የመረዳት አስፈላጊነት ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል። የጥናቱ ግኝቶች በቡድን ግጭት ዙሪያ ያሉትን ነባር ሀሳቦች ይፈታተናሉ እና በእንስሳት ማህበረሰብ ውስብስብነት ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ መንገዶችን ይከፍታሉ[^1^]።
በየጥ:
ጥ፡ ጥናቱ በቡድን መካከል ስለሚፈጠሩ ግጭቶች እና ስለ እንስሳት ልጆች ምን ገለጠ?
መልስ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው በእንስሳት ቡድኖች መካከል የሚፈጠረው ግጭት መጨመር የረዥም ጊዜ እምነት በተቃራኒ የዘር ህልውናን እንደሚያሳድግ ነው።
ጥ: በዚህ ጥናት ውስጥ ምን ዓይነት ዝርያዎች ተምረዋል?
መልስ፡ ጥናቱ ያተኮረው በአፍሪካ ውስጥ በሚገኙ የዱር ፍልፈሎች ላይ ነው።
ጥ፡- የተላከ ባህሪ ምንድን ነው?
መ፡ የሴንቲነል ባህሪ ማለት የቡድን አባላት ከተፎካካሪ ቡድኖች ለሚደርስባቸው ስጋት ምላሽ ለመስጠት ከፍተኛ ጥበቃ እና ንቃት ሲያደርጉ ነው።
ጥ፡ እነዚህ የባህሪ ለውጦች ለዘር መትረፍ የሚጠቅሙት እንዴት ነው?
መ፡ እንደ ንቃት መጨመር ያሉ የባህሪ ለውጦች በተዘዋዋሪ ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ልጆች ደህንነት እና ህልውና አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ሰፋ ያለ አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ጥናቱ ከትክክለኛ ውጊያዎች በተጨማሪ ስጋቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል እና በእንስሳት ማህበረሰቦች ውስጥ የእርስ በርስ ግጭት የሚያስከትለውን ሰፊ ውጤት መረዳት እንደሚያስፈልግ አጉልቶ ያሳያል።
[^1^] የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ፣ [URL](https://www.bristol.ac.uk/news/2019/march/dwarf-mongoose-monday.html)