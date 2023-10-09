አዳዲስ ግኝቶች በሰሜን አሜሪካ የጥንት የሰው ልጅ አሻራዎችን አረጋግጠዋል

በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው በኋይት ሳንድስ ብሄራዊ ፓርክ ውስጥ የተጠበቁ ጥንታዊ የሰው ልጆች አሻራዎች ከ21,000 እስከ 23,000 ዓመታት መካከል እንደሚገኙ ቀደም ሲል የተደረጉ ግኝቶችን አዲስ ጥናት ደግፏል። ይህ ግኝት በመጨረሻው ግላሲያል ከፍተኛ ጊዜ ወደ ሰሜን አሜሪካ ለመጀመሪያዎቹ ሰዎች የመጡበትን የጊዜ መስመር ያራዝመዋል። አሻራዎቹ ከመጥፋታቸው በፊት ለብዙ ሺህ ዓመታት ከሰሜን አሜሪካ ሜጋፋውና ዝርያዎች ጋር የሰው ልጅ መገኘቱን የሚያሳይ ማስረጃ ያቀርባል።
ለብዙ አመታት ሰዎች ወደ አሜሪካ የመጡት ከ13,000 ዓመታት በፊት እንደሆነ ይታመን ነበር። እ.ኤ.አ. በ1920ዎቹ መገባደጃ ላይ በኒው ሜክሲኮ ውስጥ በፎልሶም እና ክሎቪስ ድረ-ገጾች ላይ የተንሳፈፉ የፕሮጀክት ነጥቦች ግኝቶች ይህንን እምነት በመቃወም የሰው ልጅ መምጣት ከ 10,900 እስከ 13,000 ዓመታት በፊት ወደኋላ እንዲመለስ አድርጓል። በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን ተከታዩ ግኝቶች የጊዜ መስመሩን የበለጠ ያራዝሙ ነበር ፣ ይህም ቢያንስ ከ 16,000 ዓመታት በፊት ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ መሰደዳቸውን አረጋግጠዋል ።
ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተገኙ ግኝቶች ቀደም ብለው የመድረሻ ጊዜያትን ያመለክታሉ, ይህም በአርኪኦሎጂ ማህበረሰብ ውስጥ ውዝግብ አስነስቷል. እ.ኤ.አ. በ2021 በዋይት ሳንድስ ላይ ያለው የቅሪተ አካል አሻራዎች መጠናናት ቀደም ሲል ከታሰበው እስከ 10,000 ዓመታት ቀደም ብሎ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ የሰው ልጅ መኖር እንዳለ ጠቁሟል።
በአዲሱ ጥናት ውስጥ ሁለት ገለልተኛ የምርምር ዘዴዎች ቀደም ሲል የተገኙትን ግኝቶች አረጋግጠዋል. በዱካው ውስጥ የሚገኙት የሬዲዮካርቦን ዘሮች የመጀመሪያዎቹን ዘመናት ቢያቀርቡም በውሃ ውስጥ ከሚገኙ እፅዋት አሳሳች ውጤቶች የተነሳ ትችት ገጥሟቸዋል። አዲሱ ጥናት የሬዲዮካርቦን ቀኖችን ለማግኘት ከኮንፈርስ ጋር የተያያዘ የአበባ ዱቄት ተጠቅሟል፣ ይህም የካርበን መጨናነቅ እንዳይፈጠር አድርጓል። እነዚህ ቀናቶች በስታቲስቲክስ መሰረት ከዘር ዘመናት ጋር ተመሳሳይ ናቸው, ይህም ተጨማሪ ማረጋገጫ ይሰጣል.
በተጨማሪም፣ በጨረር የተቀሰቀሰ የ luminescence የፍቅር ጓደኝነት የኳርትዝ ናሙናዎች ከእግር አሻራዎች ለመጨረሻ ጊዜ ለፀሀይ ብርሃን የተጋለጡት ከ21,500 ዓመታት በፊት አካባቢ ሲሆን ይህም በራዲዮካርቦን መጠናናት የተወሰነውን የጊዜ መስመር ይደግፋል።
አዲሱ ጥናት የጥንቶቹን አሻራዎች ዕድሜ ከማረጋገጡም በላይ የጥንት አሜሪካውያን ይኖሩበት በነበረው የፕሌይስቶሴን አካባቢ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። የአበባ ዱቄት ናሙናዎች ቀዝቃዛ እና እርጥብ የበረዶ ሁኔታዎችን ያንፀባርቃሉ, ይህም ዛሬ እዚያ ከሚገኙት የበረሃ እፅዋት ጋር ይቃረናል.
እነዚህ ግኝቶች ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ የደረሱት ቀደም ሲል ከታመነው በጣም ቀደም ብሎ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች እየበዙ እንዲሄዱ አስተዋፅኦ አድርገዋል። የሰው ልጆችን የስደት እና የአሜሪካን ሰፈራ እውነተኛ ታሪክ ለማወቅ ቀጣይ ምርምር እና አሰሳ አስፈላጊነትን ያጎላሉ።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]