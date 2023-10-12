የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ ተጨማሪ አስተዋጾ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ብዙውን ጊዜ የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ (HST) ተተኪ ተብሎ ይወደሳል፣ ነገር ግን ሃብል በሳይንሳዊ አሰሳ ውስጥ ወሳኝ ሚና መጫወቱን ቀጥሏል። ከሁለቱም የአንድ ነገር ቴሌስኮፖች ምስሎች ንፅፅር NGC 5068 የየራሳቸውን ዋጋ እና የትብብራቸውን ጥቅሞች ያሳያል።
NGC 5068 የመስክ ጋላክሲ ነው፣ ይህ ማለት በስበት ደረጃ ከጋላክሲ ቡድን ወይም ክላስተር ጋር አልተገናኘም። በውጤቱም, ቅርፁን እንደያዘ እና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የከዋክብት እና በሺዎች የሚቆጠሩ ኮከብ ፈጣሪ ክልሎች መኖሪያ ነው. በኤንጂሲ 5068 ውስጥ ያለው ማዕከላዊ ባር እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ጥቁር ቀዳዳ ይይዛል፣ የስበት ተጽእኖው ጋላክሲውን ይቀርፃል እና የከዋክብትን የፍጥነት ስርጭት ይቆጣጠራል። በጥቅጥቅ ሞገዶች የተቃጠሉ ጠመዝማዛ ክንዶች በደማቅ ሮዝ ስፕሎቶች የተጠቆሙ የነቃ የኮከብ አፈጣጠርን ያሳያሉ።
NGC 5068 በሰው እይታ ላይ የደበዘዘ ቢመስልም፣ ሃብል በሚታየው ብርሃን ላይ ብቻ ሳይሆን በአልትራቫዮሌት እና በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ያሉትን ነገሮች በመለየት የላቀ ነው። ይህ ባለብዙ ሞገድ የመመልከት ችሎታ የሃብል ጥንካሬን ያሳያል፣ ይህም በJWST ሊባዛ አይችልም።
JWST በሃይል ውስጥ ከሀብል ይበልጣል እና በዋናነት በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ ይሰራል። ሁለቱ ዋና የምስል መሳሪያዎች NIRCam (በኢንፍራሬድ ካሜራ አቅራቢያ) እና MIRI (መሃል ኢንፍራሬድ ኢንስትሩመንት) ከሀብል ዘጠኝ እጥፍ ርቆ ነገሮችን እንዲመለከት ያስችለዋል። በተጨማሪም፣ JWST ምልከታውን የበለጠ ለማጣራት የተለያዩ ማጣሪያዎች አሉት።
NGC 5068 የበለፀገ የኮከብ አፈጣጠር እና ከዋክብትን የሚወልድ ጋዝ በመኖሩ ለJWST ተመራጭ ኢላማ ነው። የJWST ኃይለኛ የኢንፍራሬድ አቅም ወደ ጋዝ መጋረጃ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባ እና የኮከብ አፈጣጠር ሂደቶችን እንዲያጠና ያስችለዋል። የ NGC 5068 ምስሉ የJWSTን የላቀ ጥራት እና ችሎታዎች በማሳየት በ Hubble ምስል ላይ ጎልተው የማይታዩ ዝርዝሮችን ያሳያል።
ሁለቱም ቴሌስኮፖች በፉክክር ውስጥ አይደሉም ነገር ግን እርስ በርስ ይጣጣማሉ. አንድ ላይ ሆነው፣ እንደ NGC 5068 ያሉ የነገሮችን የበለጠ የተሟላ እና ዝርዝር ምስሎችን ያቀርባሉ።ይህ የትብብር አካሄድ በPHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS) መመልከቻ ፕሮግራም ላይ የሚታየው የJWST በአቅራቢያው ያሉ 19 ኮከብ ፈጣሪ ክልሎች ምስሎች ከተጣመሩበት ነው። ከ10,000 በላይ ኮከቦችን የሚፈጥሩ ክልሎች የሃብል ሰፊ ካታሎግ። ይህ ፕሮግራም፣ እንደ ALMA እና VLT ካሉ ሌሎች ቴሌስኮፖች አስተዋፅዖ ጋር፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮከብ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎችን እንዲያጠኑ እና የንድፈ ሃሳባዊ ሞዴሎችን እንዲያጣሩ ያስችላቸዋል።
የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ እና ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በችሎታቸው ቢለያዩም የስነ ፈለክ ምርምርን በከፍተኛ ደረጃ ለማራመድ በጋራ ይሰራሉ። የእያንዳንዱ ቴሌስኮፕ ጥንካሬዎች እና አስተዋጾዎች ሌላውን ያሟላሉ, ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ የበለጠ ጥልቅ ግንዛቤን ያመጣል.
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