አዲስ በCRISPR ላይ የተመሰረተ የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ የዘረመል በሽታዎችን ለማከም ቃል ገብቷል።

የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ለጄኔቲክ መታወክ ሕክምናዎች ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አዲስ የጂን አርትዖት መሣሪያ ሠሩ። መሣሪያው የተሻሻለው የ AsCas12f ኢንዛይም ስሪት ነው፣ ይህም በተለምዶ ከሚጠቀመው የCas9 ኤንዛይም መጠን አንድ ሶስተኛው ብቻ ነው። ይህ አነስተኛ መጠን ኢንዛይም ወደ ሴሎች ይበልጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማድረስ ያስችላል, ይህም የጂን ህክምናን ውጤታማነት ያሻሽላል.
የAsCas12f ኢንዛይም የአርትዖት ችሎታን ለማጎልበት፣የተመራማሪው ቡድን ሚውቴሽን ፈጠረ እና እንቅስቃሴን የበለፀጉ የኢንዛይም ልዩነቶችን ፈጥሯል። እነዚህ ተለዋጮች ከመጀመሪያው ኢንዛይም በ10 እጥፍ የበለጠ የአርትዖት ችሎታ አሳይተዋል። ኢንጂነር AsCas12f በአይጦች ውስጥ ተፈትኗል እና የበለጠ ውጤታማ ህክምናዎችን የጄኔቲክ እክል ላለባቸው ታካሚዎች ለማዳበር ቃል ገብቷል።
ተመራማሪዎቹ ግኝታቸውን በሴል ጆርናል ላይ ያሳተሙ ሲሆን ኢንጂነሪንግ AsCas12f ተለዋጮች በ Vivo ጂን ህክምና ውስጥ አነስተኛ የጂኖም አርትዖት መድረክ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ብለው ደምድመዋል። የ AsCas12f ኢንዛይም መጠኑ አነስተኛ የሆነው በአዴኖ-የተያያዙ ቫይረሶች (AAVs) በኩል ለማድረስ ማራኪ እጩ ያደርገዋል። አነስተኛ መጠን ያለው ኢንዛይም ወደ AAV ቬክተሮች የበለጠ ቀልጣፋ ማሸግ ያስችላል።
ቡድኑ የመዋቅር ትንተና እና ጥልቅ ሚውቴሽን ቅኝት ዘዴዎችን በመጠቀም በሰው ህዋሶች ውስጥ ያለውን የኢንዛይም ውጤታማነት የሚያጎለብቱ ሚውቴሽንን ለመለየት ተጠቅሟል። ከዚያም የ AsCas12f አወቃቀርን ለመተንተን እና አዲሱን የኢንዛይም እትም በተሻሻለ የአርትዖት ችሎታ ለመሐንዲስ ክሪዮጅኒክ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ተጠቅመዋል።
ተመራማሪዎቹ ለቀጣይ ማሻሻያዎች እንኳን የተሻሉ ሚውቴሽን ውህዶችን ለመለየት ወደፊት በሚደረጉ ጥናቶች የስሌት ሞዴሊንግ ወይም የማሽን መማሪያን መጠቀም እንደሚቻል ጠቁመዋል። ይህ አካሄድ በሌሎች የካስ ኢንዛይሞች ላይ ሊተገበር የሚችል ሲሆን ይህም ወደ ጂኖም የሚስተካከሉ ኢንዛይሞች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል ብለው ያምናሉ ሰፊ ጂኖች ላይ ያነጣጠሩ።
በአጠቃላይ ይህ አዲስ በ CRISPR ላይ የተመሰረተ የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ የጂን ህክምና መስክን በከፍተኛ ደረጃ ለማራመድ እና የጄኔቲክ እክል ላለባቸው ታካሚዎች የሕክምና አማራጮችን ለማሻሻል አቅም አለው.
ምንጮች:
– ሕዋስ፡- “በጥልቅ ሚውቴሽናል ቅኝት እና መዋቅራዊ ትንተና የተገኘ በAsCas12f ላይ የተመሰረተ የታመቀ ጂኖም-ማስተካከያ መሳሪያ”
- የምስል ምንጭ: Hino et al. 2023 (አልተካተተም)