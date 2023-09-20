የሰው ሴሎች የመጠን እና የመቁጠርን ንድፍ ይከተላሉ

በቅርብ ጊዜ በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ በታተመ ጥናት፣ የማክጊል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በመላው ኦርጋኒክ ላይ ወጥ የሆነ የሒሳብ ዘይቤን የሚከተሉ የሚመስሉ በሰው ሴሎች ውስጥ አስደናቂ ንድፍ አግኝተዋል። ጥናቱ በሴሎች መጠን እና ቆጠራ መካከል ያለውን የተገላቢጦሽ ግንኙነት ያሳያል፣ በነዚህ ተለዋዋጮች መካከል የንግድ ልውውጥ እንዲኖር ይጠቁማል።
የሕዋስ መጠን እና ቆጠራ በሰው አካል እድገት እና ተግባር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ምንም ዓይነት አጠቃላይ ጥናት በእነዚህ ነገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት በመላው የሰው ልጅ ፍጡር ላይ አልመረመረም። ይህንን ክፍተት ለመሙላት የምርምር ቡድኑ ከ1,500 በላይ የታተሙ ምንጮች መረጃ በማጠናቀር የሕዋስ መጠን እና በዋና ዋና የሕዋስ ዓይነቶች ላይ እንዲቆጠር አድርጓል።
የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያሳዩት የሕዋስ መጠን ሲጨምር የሴሎች ብዛት ይቀንሳል እና በተቃራኒው. ይህ ማለት በተወሰነ መጠን ክፍል ውስጥ ያሉ ሴሎች ለሰውነት አጠቃላይ ሴሉላር ባዮማስ እኩል አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። በሴል መጠን እና ቆጠራ መካከል ያለው ግንኙነት በተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶች እና የመጠን ክፍሎች ላይ እውነት ነው፣ይህም ወጥ የሆነ የሆሞስታሲስ አሰራርን ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ እንደሚገምቱት አንድ ወንድ በግምት 36 ትሪሊየን ሴሎች በሰውነታቸው ውስጥ ሲኖሩት ሴቶቹ ደግሞ 28 ትሪሊየን ህዋሶች ያሏቸው ሲሆን የአስር አመት ህጻን ደግሞ 17 ትሪሊየን ሴሎች አሉት። የሕዋስ ባዮማስ ስርጭት በጡንቻ እና በስብ ህዋሶች የተያዘ ሲሆን ቀይ የደም ሴሎች፣ ፕሌትሌትስ እና ነጭ የደም ሴሎች በሴሎች ቆጠራ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው።
የሚገርመው፣ እያንዳንዱ የሕዋስ ዓይነት በግለሰብ እድገት ውስጥ አንድ ወጥ ሆኖ የሚቆይ የባህሪ መጠን ክልል ይይዛል። ይህ ንድፍ በአጥቢ እንስሳት ዝርያዎች ላይ ወጥነት ያለው ነው, ይህም የሕዋስ ባዮሎጂ መሠረታዊ መርሆችን ይጠቁማል.
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በሰው አካል ውስጥ ባለው የሕዋስ መጠን እና ቆጠራ መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት ብርሃን ያበራል። ግኝቶቹ ስለ ህዋሶች እድገት እና አሠራር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ በባዮሎጂ መስክ ለተጨማሪ ፍለጋ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2023)
- የምድር እና የፕላኔቶች ሳይንሶች ክፍል, ማክጊል ዩኒቨርሲቲ, ካናዳ.