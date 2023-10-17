የኮሎራዶ ቦልደር ዩኒቨርስቲ ፈጠራዎች በኢኮኖሚው ላይ ያለው ተጽእኖ

የኮሎራዶ ቦልደር ዩኒቨርሲቲ (CU Boulder) በዩናይትድ ስቴትስ እና በኮሎራዶ ውስጥ በሁለቱም የኢኮኖሚ እድገት እና ልማት ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆኖ ብቅ ብሏል። የፈጠራ ሥራዎችን ወደ ገበያ ማቅረቡ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ሲሆን በአጠቃላይ 8 ቢሊዮን ዶላር በአሜሪካ ኢኮኖሚ እና 5.2 ቢሊዮን ዶላር በኮሎራዶ ኢኮኖሚ ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል።
ለCU Boulder ስኬት አስተዋፅዖ ከሚያደርጉት ምክንያቶች አንዱ የምርምር የገንዘብ ድጋፍን የማግኘት ችሎታው ነው። እ.ኤ.አ. በ 2023 ብቻ ዩኒቨርስቲው በድምሩ 684 ሚሊዮን ዶላር ለምርምር የገንዘብ ድጋፍ ያገኘ ሲሆን ከፍተኛ ድርሻ ከፌዴራል ኤጀንሲዎች እንደ ናሳ ፣ ናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን እና ከብሔራዊ የጤና ተቋማት የተገኘ ነው። ይህ በምርምር የገንዘብ ድጋፍ ላይ ያለው ቀጣይነት ያለው እድገት ዩኒቨርሲቲው እውቀትን ለማሳደግ እና ፈጠራን ለማራመድ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ለፈጠራ ላደረገው አስተዋጾ ለCU Boulder እውቅና ተሰጥቷል። የብሔራዊ ኢንቬንተሮች አካዳሚ የCU ስርዓትን በሀገር አቀፍ ደረጃ በቅርብ ጊዜ የፈጠራ ባለቤትነት ያለው 14ኛ ተቋም አድርጎታል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው በ5 የበጀት ዓመት 25 ጅምሮች በተጀመረው ጅምር በብሔሩ 2021ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።እነዚህ ስኬቶች CU Boulder በግቢው ውስጥ የፈጠራ ባህልን ለማዳበር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ።
ቬንቸር ፓርትነርስ፣ የዩኒቨርሲቲው የቴክኖሎጂ ሽግግር ቢሮ፣ የCU Boulder ቴክኖሎጂዎችን ከንግድ ንግዶች ጋር በማገናኘት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እ.ኤ.አ. በ 2022 የCU Boulder ፈጠራዎችን የንግድ ሥራን የሚያበረታቱ ሽርክናዎችን እና ትብብርን በመፍጠር 87 የፍቃድ እና አማራጭ ስምምነቶችን ፈጽሟል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው ከ 60 በላይ የስራ ፈጠራ ኮርሶችን ያቀርባል እና ከ 900 በላይ ጅምሮችን እንደ አዲስ ቬንቸር ቻሌንጅ ባሉ ተነሳሽነቶች ደግፏል ፣ ይህም ፈጠራን እና ስራ ፈጠራን የበለጠ ያስተዋውቃል ።
ከCU Boulder ከታወቁት የስኬት ታሪኮች አንዱ ፕሮሜቲየስ ቁሳቁሶች፣ በCU Boulder ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች በጋራ የተመሰረተ ዘላቂ የግንባታ እቃዎች ኩባንያ ነው። ማይክሮ አልጌን እንደ ዜሮ ካርቦን ከሲሚንቶ አማራጭ በመጠቀም፣ የፕሮሜቲየስ ማቴሪያሎች የCU Boulder ምርምር እንዴት ህብረተሰቡንና አካባቢን የሚጠቅሙ ተግባራዊ መፍትሄዎችን እንደሚያመጣ ያሳያል።
የCU Boulder የምርምር ልቀት በጂኦሳይንስ እና ምሁራዊ የምርምር ጥቅሶች ውስጥ ባለው ጠንካራ አፈፃፀም ላይ ይታያል። ዩኒቨርሲቲው በጂኦሳይንስ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በዓለም ዙሪያ ለምሁራዊ ምርምር ጥቅሶች በ 3% ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የኪነጥበብ እና የሰብአዊነት ጥናትን ለመደገፍ CU Boulder በተለያዩ አካባቢዎች 100,000 ፕሮጀክቶችን በ$19 የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ስጦታዎች፣ ህብረት እና የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል።
ወደ ፊት በመመልከት፣ CU Boulder ተጨማሪ ፈጠራን ለመምራት አዳዲስ ሽርክናዎችን ለመፍጠር ያለመ ነው። በብሔራዊ ደኅንነት ተነሳሽነት ማዕከል አማካይነት የብሔራዊ ደኅንነት ምርምሩን ለማስፋትና ለጥናት አስተማማኝ የሆነ ተቋም ለመመሥረት አቅዷል። ዩኒቨርሲቲው ዋና ፋሲሊቲዎቹን፣ የላቀ የኮምፒዩተር አቅሙን እና ከሀገር አቀፍ ቤተ-ሙከራዎች ጋር ያለውን ሁለንተናዊ ትብብር ለማሳደግ አስቧል።
CU Boulder እንደ የአየር ንብረት ቴክኖሎጂ፣ ማህበራዊ ፍትህ እና የኢነርጂ ሽግግር ባሉ ወሳኝ አካባቢዎች ላይ አወንታዊ ተፅእኖ ለመፍጠር ቆርጧል። ዩኒቨርሲቲው የህብረተሰቡን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ የምርምሩን አስፈላጊነት ተገንዝቦ ለአሜሪካ እና ለኮሎራዶ ኢኮኖሚዎች የፈጠራ ስራዎችን በማስተዋወቅ አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ ያተኩራል።
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